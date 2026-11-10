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Tesla Aktie: 375 USD Kursziel! Jefferies warnt vor neuen Hürden für SpaceX-Fusion

aktiencheck.de Redaktion 10.11.2026, 11:51 9 Min.

Jefferies senkt Kursziel - Gewinnprognose bricht ein! Das Analysehaus reduziert das Kursziel von 400 auf 375 USD und bestätigt "hold". Besonders brisant: Die Gewinnerwartung für 2026 wird um 23% gekappt. Auch eine mögliche Fusion mit SpaceX dürfte nach den US-Zwischenwahlen schwieriger werden. Für Tesla wächst der Druck gleich an mehreren Fronten!

Bild: Tesla Inc.

Die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) steht erneut im Mittelpunkt einer brisanten Wall-Street-Debatte. Das Analysehaus Jefferies hat sein Kursziel für den Elektroautopionier von 400 USD auf 375 USD gesenkt und das Rating "hold" bestätigt. Besonders bemerkenswert: Analyst Philippe Houchois reduziert seine Gewinnprognose für 2026 um satte 23%. Gleichzeitig rückt eine mögliche Fusion zwischen Tesla und dem Raumfahrtunternehmen SpaceX in den Fokus. Nach den US-Zwischenwahlen sieht Jefferies zwar weiterhin strategische Argumente für einen solchen Zusammenschluss, hält dessen Umsetzung jedoch für schwieriger. Für Anleger stellt sich damit eine entscheidende Frage: Wie viel Zukunftsfantasie steckt noch in der Tesla Aktie, wenn die kurzfristigen Gewinnerwartungen deutlich sinken? Tesla Aktie: Jefferies reduziert Kursziel um 25 USD Die neue Aktienanalyse von Jefferies vom 09.11.2026 sendet ein vorsichtiges Signal an die Aktionäre von Tesla. Analyst Philippe Houchois senkt das Kursziel von bislang 400 USD auf 375 USD. Das entspricht einer Reduzierung um 25 USD beziehungsweise 6,25%. Gleichzeitig bestätigt Jefferies das Rating "hold". Damit bleibt das Analysehaus bei seiner neutralen Einschätzung der Tesla Aktie, obwohl die Gewinnerwartungen für das laufende Geschäftsjahr deutlich zurückgenommen wurden. Diese Kombination ist für Anleger besonders interessant. Während die Kurszielsenkung auf eine vorsichtigere Bewertung hinweist, signalisiert das unveränderte Rating "hold", dass Philippe Houchois derzeit weder eine klare Kaufgelegenheit noch einen zwingenden Verkaufsgrund aus seiner Einschätzung ableitet. Das neue Kursziel von 375 USD bildet somit den Mittelpunkt einer Aktienanalyse, die sowohl operative Risiken als auch langfristige strategische Möglichkeiten berücksichtigt. Philippe Houchois senkt Tesla-Gewinnprognose um 23% Der wohl wichtigste Belastungsfaktor in der aktuellen Aktienanalyse von Jefferies ist die deutliche Abwärtskorrektur der Gewinnerwartungen. Analyst Philippe Houchois reduziert seine Prognose für den Gewinn je Aktie (EPS) im Jahr 2026 um 23%. Eine solche Anpassung ist erheblich. Schließlich bildet die erwartete Ertragskraft eines Unternehmens eine wesentliche Grundlage für dessen Börsenbewertung. Wenn die prognostizierten Gewinne sinken, während der Aktienkurs unverändert bleibt, steigt rechnerisch das auf diesen Gewinnschätzungen basierende Kurs-Gewinn-Verhältnis. Dadurch kann eine Aktie aus fundamentaler Sicht teurer erscheinen. Für Tesla ist diese Entwicklung besonders relevant, weil die Bewertung des Unternehmens nicht allein vom traditionellen Automobilgeschäft abhängt. Anleger berücksichtigen auch langfristige Erwartungen an künstliche Intelligenz, autonome Mobilität, Robotik und andere Zukunftstechnologien. Die Aktienanalyse von Jefferies macht jedoch deutlich, dass solche Wachstumsperspektiven kurzfristige Ergebnisbelastungen nicht vollständig ausgleichen müssen. Konkrete neue EPS-Schätzungen nennt die vorliegende Zusammenfassung nicht. Fest steht allerdings, dass Philippe Houchois seine Gewinnerwartungen für 2026 deutlich reduziert hat. Tesla und SpaceX: Eine mögliche Fusion sorgt für Fantasie Neben der Gewinnentwicklung beschäftigt sich Jefferies mit einem außergewöhnlichen strategischen Szenario: einem möglichen Zusammenschluss von Tesla und SpaceX. Beide Unternehmen sind eng mit Elon Musk verbunden, verfolgen jedoch unterschiedliche Geschäftsmodelle. Während Tesla vor allem Elektrofahrzeuge, Energiespeicher und Technologien für autonome Mobilität entwickelt, konzentriert sich SpaceX auf Raumfahrt, Satellitentechnologie und weltraumgestützte Infrastruktur. Ein Zusammenschluss könnte theoretisch neue Möglichkeiten zur technologischen Zusammenarbeit eröffnen. Dazu zählen beispielsweise gemeinsame Kompetenzen bei künstlicher Intelligenz, Softwareentwicklung, Fertigungstechnologien und komplexen technischen Systemen. Allerdings handelt es sich bei einer möglichen Fusion um ein hypothetisches Szenario. Aus der vorliegenden Aktienanalyse geht weder hervor, dass ein entsprechender Zusammenschluss beschlossen wurde, noch dass konkrete Verhandlungen stattfinden. Für Anleger ist diese Unterscheidung entscheidend. Strategische