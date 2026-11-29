Die SUSS MicroTec Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 43,30 Euro geschlossen, ein Plus von 2,03 Prozent. Auf Wochensicht blieb ein Minus von 1,28 Prozent, auf Monatssicht von 13,83 Prozent. Die SUSS MicroTec Aktie fuhr in der Woche die komplette Chip-Achterbahn: Sprung am Montag, Schlusslicht am Mittwoch, Erholung am Freitag.
SUSS MicroTec Aktie: Auftragseingang verdreifacht, Prognose gesenkt – warum 600 Millionen Euro im Orderbuch nicht reichen
Die SUSS MicroTec Aktie schließt bei 43,30 Euro und verliert im November fast 14 Prozent. Der Chipausrüster meldet Rekordaufträge aus der KI-Branche. Gleichzeitig musste er die Prognose kappen, weil Teile fehlen.
SUSS MicroTec SE · ISIN: DE000A1K0235 · WKN: A1K023 · Handelssymbol: SMHN (Xetra)
Die Aufträge
Die KI-Branche bestellt wie nie
Im dritten Quartal sammelte SUSS MicroTec Aufträge über 223,5 Millionen Euro ein, mehr als dreimal so viel wie ein Jahr zuvor. Nach neun Monaten summiert sich der Auftragseingang auf den Rekordwert von 633,5 Millionen Euro, der Auftragsbestand lag Ende September bei 600,6 Millionen Euro. Gefragt sind Anlagen für die Herstellung von Hochleistungsspeichern und KI-Chipmodulen.
Das Problem
Volle Bücher, aber zu wenig Teile
Umsetzen kann SUSS die Nachfrage derzeit nicht. Im dritten Quartal sank der Umsatz auf 97 Millionen Euro nach 118 Millionen im Vorjahr, das EBIT brach von 14,5 auf 4,1 Millionen Euro ein. Ende Oktober senkte der Vorstand die Prognose: Für 2026 erwartet SUSS nun 405 bis 425 Millionen Euro Umsatz und eine EBIT-Marge von 5 bis 7 Prozent, nach zuvor 8 bis 10 Prozent. Gründe sind Engpässe bei einzelnen Komponenten und die Verlagerung der Produktion aus Garching. Ein Teil des Umsatzes verschiebt sich damit ins Jahr 2027.
Jefferies-Analyst Janardan Menon bestätigte nach den Zahlen die Kaufempfehlung mit einem Zielwert von 84 Euro. Der Auftragseingang habe seine Erwartungen deutlich übertroffen, der Umsatz sei dahinter zurückgeblieben. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Bei SUSS MicroTec ist die Nachfrage nicht das Problem, sondern die Lieferkette. 2027 muss zeigen, ob aus Rekordaufträgen Rekordumsätze werden.
Häufige Fragen zur SUSS MicroTec Aktie
Wo hat die SUSS MicroTec Aktie am 27. November geschlossen?
Auf Xetra bei 43,30 Euro, ein Plus von 2,03 Prozent.
Warum hat SUSS die Prognose gesenkt?
Wegen Engpässen bei Komponenten und der Verlagerung der Garchinger Produktion.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?
ISIN DE000A1K0235, WKN A1K023, Handelssymbol SMHN.
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