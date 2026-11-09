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Tesla Aktie: Stabilisierung zum Wochenschluss? Chartanalyse

aktiencheck.de Redaktion 09.11.2026, 09:58 2 Min. UBS

Tesla Aktie zwischen Erholung und Absturzgefahr! Nach heftigen Kursverlusten sorgt ein Plus von 4,2% für Hoffnung. Doch wichtige Trendlinien bleiben unterschritten. Die UBS warnt vor weiteren Abwärtsrisiken bis zur 300-USD-Marke. Jetzt entscheidet sich, ob die Erholung trägt oder die nächste Verkaufswelle droht

Bild: Tesla Inc.

Nach dem Kurseinbruch vom Vortag konnte sich die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) zum Wochenschluss um 4,2% auf 358,22 USD erholen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht. Rückblick: Bei den US-Tech-Werten sei es am Donnerstag zu teils historischen Kursverlusten gekommen. Dabei sei auch die Tesla-Aktie unter Druck geraten, die mit zweistelligen Abschlägen unter alle drei Trendlinien (GD200, GD50 sowie GD100) zurückgefallen sei. Im Tief seien die Notierungen sogar bis auf 338,15 USD abgestürzt, ehe am Freitag eine Gegenreaktion eingesetzt habe und es im Rahmen eines Inside Days um 4,2% auf 358,22 USD nach oben gegangen sei. Ausblick: Im Chart der Tesla-Aktie müsse sich jetzt zeigen, ob es nach einem Wochenminus von rund 10% zu einer Stabilisierung komme oder ob weitere Kursverluste folgten. ▼ Das Short-Szenario: Auf der Unterseite stehe nun bereits das September-Tief bei 345,88 USD im Fokus, das mit dem festeren Wochenschluss zunächst als Unterstützung behauptet worden sei. Darunter solle auf das Korrekturtief vom Donnerstag und das April-Tief bei 337,24 USD geachtet werden, die zusammen einen markanten Haltebereich bildeten. Werde dieses Level per Tagesschluss unterboten, könnte sich Raum für eine größere Abwärtsbewegung in Richtung 300,00 USD eröffnen. Auf diesem Niveau würde es dann auch um das aktuelle Jahrestief gehen, das am 29. Juli bei 297,38 USD markiert worden sei. ▲ Das Long-Szenario: Auf der Oberseite hätten sich die drei Trendlinien (GD100, GD50 und GD200) zwischen 366,78 USD und 383,86 USD wieder bei den Widerständen eingereiht. Für neue Long-Impulse müssten allerdings auch die 2025er-Abwärtstrendgerade (395,32 USD) und die 400-Dollar-Marke überboten werden. Im Anschluss wäre zur Bestätigung der Ausbruch über das derzeitige November-Hoch bei 414,23 USD notwendig, ehe ein Anstieg bis zum Juli-Hoch bei 432,86 USD denkbar wäre. (Analyse vom 09.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.

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