Überlegungen können die Fantasie rund um die Tesla Aktie beflügeln, ersetzen jedoch keine verbindlichen Unternehmensentscheidungen. US-Zwischenwahlen erschweren mögliche SpaceX-Fusion Besonders interessant ist die politische Dimension der Aktienanalyse von Jefferies. Nach Einschätzung von Philippe Houchois bleibt die grundsätzliche Begründung für eine Fusion zwischen Tesla und SpaceX nach den US-Zwischenwahlen unverändert. Allerdings dürfte ein solcher Zusammenschluss nach seiner Einschätzung schwieriger umzusetzen sein. Damit unterscheidet Jefferies zwischen der strategischen Logik einer möglichen Transaktion und deren praktischer Realisierbarkeit. Selbst wenn ein Zusammenschluss aus wirtschaftlicher oder technologischer Sicht Vorteile bieten könnte, müssten zahlreiche rechtliche, regulatorische und organisatorische Fragen geklärt werden. Denkbar wären insbesondere komplexe Bewertungsfragen, unterschiedliche Aktionärsinteressen und mögliche regulatorische Prüfungen. Welche konkreten politischen Hindernisse Philippe Houchois erwartet, wird in der vorliegenden Zusammenfassung allerdings nicht näher erläutert. Für die Tesla Aktie bedeutet dies, dass Anleger eine mögliche SpaceX-Fusion nicht als gesicherten Bestandteil ihrer Investmentthese betrachten sollten. Warum eine Fusion nicht automatisch Mehrwert schaffen würde Ein Zusammenschluss von Tesla und SpaceX könnte zwar erhebliche Aufmerksamkeit erzeugen, wäre jedoch keineswegs automatisch ein wirtschaftlicher Erfolg. Zunächst müsste geklärt werden, wie beide Unternehmen bewertet werden und welche Eigentumsverhältnisse nach einer möglichen Transaktion entstehen würden. Gerade bei einer Verbindung zwischen einem börsennotierten Unternehmen und einem privat gehaltenen Konzern könnten die finanziellen und gesellschaftsrechtlichen Anforderungen besonders komplex ausfallen. Darüber hinaus wäre entscheidend, ob tatsächlich messbare wirtschaftliche Synergien entstehen. Technologische Überschneidungen allein garantieren noch keine höheren Gewinne oder bessere Kapitalrenditen. Für Tesla-Aktionäre wäre außerdem relevant, ob eine mögliche Transaktion zu einer Verwässerung ihrer Beteiligung führen könnte oder zusätzliche finanzielle Verpflichtungen entstehen würden. Die Einschätzung von Jefferies zeigt deshalb, dass eine mögliche Fusion zwar strategisch interessant bleibt, gleichzeitig aber mit erheblichen Unsicherheiten verbunden wäre. Tesla Aktie: Das operative Geschäft bleibt entscheidend Bei aller Aufmerksamkeit für SpaceX dürfen Anleger die wirtschaftliche Entwicklung des bestehenden Tesla-Geschäfts nicht aus den Augen verlieren. Der Konzern steht im internationalen Elektroautomarkt unter erheblichem Wettbewerbsdruck. Gleichzeitig muss Tesla hohe Investitionen in neue Technologien finanzieren und seine Produktions- und Kostenstrukturen kontinuierlich optimieren. Besonders wichtig ist die Entwicklung der Profitabilität. Denn selbst bei langfristig attraktiven Wachstumsperspektiven können sinkende Gewinne die Bewertung einer Aktie erheblich belasten. Die um 23% reduzierte EPS-Prognose von Philippe Houchois unterstreicht genau dieses Spannungsfeld. Für die Tesla Aktie wird deshalb entscheidend sein, ob das Unternehmen seine operative Ertragskraft stabilisieren und gleichzeitig die Entwicklung neuer Technologien vorantreiben kann. Eine nachhaltige Verbesserung der Gewinnentwicklung könnte das Vertrauen der Investoren stärken. Bleiben die Ergebnisse dagegen hinter den Erwartungen zurück, könnten weitere Anpassungen der Analystenprognosen erforderlich werden. Jefferies bleibt bei Tesla vorsichtig: Rating "hold" bestätigt Trotz der reduzierten Gewinnerwartungen und der zusätzlichen Unsicherheiten rund um eine mögliche SpaceX-Fusion hält Jefferies an seinem Rating "hold" fest. Diese Entscheidung zeigt, dass Philippe Houchois die Tesla Aktie weiterhin differenziert beurteilt. Einerseits sprechen die gesenkte EPS-Prognose und die schwierigere Umsetzung einer möglichen Fusion für erhöhte Vorsicht. Andererseits sieht Jefferies offenbar keinen ausreichenden Anlass, die Einstufung auf ein negatives Rating zu reduzieren. Das Kursziel von 375 USD stellt dabei die aktualisierte Bewertungseinschätzung des Analysehauses dar. Ohne einen aktuellen Referenzkurs lässt sich allerdings nicht seriös bestimmen, welches konkrete Aufwärts- oder Abwärtspotenzial Jefferies gegenüber dem gegenwärtigen Börsenkurs erwartet. Für Anleger bleibt deshalb wichtig, das Rating "hold" im Zusammenhang mit den zugrunde liegenden Argumenten zu betrachten. Tesla Aktie: Die wichtigsten Chancen für Anleger Trotz der vorsichtigen Aktienanalyse von Jefferies verfügt Tesla über mehrere potenzielle Wachstumstreiber, die langfristig für die Unternehmensentwicklung relevant werden könnten. Autonome Mobilität: Fortschritte bei selbstfahrenden Technologien könnten neue Geschäftsmodelle ermöglichen.

