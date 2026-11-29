Warum ist die Thales-Aktie CAC40 Gewinner der Woche? Der Konzern verhandelt exklusiv über die Mehrheit an Lumibird. Die Aktie stieg in der Woche um 7,07 Prozent.

Was ist Lumibird? Ein Anbieter von Laser- und Photoniklösungen. Nach dem Mehrheitskauf ist ein Angebot an die übrigen Aktionäre geplant.