Es ist das paradoxeste Zahlenwerk der Berichtssaison. Die Take-Two Quartalszahlen zum zweiten Geschäftsquartal zeigen sinkende Buchungen, sinkende Umsätze und einen Verlust. Und doch springt die Aktie nachbörslich um 3,91 Prozent auf 215,50 Dollar, nachdem sie im regulären Handel noch bei rund 207 Dollar geschlossen hatte. Die Erklärung hat einen Namen, der seit 13 Jahren die Spielebranche elektrisiert: Grand Theft Auto VI. In zehn Tagen, am 19. November, kommt das wohl meisterwartete Videospiel aller Zeiten in den Handel. Und Konzernchef Strauss Zelnick hat heute Abend die Botschaft geliefert, auf die die Anleger gewartet haben: Die Vorbestellungen laufen weit besser als geplant, der Starttermin steht, und das Weihnachtsquartal soll so groß werden wie keines zuvor in der Firmengeschichte.
Take-Two Quartalszahlen: Buchungen –18 %, Aktie +3,9 % – zehn Tage vor dem GTA-VI-Urknall
Die Take-Two Quartalszahlen zeigen das schwächste Quartal seit Langem – und trotzdem steigt die Aktie nachbörslich um 3,91 Prozent auf 215,50 Dollar. Der Grund heißt Grand Theft Auto VI: Die Vorbestellungen liegen laut Konzernchef Strauss Zelnick „weit über“ den eigenen Erwartungen, für das Weihnachtsquartal stellt Take-Two eine Verdopplung der Buchungen in Aussicht. Was hinter den Zahlen steckt, was die Analysten erwarten und wo die Risiken lauern.
TTWOTTWO
Take-Two Quartalszahlen
Das Quartal vor dem Sturm: schwach, aber besser als befürchtet
Wer die Take-Two Quartalszahlen nur nach den nackten Vorjahresvergleichen liest, sieht ein Unternehmen im Rückwärtsgang. Wer genauer hinsieht, erkennt die Ruhe vor dem größten Launch der Unterhaltungsgeschichte.
Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027, das Ende September endete, gingen die Net Bookings – Take-Twos wichtigste Kennzahl für die tatsächlich verkauften Spiele und Inhalte – um 18 Prozent auf 1,60 Milliarden Dollar zurück. Ein Jahr zuvor waren es noch 1,96 Milliarden Dollar gewesen. Damit lag Take-Two knapp unter der eigenen Prognose von 1,62 bis 1,67 Milliarden Dollar. Die wiederkehrenden Ausgaben der Spieler für virtuelle Währungen, Zusatzinhalte und In-Game-Käufe sanken um 9 Prozent und machten 81 Prozent der Buchungen aus.
Beim Umsatz nach US-Rechnungslegung (GAAP) erzielte Take-Two 1,50 Milliarden Dollar nach 1,77 Milliarden Dollar im Vorjahr – das ist zwar ein Rückgang um rund 16 Prozent, liegt aber über der eigenen Prognose von 1,42 bis 1,47 Milliarden Dollar. Unter dem Strich stand ein Nettoverlust von 54,0 Millionen Dollar oder 0,29 Dollar je Aktie, nach einem Minus von 133,9 Millionen Dollar oder 0,73 Dollar je Aktie ein Jahr zuvor.
Gemessen an den Erwartungen der Wall Street fällt das Bild gemischt aus. Analysten hatten laut Benzinga Pro im Schnitt mit einem Verlust von 0,86 Dollar je Aktie gerechnet – Take-Two schnitt hier deutlich besser ab. Bei den Buchungen dagegen verfehlte der Konzern die eigene Spanne leicht. Der Grund liegt auf der Hand: Im Quartal gab es außer der Basketball-Simulation NBA 2K27, die am 4. September erschien, und einem Sommer-Update für GTA Online keine großen Neuerscheinungen. Die gesamte Branche wartet auf ein einziges Spiel – und viele Spieler offenbar auch.
Die Details
Mobile schwächelt, NBA 2K27 enttäuscht: die Baustellen hinter GTA VI
Die Aufschlüsselung der Take-Two Quartalszahlen zeigt, dass der Rückgang breit verteilt ist. Das Mobilgeschäft, im Wesentlichen die 2022 übernommene Spieleschmiede Zynga mit Titeln wie Toon Blast, Match Factory! und Empires & Puzzles, kam auf 707,6 Millionen Dollar Buchungen nach 818,1 Millionen Dollar im Vorjahr – ein Minus von rund 14 Prozent. Das Konsolengeschäft fiel um rund 18 Prozent auf 742,6 Millionen Dollar, das PC-Geschäft sogar um rund 36 Prozent auf 151,1 Millionen Dollar. Bemerkenswert: 98 Prozent der Buchungen entfielen inzwischen auf digitale Vertriebswege, der klassische Handel spielt kaum noch eine Rolle.
