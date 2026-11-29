Die Stellantis-Aktie ist einer der großen CAC40 Gewinner der Woche. Im Wochenvergleich der Kalenderwoche 48 legte der Autokonzern um 14,54 Prozent zu und liegt damit auf Platz zwei der Gewinnerliste. Am Freitag setzte die Stellantis-Aktie die Erholung fort und schloss 1,55 Prozent höher bei 3,58 Euro. Auf Jahressicht steht trotzdem ein Minus von 60,30 Prozent.
Stellantis-Aktie ist CAC40 Gewinner der Woche: +14,54 % nach dem Absturz
Die Stellantis-Aktie gehört mit +14,54 % zu den CAC40 Gewinnern der Woche. Nach einem Sprung von 8,91 % am Donnerstag und +1,55 % am Freitag schloss sie bei 3,58 Euro.
CAC40 Gewinner der Woche
Warum die Stellantis-Aktie in dieser Woche so stark springt
Der größte Schub kam am Donnerstag: Mit 8,91 Prozent war die Stellantis-Aktie der stärkste Wert im CAC 40. Marktbeobachter sprechen laut Centaure Investissements von einem technischen Rebound nach starken Verlusten. Als Hintergrund gilt die EU-Quote für chinesische Hybridautos von 350.000 Fahrzeugen pro Jahr ab 1. Dezember. Auch Renault (+5,74 Prozent am Donnerstag) profitierte. Am Freitag legte die Aktie weiter zu, gab aber einen Teil der Morgengewinne wieder ab.
Einordnung
Ein Rebound, keine Wende
Auf Sicht von fünf Jahren hat die Stellantis-Aktie 77 Prozent verloren, auf Monatssicht steht ein Minus von 3,57 Prozent. Das Wochenplus von 14,54 Prozent holt deshalb vor allem einen Teil der Verluste zurück. Bei einem Kurs von unter 4 Euro führen kleine Bewegungen zu hohen Prozentwerten.
Steckbrief
- Unternehmen
- Stellantis N.V.
- ISIN
- NL00150001Q9
- WKN
- A2QL01
- Handelssymbol
- STLAP (Euronext Paris)
- US-Symbol
- STLA (NYSE)
- Kurs
- 3,58 €
Stand: 27.11.2026, Kurs: comdirect, Euronext Paris, Schlusskurs 27.11.2026
FAQ
Häufige Fragen zur Stellantis-Aktie
Warum ist die Stellantis-Aktie CAC40 Gewinner der Woche? Nach starken Verlusten setzte eine Erholung ein, am Donnerstag stieg die Aktie um 8,91 Prozent. Auf die Woche kommt sie auf ein Plus von 14,54 Prozent.
Wie schloss die Stellantis-Aktie am Freitag? Mit einem Plus von 1,55 Prozent bei 3,58 Euro.
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