Die Société-Générale-Aktie ist CAC40 Gewinner der Woche. Im Wochenvergleich der Kalenderwoche 48 stieg die Bank um 4,26 Prozent und liegt auf Platz zehn der Gewinnerliste. Am Freitag legte die Société-Générale-Aktie 2,08 Prozent zu und schloss bei 64,37 Euro. Auf Jahressicht beträgt das Plus 7,46 Prozent, über fünf Jahre 136,09 Prozent.
Société-Générale-Aktie ist CAC40 Gewinner der Woche: +4,26 % vor der S&P-Entscheidung
Die Société-Générale-Aktie zählt mit +4,26 % zu den CAC40 Gewinnern der Woche. Am Freitag schloss sie bei 64,37 Euro, am Abend stand die S&P-Entscheidung zu Frankreich an.
CAC40 Gewinner der Woche
Warum die Société-Générale-Aktie in dieser Woche zulegt
Eine eigene Meldung der Bank gab es nicht. Die Société-Générale-Aktie folgte dem freundlichen Markt: Der CAC 40 schloss am Freitag 0,58 Prozent höher bei 8.156,09 Punkten, 30 Werte legten zu. Im Fokus stand am Abend die Entscheidung von Standard & Poor's zur Bonität Frankreichs. Die Agentur führt das Land derzeit mit A+ und stabilem Ausblick, Fitch hatte Frankreich Ende Oktober herabgestuft. Für französische Banken ist die Staatsbonität ein zentraler Faktor.
Hintergrund
Ein Rekordquartal
Am 29. Oktober meldete die Bank für das dritte Quartal einen Nettogewinn von 1,89 Milliarden Euro, ein Plus von 24,1 Prozent. Analysten hatten mit rund 1,65 Milliarden Euro gerechnet.
Steckbrief
- Unternehmen
- Société Générale SA
- ISIN
- FR0000130809
- WKN
- 873403
- Handelssymbol
- GLE (Euronext Paris)
- US-Symbol
- SCGLY (OTC)
- Kurs
- 64,37 €
Stand: 27.11.2026, Kurs: comdirect, Euronext Paris, Schlusskurs 27.11.2026
FAQ
Häufige Fragen zur Société-Générale-Aktie
Warum ist die Société-Générale-Aktie CAC40 Gewinner der Woche? Die Aktie stieg in der Woche um 4,26 Prozent. Eine einzelne Nachricht nennen die Quellen nicht, der Markt war freundlich und die Bank meldete im Oktober starke Zahlen.
Was steht zur S&P-Entscheidung an? Die Agentur führt Frankreich mit A+ und stabilem Ausblick und entschied am Freitagabend über die Bonität.
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