Ein Wermutstropfen ist NBA 2K27. Nach Berichten über die Telefonkonferenz blieb der jährliche Basketball-Titel mit rund 4 Millionen verkauften Einheiten hinter den Planungen zurück. Das passt zu den Warnungen, die mehrere Analysten bereits vor den Zahlen ausgesprochen hatten: BTIG und Roth hatten ihre Kursziele unter Verweis auf schwächere Mobildaten und niedrigere NBA-2K-Prognosen gesenkt. Auch die Bilanz verdient Aufmerksamkeit. Die kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten stiegen auf 629,2 Millionen Dollar, dazu kommen langfristige Schulden von 1,89 Milliarden Dollar. Dem stehen 1,15 Milliarden Dollar an liquiden Mitteln und 524 Millionen Dollar an kurzfristigen Anlagen gegenüber.
Der Ausblick
Verdopplung zu Weihnachten: das GTA-VI-Quartal in Zahlen
Die eigentliche Nachricht des Abends steckt nicht im abgelaufenen Quartal, sondern im Ausblick. Erstmals beziffert Take-Two, was GTA VI im Startquartal bringen soll.
Für das laufende dritte Geschäftsquartal bis Ende Dezember – das Quartal mit dem GTA-VI-Start – rechnet Take-Two mit Net Bookings von 3,35 bis 3,50 Milliarden Dollar. Das wäre fast eine Verdopplung gegenüber den 1,76 Milliarden Dollar aus dem Vorjahresquartal und mit Abstand das größte Quartal der Firmengeschichte. Die Mitte der Spanne liegt mit rund 3,43 Milliarden Dollar leicht über dem Marktkonsens von etwa 3,39 Milliarden Dollar. Beim Umsatz erwartet das Management 3,27 bis 3,42 Milliarden Dollar, beim Ergebnis je Aktie erstmals seit Langem einen klaren Gewinn von 1,30 bis 1,44 Dollar.
Für das gesamte Geschäftsjahr bis Ende März 2027 bestätigte Take-Two die Prognose für die Net Bookings von 8,0 bis 8,2 Milliarden Dollar. Beim Umsatz stellt der Konzern nun 7,98 bis 8,18 Milliarden Dollar in Aussicht, beim Ergebnis je Aktie 0,57 bis 0,75 Dollar und beim operativen Cashflow mehr als eine Milliarde Dollar. Laut Reuters hob Take-Two damit die Umsatz- und Gewinnprognose für das Gesamtjahr an.
The launch of Grand Theft Auto VI is ten days away and, with pre-orders continuing to reach unprecedented levels, we expect to deliver an historic year for our company.
Übersetzt: Bis zum Start von GTA VI seien es noch zehn Tage, die Vorbestellungen erreichten weiterhin beispiellose Höhen, und man erwarte ein historisches Jahr für das Unternehmen. In der Präsentation zu den Zahlen legte Take-Two nach: Die Vorbestellungen lägen weit über den ursprünglichen Erwartungen, die Zahlen würden schon bald für sich selbst sprechen.
Die Vorbestellungen
7,7 Millionen digitale Vorbestellungen: was über GTA VI bekannt ist
Offizielle Vorbestellzahlen nennt Take-Two noch nicht. Einen Anhaltspunkt liefert das Marktforschungsunternehmen Sensor Tower: Bis zum 3. November wurden demnach weltweit rund 7,71 Millionen digitale Vorbestellungen registriert, was einem geschätzten Bruttoumsatz von mehr als 750 Millionen Dollar entspricht – bevor auch nur ein Exemplar ausgeliefert ist. Physische Vorbestellungen im Handel sind darin nicht enthalten. Bemerkenswert ist die Zahlungsbereitschaft: Die Standardversion kostet 79,99 Dollar und gehört damit zu den teuersten Basisversionen eines Videospiels überhaupt. Bis Ende August entfielen laut Sensor Tower dennoch fast 90 Prozent der Vorbestellungen auf die 99,99 Dollar teure Ultimate Edition.
Die größte Sorge der Anleger war bislang eine erneute Verschiebung. GTA VI wurde bereits zweimal verschoben, zuletzt auf den 19. November 2026 – beide Male reagierte die Aktie mit deutlichen Verlusten. Auf der Telefonkonferenz räumte Zelnick diese Sorge unmissverständlich ab: „It's not going to be delayed again“ – das Spiel werde nicht noch einmal verschoben. Ab dem 10. November können Käufer der digitalen Version das Spiel bereits vorab herunterladen.
