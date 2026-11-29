Warum ist die Stellantis-Aktie CAC40 Gewinner der Woche? Nach starken Verlusten setzte eine Erholung ein, am Donnerstag stieg die Aktie um 8,91 Prozent. Auf die Woche kommt sie auf ein Plus von 14,54 Prozent.

Wie schloss die Stellantis-Aktie am Freitag? Mit einem Plus von 1,55 Prozent bei 3,58 Euro.