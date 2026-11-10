TAG Immobilien Aktie: Starker operativer Gewinn, schwaches Signal aus Deutschland

Die TAG Immobilien-Aktie (ISIN: DE0008303504, WKN: 830350, Ticker: TEG) notiert bei 11,93 Euro und verliert damit 0,03 Euro beziehungsweise 0,25%. Jefferies hält nach den Quartalszahlen an der Kaufempfehlung fest: Analystin Stephanie Dossmann bestätigt in ihrer TAG Immobilien-Aktienanalyse vom 10.11.2026 das Kursziel 13 Euro und das Rating "buy". Gegenüber dem genannten Aktienkurs entspricht das einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von rund 9%. Allerdings zeigt der Bericht auch Schwachstellen im deutschen Geschäft.