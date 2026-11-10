Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie der SUSS MicroTec AG (ISIN: DE000A1K0235, WKN: A1K023, Ticker-Symbol: SMHN) unter die Lupe.
SUSS Aktie: Erholungschancen
Gewinnprognose gesenkt, aber Auftragseingang macht Mut!
Der bayerische Maschinenbau- und Halbleiterzulieferer habe zwar die Umsatz- und Gewinnprognose nach unten revidiert. SUSS habe jedoch einen Auftragseingang i.H.v. 223 Mio. Euro sowie einen Auftragsbestand von mehr als 600 Mio. Euro gemledet. Nach dem Kursrückgang von rund 115 auf unter 50 Euro gebe es bei der Aktie von SUSS Erholungschancen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 10.11.2026)
Aktien von Basler, SUSS, Elmos Semiconductor und 2G Energy befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.
Das vollständige Interview mit Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.
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