Ströer Aktie: Shortseller kapituliert teilweise - plötzlich wächst die Hoffnung auf eine Kursrallye!

Bei der Ströer-Aktie kommt Bewegung in die Positionierung institutioneller Leerverkäufer! Während der Aktienkurs des deutschen Außenwerbe- und Digitalkonzerns um 0,98 Prozent auf 39,26 Euro steigt, reduziert ein internationaler Hedgefonds seine Wette auf fallende Kurse deutlich. PDT Partners, LLC hat seine Netto-Leerverkaufsposition am 9. November 2026 von 0,59 auf 0,49 Prozent des Aktienkapitals gesenkt. Besonders bemerkenswert: Damit unterschreitet der Investor die wichtige Veröffentlichungsschwelle von 0,50 Prozent. Gleichzeitig bleibt mit D. E. Shaw & Co., L.P. ein weiterer institutioneller Leerverkäufer engagiert. Für Anleger entsteht eine interessante Konstellation: Während sich ein Hedgefonds zurückzieht, zeigt die Ströer-Aktie leichte Kursgewinne. Könnte die nachlassende Short-Positionierung den Weg für eine nachhaltigere Erholung ebnen?