UBS Aktie: SMI-Gewinner der Woche – Bern verschärft den Ton, die Aktie steigt trotzdem

aktiencheck.de Redaktion 29.11.2026, 22:33 2 Min.

Die UBS Aktie ist mit einem Plus von 3,06 Prozent einer der SMI-Gewinner der Woche. Die Großbank kassierte am Dienstag ein politisches Votum für schärfere Kapitalregeln und beendete die Woche dennoch im Plus.

Bild: Ank Kumar / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Die UBS Aktie zählt zu den SMI-Gewinnern der Woche: Das Papier der Großbank schloss am Freitag bei 38,10 Franken und damit 3,06 Prozent höher als eine Woche zuvor. Im Leitindex bedeutet das Rang neun. Der SMI gewann 2,1 Prozent. SMI-Gewinner der Woche Warum die UBS Aktie trotz Gegenwind gestiegen ist Zur Wochenmitte sah es für die UBS Aktie düster aus. Zwei Tage später war das Bild ein anderes. Am Dienstag sprach sich die Wirtschaftskommission des Nationalrats mit 13 zu 12 Stimmen dafür aus, dass die UBS ihre Auslandstöchter zu 90 Prozent mit hartem Kernkapital unterlegen muss. Die Aktie verlor 1,61 Prozent und am Mittwoch weitere 1,39 Prozent. Mit 36,80 Franken lag sie unter dem Stand der Vorwoche. Dann drehte die Stimmung an den Börsen. Am Donnerstag gewann die UBS Aktie 1,98 Prozent, am Freitag 1,52 Prozent. Finanzwerte gehörten zum Wochenschluss zu den gefragtesten Titeln. Am Freitagmorgen meldete die Nachrichtenagentur AWP zudem, dass die Konzernleitung in einem Memo ihre Strategie trotz der Regulierungsdebatte bekräftigt. UBS Aktie in einer Woche +3,06 % Schlusskurs der UBS Aktie am Freitag 38,10 CHF Kursentwicklung in einem Jahr +23,26 % Debatte über die Kapitalregeln im Nationalrat 16. Dezember Quelle : comdirect (Schlusskurse 27.11.2026), finews.ch UBS Aktie: Die Politik bleibt der Taktgeber Seit dem Schlusskurs vom Mittwoch hat die UBS Aktie 3,5 Prozent gewonnen. Auf Jahressicht liegt sie 23,26 Prozent im Plus, auf Monatssicht dagegen 1,91 Prozent im Minus. Der Monatsverlust spiegelt die Kapitaldebatte. Mehr gebundenes Eigenkapital begrenzt den Spielraum für Dividenden und Aktienrückkäufe. Am Mittwoch genehmigte die Finanzmarktaufsicht Finma den Stabilisierungsplan der Bank. Was die UBS Aktie bremsen kann Nationalrat: Die große Kammer berät am 16. Dezember. An den Mehrheiten hat sich in dieser Woche nichts geändert.

Ausschüttungen: Je höher die Kapitalanforderung, desto weniger bleibt für die Aktionäre.

Märkte: Händlern zufolge sind KI-Zweifel, Zinssorgen und Zollrisiken nur vorübergehend in den Hintergrund getreten. Ausblick: Wie geht es mit der UBS Aktie weiter? Der SMI-Gewinner der Woche hat gezeigt, dass er sich von der Politik nicht dauerhaft drücken lässt, solange die Börsen mitspielen. Die Bewährungsprobe folgt in gut zwei Wochen im Nationalrat. Stammdaten der UBS Aktie UBS Group AG: ISIN CH0244767585, WKN A12DFH, Handelssymbol UBSG (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol UBS (NYSE)

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