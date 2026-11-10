TUI Aktie: Gleich zwei Hedgefonds ziehen sich zurück - doch die Shortseller bleiben gefährlich!

Bei der TUI-Aktie tut sich etwas hinter den Kulissen! Gleich zwei namhafte Hedgefonds haben ihre Wetten auf fallende Kurse reduziert. Capital Fund Management SA und Marshall Wace LLP senkten ihre Netto-Leerverkaufspositionen am 9. November 2026. Doch während die Shortseller teilweise den Rückwärtsgang einlegen, bleibt die Aktie des Reisekonzerns unter Druck. Der Kurs notiert bei 7,722 Euro und verliert leicht um 0,103 Prozent. Besonders brisant: Sechs institutionelle Investoren halten zusammen gemeldete Netto-Leerverkaufspositionen von 5,99 Prozent. Ist der Rückzug der beiden Hedgefonds ein erstes Entspannungssignal oder nur eine kurze Verschnaufpause im Kampf zwischen Käufern und Leerverkäufern?