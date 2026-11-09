SMA Solar Aktie: Marshall Wace und Marchant MC schlagen zu - droht jetzt ein Börsenbeben?

Fazit: Die SMA Solar-Aktie steht vor einem spannenden Kräftemessen. Marchant MC und Marshall Wace verstärken ihre Positionierung auf der Short-Seite, während Citadel einen Teil seines Engagements zurückführt. Der Kursanstieg auf 51,50 Euro zeigt zugleich, dass die Aktie weiterhin Käufer findet. Sollte SMA Solar mit überzeugenden Geschäftsperspektiven überraschen, könnten zusätzliche Short-Eindeckungen die Nachfrage unterstützen. Enttäuschungen würden dagegen den skeptischen Investoren in die Karten spielen. Ob die jüngsten Aufstockungen der Hedgefonds ein kluger Schachzug oder eine riskante Wette sind, dürfte sich erst mit der weiteren Geschäftsentwicklung zeigen.