Künstliche Intelligenz: Die Weiterentwicklung intelligenter Software und automatisierter Systeme eröffnet langfristige Wachstumsmöglichkeiten.

Energiespeicher: Eine steigende Nachfrage nach stationären Batteriesystemen könnte zusätzliche Ertragsquellen schaffen.

Operative Effizienz: Verbesserungen bei Produktionskosten und Margen könnten die Profitabilität unterstützen.

Technologische Zusammenarbeit: Eine engere Kooperation mit SpaceX könnte theoretisch neue Synergien ermöglichen, auch ohne vollständige Fusion.

Gewinnstabilisierung: Sollten sich die Ergebnisse besser entwickeln als von Jefferies erwartet, könnte dies die Bewertungsperspektiven verbessern. Diese Faktoren verdeutlichen, warum Tesla an der Börse nicht ausschließlich als Automobilhersteller betrachtet wird. Allerdings handelt es sich bei mehreren dieser Chancen um langfristige Szenarien, deren wirtschaftlicher Erfolg keineswegs garantiert ist. Tesla Aktie: Diese Risiken sollten Anleger beachten Die aktuelle Aktienanalyse von Jefferies macht deutlich, dass die Investmentthese für Tesla mit erheblichen Unsicherheiten verbunden bleibt. Gewinnrisiko: Die um 23% gesenkte EPS-Prognose für 2026 signalisiert deutlich reduzierte Ergebniserwartungen.

