SUSS Aktie: Erholungschancen

Der bayerische Maschinenbau- und Halbleiterzulieferer habe zwar die Umsatz- und Gewinnprognose nach unten revidiert. SUSS habe jedoch einen Auftragseingang i.H.v. 223 Mio. Euro sowie einen Auftragsbestand von mehr als 600 Mio. Euro gemledet. Nach dem Kursrückgang von rund 115 auf unter 50 Euro gebe es bei der Aktie von SUSS Erholungschancen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 10.11.2026)