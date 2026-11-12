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S&P 500 schwächelt: KI-Sorgen, steigende Energiepreise und Trump belasten die Börsen

aktiencheck.de Redaktion 12.11.2026, 12:02 3 Min. Crédit Mutuel AM

Ist die KI-Rally in Gefahr? Trotz solider Quartalszahlen wachsen die Zweifel an den hohen Bewertungen und milliardenschweren KI-Investitionen. Massive Kursverluste bei einzelnen Technologiewerten, steigende Energiepreise und geopolitische Risiken verunsichern Anleger. Die Experten von Crédit Mutuel Asset Management bleiben zwar grundsätzlich zuversichtlich, werden aber vorsichtiger

Bild: KI-generiert

Im vergangenen Monat haben wir darauf hingewiesen, dass die Berichtssaison den Aktienmärkten bislang stets Auftrieb verliehen hat, so François Rimeu, Senior Strategist, Crédit Mutuel Asset Management. Diese These habe sich in den letzten Wochen jedoch nur teilweise bestätigt: Der S&P 500 habe im Oktober um 0,87% nachgegeben, wobei der Rückgang im Technologiesektor insgesamt noch stärker ausgefallen sei. Europa habe besser abgeschnitten: Der STOXX 600 habe um 1,87% zugelegt. Dennoch sei die Berichtssaison insgesamt solide verlaufen, mit Aufwärtskorrekturen bei Margen, Umsätzen und Gewinnen in den USA. Dies habe jedoch nicht ausgereicht, um die Anleger zu beruhigen und ihre Zweifel zu zerstreuen, ob sich die Rally bei allen KI-bezogenen Titeln fortsetzen könne. Einige Unternehmen hätten herbe Einbußen hinnehmen müssen: Intel sei aufgrund enttäuschender Prognosen für das vierte Quartal um mehr als 45% eingebrochen, Sandisk habe trotz starker Ergebnisse und Aufwärtskorrekturen 35% verloren, und Google habe an einem einzigen Handelstag um 13% nachgegeben, nachdem die Suchumsätze hinter den Erwartungen zurückgeblieben seien. Hinter diesen starken Kursrückgängen würden sich wachsende Zweifel der Anleger hinsichtlich des Tempos der KI-Investitionen insgesamt, der künftigen Kapitalrendite sowie der Nachhaltigkeit der hohen Gewinnerwartungen verbergen. Diese Zweifel würden auch deutlich, wenn man die Indexentwicklung in diesem Jahr mit dem Gewinnwachstum vergleiche: Der S&P 500 sei bis Ende Oktober "nur" um 11,7% gestiegen, während für die Gewinne ein Wachstum von 33% erwartet werde. Infolgedessen sei das 12-Monats-Forward-KGV unter 18 gesunken, nachdem es zu Jahresbeginn noch bei 22 gelegen habe. Die Experten von Crédit Mutuel Asset Management würden gegenüber Hyperscalern und Halbleitern insgesamt positiv eingestellt bleiben, seien jedoch vorsichtig gegenüber den am stärksten verschuldeten Akteuren, wie beispielsweise den Neoclouds. Was die Experten von Crédit Mutuel Asset Management trotz der jüngsten Volatilität weiterhin recht zuversichtlich für Aktien stimme, sei die Tatsache, dass die Wachstumsprognosen für die wichtigsten Volkswirtschaften insgesamt positiv bleiben würden. Das weltweite Wachstum dürfte Ende 2026 bei rund 3% liegen, die meisten Frühindikatoren würden eine Beschleunigung zeigen, und die Arbeitsmärkte seien weiterhin in guter Verfassung. Dieses positive Bild gelte vor allem für die USA, doch auch in Großbritannien und Deutschland scheinen sich die Bedingungen zu verbessern, während sich die südeuropäischen Volkswirtschaften insgesamt gut behaupten, so die Experten von Crédit Mutuel Asset Management. Eine uneinheitliche Marktresilienz Dennoch bestünden weiterhin Risiken, da die Lage im Nahen Osten nach wie vor komplex sei und der Preisdruck bei den Energierohstoffen anhalte: In der Eurozone sei der Ölpreis im Monatsverlauf um 19% und der Erdgaspreis um 43% gestiegen. Dies werde 2027 in weiten Teilen der Eurozone zu einem Anstieg der Strompreise führen und das Risiko von Zweitrundeneffekten auf die Inflation erhöhen. Diese Effekte seien derzeit sowohl in den USA als auch in der Eurozone noch begrenzt, doch das Risiko steige. Höhere Energiepreise würden zudem ein Risiko für den Konsum in den kommenden Monaten und Quartalen darstellen, zumal sich das Lohnwachstum nicht verbessere. In den USA sei der Konsum nach wie vor sehr robust, gestützt durch die Finanzmärkte, die sich bislang sehr gut entwickelt hätten. Die Volatilität der letzten Wochen könnte ihn jedoch belasten. Dieses Risiko sei in der Eurozone noch größer. Hier seien die Reallöhne inzwischen ins Minus gerutscht. Die Lage im Nahen Osten spiele im aktuellen Umfeld weiterhin eine entscheidende Rolle. Außerdem müsse man die Auswirkungen der Ergebnisse der US-Zwischenwahlen bewerten: Die "demokratische Welle" dürfte zu einem konfrontativen Verhältnis zwischen dem Präsidenten und dem Kongress führen und möglicherweise im Dezember dieses Jahres zu einem Regierungsstillstand. Wie werde Trump in Bezug auf Zölle oder die Beziehungen zum Iran reagieren? Derzeit sei noch nichts sicher. Angesichts zahlreicher Unsicherheiten in den kommenden Monaten hätten die Experten von Crédit Mutuel Asset Management ihre Haltung, nachdem sie viele Monate lang positiv eingestellt gewesen seien, nun etwas neutraler ausgerichtet.

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