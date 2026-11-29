Warum ist die Société-Générale-Aktie CAC40 Gewinner der Woche? Die Aktie stieg in der Woche um 4,26 Prozent. Eine einzelne Nachricht nennen die Quellen nicht, der Markt war freundlich und die Bank meldete im Oktober starke Zahlen.

Was steht zur S&P-Entscheidung an? Die Agentur führt Frankreich mit A+ und stabilem Ausblick und entschied am Freitagabend über die Bonität.