Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der UBS Group AG (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Exchange-Symbol: UBSG, NYSE-Symbol: UBS).
UBS Aktie: Das Geschäft brummt
Starke Marktstellung in der Vermögensverwaltung
UBS zeichne sich durch eine starke Marktstellung in der Beratung vermögender Kunden aus und werde diese dank der Credit Suisse (CS)-Integration noch weiter ausbauen. Durch die CS-Übernahme entstand ein globaler Vermögensverwaltungsriese mit investierten Assets von über USD 7 Bio. Langfristig sollte es UBS damit gelingen, seine ohnehin schon starke Marktstellung im provisionsträchtigeren Beratungsgeschäft mit vermögenden Kunden noch weiter auszubauen.
Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), hat daher in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die UBS-Aktie bekräftigt. Das Kursziel von CHF 46 (zuvor: CHF 48) basiere auf einem Dividend-Discount-Modell und die Zahlen auf Konsensschätzungen. Die Performanceerwartung berücksichtige auch die Dividendenrendite, heißt es in der Studie. (Analyse vom 10.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:
Offenlegungen
4. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person war in den vergangenen 12 Monaten bei der öffentlichen Emission von Finanzinstrumenten des Emittenten federführend oder mitführend (z.B. als Lead Manager oder Co-Lead Manager) tätig.
5. Zwischen RBI oder einer mit ihr verbundenen juristischen Person und dem Emittenten war in den vorangegangenen 12 Monaten eine Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Kraft bzw. ergab sich in diesem Zusammenhang die Verpflichtung zu einer Zahlung oder zum Erhalt einer Entschädigung; wobei eine Offenlegung nur dann erfolgt, wenn dadurch die Vertraulichkeit von Geschäftsinformationen nicht verletzt wird.
Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.