Investigativ
Die Rechnung hinter der Prognose: Warum das Frühjahr so verdächtig ruhig ist
Hier beginnt die Geschichte, die in den Schlagzeilen untergeht. Im ersten Halbjahr hat Take-Two Net Bookings von 2,99 Milliarden Dollar erzielt. Zieht man diesen Wert und die neue Prognose für das Weihnachtsquartal von der bestätigten Jahresprognose ab, bleibt für das vierte Geschäftsquartal von Januar bis März 2027 nur ein rechnerischer Wert von rund 1,5 bis 1,9 Milliarden Dollar, in der Mitte etwa 1,7 Milliarden Dollar. Das ist kaum mehr als im aktuellen, schwachen Quartal ohne GTA VI – und das, obwohl dann das größte Spiel der Firmengeschichte erst seit wenigen Wochen auf dem Markt ist.
Für diese Diskrepanz gibt es zwei Lesarten. Die optimistische: Zelnick ist bekannt für vorsichtige Prognosen und hat in den vergangenen Quartalen seine Ziele wiederholt übertroffen und angehoben. Ein konservativer Rahmen schafft Raum für positive Überraschungen – und genau darauf spekulieren die Käufer im nachbörslichen Handel. Die vorsichtige Lesart: Ein großer Teil der Nachfrage wird bereits zum Start abgeschöpft. Zelnick selbst hatte im August gewarnt, die starken Vorbestellungen könnten auch einfach Käufe vorziehen. Schon im August hatte die Jahresprognose von 8,0 bis 8,2 Milliarden Dollar die Wall Street enttäuscht, die laut Benzinga mit rund 8,6 Milliarden Dollar gerechnet hatte. Dass Take-Two die Spanne heute trotz „beispielloser“ Vorbestellungen nicht anhebt, ist das stärkste Argument der Skeptiker.
Die Analysten
Fast einstimmig bullisch – aber die Kursziele bröckeln
An der Wall Street ist die Take-Two-Aktie einer der wenigen Titel mit nahezu einhelligem Kaufvotum. Doch in den Tagen vor den Zahlen haben mehrere Häuser ihre Ziele zurückgenommen.
Nach Daten von Investing.com empfehlen 28 von 29 Analysten die Aktie zum Kauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 284 Dollar und damit gut 30 Prozent über dem nachbörslichen Kurs. Die Spanne der jüngsten Kursziele reicht von 262 bis 330 Dollar.
Bank of America (Omar Dessouky): Buy, Kursziel 330 Dollar
Das höchste Kursziel unter den jüngsten Einschätzungen, wenn auch am 27. Oktober von 368 Dollar gesenkt. Dessouky hält an seiner Kaufempfehlung fest. Bereits im Februar, als Sorgen vor KI-generierten Spielen die Aktie belasteten, hatte er argumentiert, KI könne die komplette Spieleproduktion nicht ersetzen, und den Ausverkauf als „enhanced buying opportunity“ bezeichnet – als verbesserte Kaufgelegenheit.
Macquarie: Outperform, Kursziel 300 Dollar
Neu in der Bewertung seit dem 6. November. Macquarie sieht GTA VI als kulturelles Ereignis und als Treiber für mehrere Jahre beschleunigten Gewinn- und Cashflow-Wachstums. Für den Online-Modus des neuen Spiels hält das Haus jährliche Buchungen von mehr als 3 Milliarden Dollar für erreichbar.
Freedom Capital Markets: Buy, Kursziel 293 Dollar
Bestätigte die Kaufempfehlung am 26. Oktober.
Wedbush: Outperform, Kursziel 280 Dollar
Senkte das Ziel am 2. November von 300 auf 280 Dollar wegen einer niedrigeren Gewinnschätzung für das Geschäftsjahr 2029, führt Take-Two aber weiter auf der Liste der Top-Ideen.
Roth Capital: Buy, Kursziel 272 Dollar
Reduzierte das Ziel vor den Zahlen von 300 auf 272 Dollar bei unveränderter Kaufempfehlung.
BTIG (Clark Lampen): Buy, Kursziel 262 Dollar
Die deutlichste Kürzung: von 313 auf 262 Dollar. Als Gründe nannte BTIG schwächere Daten aus dem Mobilgeschäft und niedrigere Erwartungen an NBA 2K – genau die Schwachstellen, die die heutigen Zahlen bestätigt haben.
Wells Fargo traut GTA VI besonders viel zu und rechnet mit 50 Millionen verkauften Exemplaren zu einem Durchschnittspreis von 90 Dollar – das entspräche einem Umsatz von rund 4,5 Milliarden Dollar allein aus dem Spielverkauf. Piper Sandler bestätigte Anfang November seine Übergewichten-Einstufung auf Basis einer Umfrage unter rund 9.000 Jugendlichen: 70 Prozent der Besitzer aktueller Konsolen wollen GTA VI demnach kaufen.
