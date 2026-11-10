SUSS MicroTec Aktie im Höhenflug! Brisantes Signal aus dem Lager der Hedgefonds!

Die SUSS MicroTec-Aktie sorgt für neue Spannung an der Börse! Während der Aktienkurs kräftig um 3,201 Prozent auf 47,72 Euro steigt, kommt Bewegung in die Reihen der Leerverkäufer. Der internationale Hedgefonds Qube Research & Technologies Limited hat seine Short-Position reduziert und damit ein bemerkenswertes Signal gesetzt. Doch von einer vollständigen Entwarnung kann keine Rede sein: Andere institutionelle Investoren halten weiterhin an ihren Wetten auf fallende Kurse fest. Für Anleger entsteht eine interessante Konstellation, in der steigende Aktienkurse und anhaltende Short-Positionen aufeinandertreffen.