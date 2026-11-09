Take-Two Quartalszahlen: Buchungen –18 %, Aktie +3,9 % – zehn Tage vor dem GTA-VI-Urknall

Net Bookings im zweiten Geschäftsquartal, 18 Prozent weniger als im Vorjahr 1,60 Mrd. $

GAAP-Ergebnis je Aktie nach –0,73 Dollar im Vorjahresquartal –0,29 $

Prognose für die Net Bookings im GTA-VI-Weihnachtsquartal 3,35–3,50 Mrd. $