Warum ist die Strabag-Aktie ATX Gewinner der Woche?

Die Aktie stieg in der Woche vom 23. bis 27. November 2026 um 2,50 Prozent. Sie profitiert weiter vom starken Trading Update mit 14 Prozent Leistungswachstum und einem angehobenen Margenziel von 6 bis 6,5 Prozent.

Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Strabag-Aktie?

Die ISIN lautet AT000000STR1, die WKN A0M23V. An der Wiener Börse lautet das Kürzel STR, auf Xetra XD4.

Welche Prognose hat Strabag für 2026?

Strabag erwartet eine Bauleistung von nahezu 23 Milliarden Euro und eine EBIT-Marge von 6 bis 6,5 Prozent.