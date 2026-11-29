Wo hat die SUSS MicroTec Aktie am 27. November geschlossen?

Auf Xetra bei 43,30 Euro, ein Plus von 2,03 Prozent.

Warum hat SUSS die Prognose gesenkt?

Wegen Engpässen bei Komponenten und der Verlagerung der Garchinger Produktion.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?

ISIN DE000A1K0235, WKN A1K023, Handelssymbol SMHN.