Das stärker als erwartet ausgefallene Beschäftigungswachstum in den USA legt eine Zinserhöhung für Dezember nahe, während Basiseffekte zu einem Rückgang der Inflation insbesondere 2027 führen dürften, beobachtet David Kohl, Chief Economist bei Julius Bär.
Solider US-Arbeitsmarkt macht Zinserhöhung wahrscheinlich
David Kohl erwartet eine weitere Fed-Zinserhöhung im Dezember und einen deutlichen Inflationsrückgang 2027.
Die US-Wirtschaft habe im Oktober mehr Arbeitsplätze als erwartet geschaffen, und die schwächeren Beschäftigungswachstumszahlen der Vormonate seien nach oben korrigiert worden. Darüber hinaus habe die Beschäftigung in der Breite zugenommen: 58% der Branchen hätten einen Zuwachs gemeldet – sogar einige wie der Finanzsektor, in denen künstliche Intelligenz bereits in relativ hohem Maße zum Einsatz komme. Diese Entwicklung sende ein klares Signal an die Fed: Zinserhöhungen seien derzeit ein nahezu kostenfreies Mittel zur Bekämpfung des Inflationsrisikos.
Gleichzeitig lasse der Druck durch Entlassungen nach: Der Stellenabbau verlangsame sich, und es seien weniger Menschen als neu arbeitslos gemeldet worden. Die Lohnentwicklung habe zwar ebenfalls stärker als erwartet angezogen, doch das Lohnwachstum bleibe insgesamt unter dem Zielwert der Fed, wodurch die aus dem starken Beschäftigungswachstum resultierenden Inflationsrisiken eingedämmt würden.
Das solide Wachstumsumfeld in den USA dürfte den Offenmarktausschuss der Fed dazu veranlassen, die Zinsen bei seiner bevorstehenden Sitzung am 9. Dezember weiter anzuheben. Der wachsende Arbeitsmarkt lasse den aktuellen Leitzins nach wie vor als recht akkommodierend erscheinen – die in den vergangenen Monaten vorgenommene Straffung der finanziellen Rahmenbedingungen habe der Wirtschaft kaum geschadet. Die Fed dürfte deshalb versuchen, ihre Glaubwürdigkeit in Bezug auf die Inflation zu stärken, ohne die wirtschaftliche Erholung zu untergraben, indem sie den Leitzins um weitere 25 Basispunkte anhebe.
Kohl halte an seiner Einschätzung fest, dass die Inflation – sofern es nicht zu einem weiteren starken Anstieg der Energiepreise komme – im Jahr 2027 deutlich zurückgehen werde – vor allem aufgrund des Basiseffekts. Dies würde es der Fed ermöglichen, den Kampf gegen die Inflation im Jahr 2027 für gewonnen zu erklären, ohne weitere Zinserhöhungen vornehmen zu müssen.
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