Bewertungsrisiko: Schwächere Gewinne könnten die fundamentale Bewertung der Tesla Aktie belasten.

Wettbewerbsdruck: Der internationale Elektroautomarkt bleibt von intensivem Preis- und Innovationswettbewerb geprägt.

Fusionsunsicherheit: Eine mögliche Verbindung mit SpaceX könnte rechtliche, politische und finanzielle Herausforderungen mit sich bringen.

Politische Risiken: Die veränderten Rahmenbedingungen nach den US-Zwischenwahlen könnten komplexe strategische Vorhaben erschweren.

Umsetzung neuer Technologien: Hohe Investitionen in künstliche Intelligenz und autonome Systeme müssen sich langfristig wirtschaftlich auszahlen. Besonders problematisch wäre ein Szenario, in dem die operativen Gewinne weiter sinken, während wichtige Zukunftsprojekte später als erwartet wirtschaftlich relevant werden. In diesem Fall könnte die Tesla Aktie trotz ihrer technologischen Perspektiven unter Bewertungsdruck geraten. Was Anleger bei der Tesla Aktie jetzt beobachten sollten Nach der neuen Aktienanalyse von Jefferies dürften insbesondere die Entwicklung der Gewinnprognosen und mögliche Aussagen zur strategischen Zusammenarbeit mit SpaceX im Mittelpunkt stehen. Von besonderer Bedeutung ist die Frage, ob Tesla seine operative Profitabilität stabilisieren kann. Eine Verbesserung der Gewinnentwicklung könnte dazu beitragen, die von Philippe Houchois hervorgehobenen Risiken zu reduzieren. Gleichzeitig sollten Anleger aufmerksam verfolgen, ob es tatsächlich konkrete Schritte in Richtung einer engeren Verbindung zwischen Tesla und SpaceX gibt. Solange keine verbindlichen Informationen vorliegen, bleibt eine Fusion jedoch ein spekulatives Szenario. Für die Bewertung der Tesla Aktie dürfte deshalb weiterhin entscheidend sein, welche Gewinne das bestehende Unternehmen erwirtschaftet und wie glaubwürdig sich die langfristigen Wachstumsperspektiven darstellen. Fazit: Tesla Aktie zwischen Gewinnwarnsignal und SpaceX-Fantasie Die aktuelle Aktienanalyse von Jefferies vom 09.11.2026 sendet ein vorsichtiges Signal an die Aktionäre von Tesla. Analyst Philippe Houchois senkt das Kursziel von 400 USD auf 375 USD und reduziert seine EPS-Prognose für 2026 um deutliche 23%. Gleichzeitig bleibt das Rating "hold" bestehen. Jefferies sieht damit offenbar weiterhin Gründe für eine neutrale Einschätzung, obwohl sich die kurzfristigen Gewinnerwartungen erheblich verschlechtert haben. Die Diskussion über eine mögliche Fusion mit SpaceX eröffnet zusätzliche strategische Fantasie, bleibt jedoch mit erheblichen Unsicherheiten verbunden. Nach den US-Zwischenwahlen hält Philippe Houchois einen solchen Zusammenschluss für schwieriger umsetzbar. Für Anleger bleibt die Tesla Aktie damit ein spannender, aber anspruchsvoller Technologiewert. Entscheidend wird sein, ob Tesla seine Gewinne stabilisieren und langfristige Zukunftsprojekte erfolgreich monetarisieren kann. Das Kursziel von 375 USD und das Rating "hold" verdeutlichen die Haltung von Jefferies: Die langfristige Fantasie ist nicht verschwunden, doch die operativen Herausforderungen verlangen weiterhin Vorsicht. Denn selbst bei Tesla reicht es nicht, nach den Sternen zu greifen - irgendwann müssen auch die Gewinne auf der Erde ankommen. 👉 📤 Wenn Dir diese Aktienanalyse gefallen hat, teile sie mit Deinen Freunden! Dafür brauchst Du weder einen Tesla noch eine SpaceX-Rakete - ein Klick genügt. Und wer weiß: Vielleicht hebt Dein Börsenwissen schneller ab als die nächste Rakete von Elon Musk. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 10. November 2026 Disclaimer: Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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