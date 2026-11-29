Die Thales-Aktie beendet die Woche als CAC40 Gewinner. Im Wochenvergleich der Kalenderwoche 48 legte der Rüstungs- und Elektronikkonzern um 7,07 Prozent zu und liegt auf Platz fünf der Gewinnerliste. Am Freitag schloss die Thales-Aktie 2,31 Prozent höher bei 239,20 Euro. Der Auslöser des Schlusspurts ist eine Übernahme.
Thales-Aktie ist CAC40 Gewinner der Woche: +7,07 % durch den Lumibird-Coup
Die Thales-Aktie zählt mit +7,07 % zu den CAC40 Gewinnern der Woche. Am Freitag stieg sie um 2,31 % auf 239,20 Euro, als der Konzern Verhandlungen über Lumibird aufnahm.
CAC40 Gewinner der Woche
Warum die Thales-Aktie in dieser Woche steigt
Auslöser am Freitag ist die Übernahme von Lumibird. Nach Angaben von ABC Bourse hatte Thales am Morgen exklusive Verhandlungen über den Erwerb von 51,6 Prozent an dem Laser- und Photonikspezialisten aufgenommen. Laut Idéal Investisseur bietet Thales 30,10 Euro je Aktie einschließlich Dividende und sichert sich damit Zugang zu Lasertechnologien, die als kritisch gelten. Anschließend ist ein Übernahmeangebot für den Rest des Kapitals geplant. Warum die Thales-Aktie schon an den Tagen davor zulegte, ist durch die verwendeten Quellen nicht belegt.
Hintergrund
Ein Rüstungswert mit Aufholbedarf
Zuletzt lag die Thales-Aktie auf Quartalssicht noch rund 14 Prozent im Minus. Operativ läuft es besser: Im dritten Quartal wuchs der Umsatz um 8,7 Prozent, die Aufträge legten auf neun Monate um 15 Prozent zu. Alle Jahresziele wurden bestätigt. Auf Monatssicht steht für die Thales-Aktie ein Plus von 2,13 Prozent.
Steckbrief
- Unternehmen
- Thales S.A.
- ISIN
- FR0000121329
- WKN
- 850842
- Handelssymbol
- HO (Euronext Paris)
- US-Symbol
- THLLY (OTC)
- Kurs
- 239,20 €
Stand: 27.11.2026, Kurs: comdirect, Euronext Paris, Schlusskurs 27.11.2026
FAQ
Häufige Fragen zur Thales-Aktie
Warum ist die Thales-Aktie CAC40 Gewinner der Woche? Der Konzern verhandelt exklusiv über die Mehrheit an Lumibird. Die Aktie stieg in der Woche um 7,07 Prozent.
Was ist Lumibird? Ein Anbieter von Laser- und Photoniklösungen. Nach dem Mehrheitskauf ist ein Angebot an die übrigen Aktionäre geplant.
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