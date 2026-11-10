Solider US-Arbeitsmarkt macht Zinserhöhung wahrscheinlich

Das solide Wachstumsumfeld in den USA dürfte den Offenmarktausschuss der Fed dazu veranlassen, die Zinsen bei seiner bevorstehenden Sitzung am 9. Dezember weiter anzuheben. Der wachsende Arbeitsmarkt lasse den aktuellen Leitzins nach wie vor als recht akkommodierend erscheinen – die in den vergangenen Monaten vorgenommene Straffung der finanziellen Rahmenbedingungen habe der Wirtschaft kaum geschadet. Die Fed dürfte deshalb versuchen, ihre Glaubwürdigkeit in Bezug auf die Inflation zu stärken, ohne die wirtschaftliche Erholung zu untergraben, indem sie den Leitzins um weitere 25 Basispunkte anhebe.