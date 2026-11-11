Statistisches Bundesamt: Inflationsrate im Oktober 2026 bei +2,8%

Die Preise für Dienstleistungen insgesamt erhöhten sich von Oktober 2025 bis Oktober 2026 um 2,5%. Der Preisanstieg bei Dienstleistungen hat sich damit erneut leicht abgeschwächt und lag unterhalb der Gesamtteuerung. Besonders stark verteuerten sich im Vorjahresvergleich unter anderem Dienstleistungen sozialer Einrichtungen (+6,0%), die Wartung und Reparatur von Fahrzeugen (+4,9%) sowie Friseurleistungen und andere Dienstleistungen für die Körperpflege (+4,4%). Auch die Wasserversorgung und andere Dienstleistungen für die Wohnung (+3,9%) sowie Pauschalreisen und Gaststättendienstleitungen (jeweils: +2,9%) waren im Oktober 2026 deutlich teurer als ein Jahr zuvor. Bedeutsam für die Preisentwicklung insgesamt blieben im Oktober 2026 die Nettokaltmieten mit +1,9% gegenüber dem Vorjahresmonat. Andere Dienstleistungen verteuerten sich im Vorjahresvergleich nur gering oder blieben unverändert, zum Beispiel Dienstleistungen für Telekommunikation (+0,0%).