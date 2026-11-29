Die Strabag-Aktie (ISIN: AT000000STR1, WKN: A0M23V, Wiener-Börse-Kürzel: STR, Xetra-Kürzel: XD4) bleibt ein Dauerläufer an der Wiener Börse: In der KW 48 legte der Titel um 2,50 Prozent zu und gehört damit zu den ATX Gewinnern der Woche. Allein am Freitag ging es um 3,30 Prozent aufwärts. Auf Jahressicht steht ein Plus von 38,72 Prozent, über fünf Jahre hat sich der Kurs mehr als verdreifacht. Der ATX gewann in der KW 48 dagegen nur 0,35 Prozent.
Strabag-Aktie ATX Gewinner der Woche: Rekordleistung, höhere Margen – der Bauriese kennt nur eine Richtung
Die Strabag-Aktie ist einer der ATX Gewinner der Woche: Mit einem Plus von 2,50 Prozent in der KW 48 und einem kräftigen Freitag setzte Österreichs größter Baukonzern seinen Aufwärtstrend fort. Nach einem zweistelligen Wachstum bei der Bauleistung hat Strabag sein Margenziel angehoben. Unsere Wochenanalyse zeigt, warum die Aktie auf Jahressicht fast 40 Prozent zugelegt hat und welche Risiken bleiben.
Die Gründe
Wachstum mit steigender Marge
Den fundamentalen Rückenwind lieferte Strabag mit dem Trading Update zum dritten Quartal. In den ersten neun Monaten 2026 stieg die Bauleistung um 14 Prozent auf 16,49 Milliarden Euro, im dritten Quartal allein sogar um 17 Prozent. Gleichzeitig hob der Konzern das Ziel für die EBIT-Marge 2026 auf 6 bis 6,5 Prozent an und bestätigte eine Bauleistung von nahezu 23 Milliarden Euro. Zu Jahresbeginn hatte Strabag noch eine Marge von nur 5 bis 5,5 Prozent in Aussicht gestellt – die Prognose wurde im Jahresverlauf also mehrfach nach oben geschraubt.
Mehr Ertrag pro Euro Umsatz
Die angehobene Margenspanne zeigt, dass zusätzliche Projekte überproportional zum operativen Ergebnis beitragen.
Analysten heben Ziele an
Ein Analystenhaus erhöhte das Kursziel nach den Zahlen von 122 auf 124 Euro und bestätigte die Einstufung „Outperform“.
Breite Basis
Neben Deutschland und Österreich wuchs Strabag auch im osteuropäischen Infrastrukturbau; hinzu kommen Märkte wie Australien und das Wasserinfrastrukturgeschäft.
Gesunde Erholung
Am Tag der Zahlenvorlage war die Aktie um 4,5 Prozent von ihrem Rekordhoch zurückgekommen. In der KW 48 setzte sie den Aufwärtstrend fort.
Einordnung
Besondere Aktionärsstruktur
Eine Besonderheit der Strabag-Aktie ist ihre Eigentümerstruktur. Rund 24 Prozent hält die Rasperia Trading Limited, die dem russischen Unternehmer Oleg Deripaska zugerechnet wird; diese Anteile unterliegen Sanktionen. Weitere große Pakete liegen bei der Familie Haselsteiner, Raiffeisen und UNIQA. Der Streubesitz beträgt nur knapp 20 Prozent, was die Kursschwankungen verstärken kann. Zudem sorgte zuletzt die politische Lage in Ungarn, einem wichtigen Auslandsmarkt, für Unruhe.
Häufige Fragen zur Strabag-Aktie
Warum ist die Strabag-Aktie ATX Gewinner der Woche?
Die Aktie stieg in der Woche vom 23. bis 27. November 2026 um 2,50 Prozent. Sie profitiert weiter vom starken Trading Update mit 14 Prozent Leistungswachstum und einem angehobenen Margenziel von 6 bis 6,5 Prozent.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Strabag-Aktie?
Die ISIN lautet AT000000STR1, die WKN A0M23V. An der Wiener Börse lautet das Kürzel STR, auf Xetra XD4.
Welche Prognose hat Strabag für 2026?
Strabag erwartet eine Bauleistung von nahezu 23 Milliarden Euro und eine EBIT-Marge von 6 bis 6,5 Prozent.
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