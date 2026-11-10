Die TAG Immobilien-Aktie (ISIN: DE0008303504, WKN: 830350, Ticker: TEG) notiert bei 11,93 Euro und verliert damit 0,03 Euro beziehungsweise 0,25%. Jefferies hält nach den Quartalszahlen an der Kaufempfehlung fest: Analystin Stephanie Dossmann bestätigt in ihrer TAG Immobilien-Aktienanalyse vom 10.11.2026 das Kursziel 13 Euro und das Rating "buy". Gegenüber dem genannten Aktienkurs entspricht das einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von rund 9%. Allerdings zeigt der Bericht auch Schwachstellen im deutschen Geschäft.
TAG Immobilien Aktie: Starker operativer Gewinn, schwaches Signal aus Deutschland
Jefferies bestätigt für TAG Immobilien das Kursziel von 13 Euro und das Rating "buy", sieht aber Schwächen im Deutschlandgeschäft.
TEGTEG
Operativer Gewinn überzeugt – der Ausblick macht Hoffnung
Stephanie Dossmann hebe insbesondere den operativen Gewinn, gemessen am FFO I, positiv hervor. Auch die Ziele für das neue Jahr würden bei der Analystin von Jefferies auf Zustimmung stoßen. Damit liefere der Quartalsbericht zwei Argumente, die ihre weiterhin positive Einschätzung der Aktie stützen würden.
Der FFO I bildet die operative Ertragskraft eines Immobilienunternehmens ab und ist deshalb eine wichtige Kennzahl für die Bewertung des laufenden Geschäfts. Dass Stephanie Dossmann gerade diesen Punkt hervorhebe, verleihe der positiven Seite ihrer TAG Immobilien-Aktienanalyse besonderes Gewicht.
Mit dem Kursziel 13 Euro und dem Rating "buy" bleibe Jefferies entsprechend zuversichtlich. Die Kaufempfehlung bedeute allerdings nicht, dass Stephanie Dossmann sämtliche Entwicklungen im Konzern positiv bewerte.
Deutschlandgeschäft: Wachstum ohne Beschleunigung
Weniger überzeugend sei aus Sicht von Stephanie Dossmann das flächenbereinigte Wachstum in Deutschland ausgefallen. Dieses sei lediglich stabil geblieben. Eine zusätzliche Wachstumsbeschleunigung habe der Bericht an dieser Stelle somit nicht geliefert.
Das sei eine wichtige Unterscheidung: Stabiles Wachstum bedeute keinen Rückgang, liefere aber auch keinen neuen Hinweis auf eine stärkere Dynamik. In der TAG Immobilien-Aktienanalyse von Jefferies stehe dieser Punkt deshalb auf der kritischeren Seite der Bilanz.
Leerstand steigt leicht – ein Punkt für die Beobachtungsliste
Stephanie Dossmann bemängele außerdem, dass der Leerstand auf dem deutschen Heimatmarkt erneut leicht gestiegen sei. Auch wenn die Veränderung gering ausgefallen sei, bleibe ihre Richtung ein Schwachpunkt des Quartalsberichts.
Leer stehende Wohnungen bringen keine laufenden Mieteinnahmen. Für Anleger ist deshalb entscheidend, ob das Unternehmen diese Entwicklung künftig wieder umkehren kann. Die positive Bewertung des operativen Gewinns sollte diesen Aspekt bei der Einordnung der Zahlen nicht überdecken.
Jefferies bleibt bei "buy": Chancen mit klaren Einschränkungen
Die TAG Immobilien-Aktienanalyse zeichne damit ein differenziertes Bild: Der operative Gewinn und die Ziele für das neue Jahr würden überzeugen, während das unveränderte flächenbereinigte Wachstum und der leicht gestiegene Leerstand in Deutschland die Begeisterung begrenzen würden.
Stephanie Dossmann sieht dennoch weiterhin ausreichend Gründe für eine Kaufempfehlung: Jefferies bestätigt für TAG Immobilien das Rating "buy" und das Kursziel 13 Euro. Bei einem Aktienkurs von 11,93 Euro steht damit ein rechnerisches Kurspotenzial von rund 9% im Raum.
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(Analyse vom 10.11.2026)
Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 10. November 2026
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