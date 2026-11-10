TAG Immobilien Aktie stürzt ab! Zwei Shortseller, zwei Strategien und ein gefährliches Börsenduell

Die TAG Immobilien-Aktie gerät erneut unter Druck! Mit einem deutlichen Kursverlust von 2,50 Prozent auf 11,70 Euro erleben Anleger einen unerfreulichen Handelstag. Gleichzeitig sorgen neue Bewegungen bei den Leerverkäufern für zusätzliche Spannung. Während der Hedgefonds Capital Fund Management SA seine Wette auf fallende Kurse weiter ausbaut, reduziert Marshall Wace LLP seine Short-Position und fällt damit unter eine wichtige Veröffentlichungsschwelle. Zwei professionelle Marktteilnehmer, zwei unterschiedliche Strategien – und mittendrin eine Immobilienaktie, deren weitere Entwicklung stark von den Erwartungen an Zinsen, Finanzierungskosten und Immobilienbewertungen abhängt. Droht der Aktie weiterer Gegenwind oder könnte der Rückzug einzelner Shortseller eine erste Entlastung bringen?