Das große Bild
13 Jahre Warten, ein Spiel, eine neue Basis für Take-Two
Für weitsichtige Anleger geht es bei Take-Two um weit mehr als ein Quartal. GTA VI erscheint rund 13 Jahre nach seinem Vorgänger, dessen Online-Modus GTA Online bis heute zu den größten Einnahmequellen des Konzerns zählt. Genau dieses Muster ist der Kern des Investmentcases: Ein Blockbuster bringt nicht nur einmalige Verkaufserlöse, sondern über viele Jahre hinweg wiederkehrende Ausgaben der Spieler. Der Anteil dieser wiederkehrenden Umsätze an den Buchungen liegt schon heute bei 81 Prozent.
Zelnick deutete auf der Telefonkonferenz an, dass sich Rhythmus und Art der Inhalte aus den großen Take-Two-Marken im kommenden Jahrzehnt „dramatisch“ verändern würden. Das lässt Raum für die Hoffnung, dass Rockstar Games künftig nicht mehr ein Jahrzehnt zwischen zwei GTA-Teilen verstreichen lässt. In der Mitteilung kündigt der Konzern zudem an, neue Hits zu veröffentlichen, neue Geschäftsfelder zu erschließen, international zu wachsen und Übernahmen zu prüfen, die den Gewinn je Aktie steigern. Mit einem Börsenwert von knapp 39 Milliarden Dollar steht dabei fast die gesamte Bewertung auf einem einzigen Starttermin.
An der Börse war die Vorfreude zuletzt gedämpft. Vor einer Woche lag die Aktie seit Jahresbeginn noch rund 16 Prozent im Minus und deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 265,94 Dollar. In der vergangenen Woche folgte mit einem Plus von 13 Prozent die beste Woche seit fast fünf Monaten, am Freitag schloss die Aktie bei 214,87 Dollar. Heute ging es vor den Zahlen wieder abwärts. Im nachbörslichen Handel schwankte das Papier dann kräftig zwischen rund 201,50 und 216 Dollar, bevor es sich bei 215,50 Dollar einpendelte. Der Optionsmarkt hatte vor den Zahlen eine Bewegung von rund 9 Prozent in die eine oder andere Richtung eingepreist.
Die Take-Two-Aktie auf einen Blick
Take-Two Interactive Software, Inc. (ISIN: US8740541094, WKN: 914581, Symbol: TTWO) – nachbörslich 215,50 US-Dollar, +3,91 Prozent am 9. November 2026
Q2 GJ 2027: Net Bookings 1,60 Mrd. US-Dollar (–18 Prozent), GAAP-Umsatz 1,50 Mrd. US-Dollar, Ergebnis je Aktie –0,29 US-Dollar
Prognose Q3 GJ 2027: Net Bookings 3,35 bis 3,50 Mrd. US-Dollar, Ergebnis je Aktie 1,30 bis 1,44 US-Dollar
Prognose GJ 2027: Net Bookings 8,0 bis 8,2 Mrd. US-Dollar (bestätigt), operativer Cashflow über 1 Mrd. US-Dollar
52-Wochen-Hoch: 265,94 US-Dollar
GTA VI: Start am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S, Vorab-Download ab 10. November
Analysten: 28 von 29 mit Kaufempfehlung, durchschnittliches Kursziel rund 284 US-Dollar
Häufige Fragen zu den Take-Two Quartalszahlen
Wie fielen die Take-Two Quartalszahlen aus?
Im zweiten Geschäftsquartal 2027 sanken die Net Bookings um 18 Prozent auf 1,60 Milliarden Dollar und lagen damit knapp unter der eigenen Prognose. Der Umsatz von 1,50 Milliarden Dollar übertraf die Prognose, der Verlust je Aktie von 0,29 Dollar fiel deutlich geringer aus als von Analysten erwartet.
Warum steigt die Take-Two-Aktie trotz sinkender Zahlen?
Take-Two meldet für GTA VI Vorbestellungen weit über den eigenen Erwartungen, bestätigt den Starttermin am 19. November und stellt für das Weihnachtsquartal Net Bookings von 3,35 bis 3,50 Milliarden Dollar in Aussicht – fast eine Verdopplung zum Vorjahr.
Wann erscheint GTA VI?
Grand Theft Auto VI erscheint am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Der digitale Vorab-Download startet am 10. November. Konzernchef Strauss Zelnick schloss eine erneute Verschiebung aus.
Welche Kursziele haben Analysten für die Take-Two-Aktie?
Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 284 Dollar. Bank of America sieht 330 Dollar, Macquarie 300 Dollar, Freedom Capital Markets 293 Dollar, Wedbush 280 Dollar, Roth Capital 272 Dollar und BTIG 262 Dollar.
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