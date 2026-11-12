SMA Solar Aktie im Anstieg: 98,9 Millionen Euro Gewinn und Milliardenaufträge - Hedgefonds in der Zwickmühle!

aktiencheck.de Redaktion 12.11.2026, 13:31 13 Min.

Citadel zieht sich zurück

Bei der SMA Solar Technology-Aktie zeichnet sich eine spannende Entwicklung ab! Während der deutsche Wechselrichterhersteller mit einem kräftigen Gewinnsprung, steigender Liquidität und einem milliardenschweren Auftragsbestand überzeugt, reduziert einer der bekanntesten institutionellen Leerverkäufer seine Wette auf fallende Kurse. Citadel Advisors LLC hat seine Netto-Leerverkaufsposition am 11. November 2026 von 0,79 Prozent auf 0,68 Prozent gesenkt. Gleichzeitig legt die SMA Solar-Aktie um 1,39 Prozent auf 49,50 Euro zu. Besonders brisant: Weitere Hedgefonds wie Marshall Wace und Marchant MC sind weiterhin auf der Short-Seite positioniert. Doch die jüngsten Geschäftszahlen könnten die Ausgangslage verändern. SMA Solar hat in den ersten neun Monaten 2026 einen Konzerngewinn von 98,9 Millionen Euro erzielt, nachdem im Vorjahreszeitraum noch ein Verlust von 144,5 Millionen Euro angefallen war. Gleichzeitig erreicht der Auftragsbestand fast 1,9 Milliarden Euro. Für Anleger stellt sich damit eine entscheidende Frage: Haben die Leerverkäufer die operative Erholung des Solartechnologiekonzerns unterschätzt?

SMA Solar-Aktie: Citadel reduziert Short-Position um fast 14 Prozent

Die jüngste Veränderung bei Citadel Advisors LLC verdient besondere Aufmerksamkeit. Der institutionelle Investor hat seine Netto-Leerverkaufsposition am 11. November 2026 von 0,79 Prozent auf 0,68 Prozent reduziert. Das entspricht einem Rückgang um 0,11 Prozentpunkte beziehungsweise rund 13,9 Prozent gegenüber der bisherigen Position. Damit hat Citadel seine negative Positionierung deutlich verringert. Eine solche Reduzierung kann unterschiedliche Ursachen haben. Denkbar sind Gewinnmitnahmen, eine Anpassung quantitativer Handelsstrategien oder eine veränderte Risikoeinschätzung. Ob Citadel tatsächlich mit steigenden Kursen bei SMA Solar rechnet, lässt sich daraus nicht eindeutig ableiten. Dennoch ist die Entwicklung bemerkenswert, weil die Reduzierung unmittelbar vor der Veröffentlichung der starken Neunmonatszahlen erfolgte. Die Transaktion kann deshalb nicht als Reaktion auf die am 12. November veröffentlichten Ergebnisse interpretiert werden. Sie zeigt jedoch, dass Citadel seine Short-Position bereits im Vorfeld der Zahlen verringert hat. Für Anleger könnte dies ein interessantes Signal sein, insbesondere wenn sich die positive operative Entwicklung von SMA Solar fortsetzt.

Marshall Wace hält dagegen: Hedgefonds bleibt mit 0,90 Prozent auf der Short-Seite

Während Citadel seine Position reduziert, bleibt Marshall Wace LLP mit einer Netto-Leerverkaufsposition von 0,90 Prozent ein bedeutender institutioneller Leerverkäufer bei SMA Solar. Die jüngste Position wurde am 11. November 2026 gemeldet. Damit hält Marshall Wace unter den aktuell relevanten gemeldeten Investoren die größte einzelne Short-Position. Auch Marchant MC Ltd ist mit 0,68 Prozent engagiert, zuletzt gemeldet am 6. November 2026. Hinzu kommt High Ground Investment Management LLP mit einer Netto-Leerverkaufsposition von 0,53 Prozent, deren letzter Meldestand allerdings bereits vom 13. August 2026 stammt. Die drei Positionen von Marshall Wace, Marchant MC und Citadel summieren sich auf 2,26 Prozent des Aktienkapitals. Unter Einbeziehung der älteren Meldung von High Ground ergibt sich rechnerisch eine Summe von 2,79 Prozent. Allerdings ist diese Zahl nicht mit einer vollständig aktuellen Leerverkaufsquote gleichzusetzen. Insbesondere bei älteren Meldungen lässt sich nicht ohne Weiteres feststellen, ob die betreffenden Positionen heute noch in unveränderter Höhe bestehen. Dennoch verdeutlicht die Konstellation, dass mehrere institutionelle Investoren weiterhin auf der Short-Seite der SMA Solar-Aktie positioniert sind.

SMA Solar-Aktie: Warum ältere Short-Meldungen nicht doppelt gezählt werden dürfen

Bei der Bewertung der Leerverkaufspositionen ist eine wichtige Unterscheidung erforderlich. Neben der aktuellen Citadel-Position von 0,68 Prozent existiert eine historische Meldung desselben Investors über 1,51 Prozent vom 21. Mai 2025. Diese frühere Position darf nicht zusätzlich zur neueren Citadel-Meldung addiert werden, da es sich um denselben Positionsinhaber handelt. Auch eine historische Meldung von Columbus Circle Investors über 0,52 Prozent aus dem August 2014 ist für die Beurteilung der aktuellen Short-Positionierung nicht aussagekräftig. Entscheidend sind die jüngsten verfügbaren Meldestände der einzelnen Investoren. Die aktuellen Veränderungen bei Citadel und die jüngsten Positionen von Marshall Wace sowie Marchant MC liefern deshalb die deutlich relevantere Grundlage für die Einschätzung der institutionellen Marktpositionierung. Gleichzeitig bleibt zu berücksichtigen, dass Positionen unterhalb der öffentlichen Veröffentlichungsschwelle nicht vollständig sichtbar sind. Eine exakte Gesamtquote sämtlicher Leerverkäufe lässt sich aus den veröffentlichten Einzelpositionen daher nicht bestimmen.

SMA Solar meldet spektakuläre Gewinnwende: Aus 144,5 Millionen Euro Verlust wird ein kräftiger Gewinn

Die Geschäftszahlen für die ersten neun Monate 2026 liefern zahlreiche Argumente für eine Neubewertung der SMA Solar-Aktie. Der Konzern steigerte seinen Umsatz von 1,1347 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum auf 1,1607 Milliarden Euro. Noch beeindruckender entwickelte sich die Profitabilität. Das EBITDA verbesserte sich von minus 16,9 Millionen Euro auf plus 146,3 Millionen Euro. Die EBITDA-Marge erreichte damit 12,6 Prozent nach minus 1,5 Prozent im Vorjahr. Auch beim operativen Ergebnis gelang eine deutliche Wende. Das EBIT stieg von minus 123,2 Millionen Euro auf plus 107,4 Millionen Euro. Besonders eindrucksvoll fiel die Entwicklung beim Konzernergebnis aus: Nach einem Verlust von 144,5 Millionen Euro in den ersten neun Monaten 2025 erzielte SMA Solar nun einen Gewinn von 98,9 Millionen Euro. Das Ergebnis je Aktie verbesserte sich entsprechend von minus 4,16 Euro auf plus 2,85 Euro. Diese Zahlen zeigen eine erhebliche Verbesserung der ausgewiesenen Ertragslage. Allerdings müssen Anleger berücksichtigen, dass sowohl das Vorjahresergebnis als auch die aktuellen Zahlen durch verschiedene Sonder- und Einmaleffekte beeinflusst wurden. Der Gewinnsprung ist deshalb nicht vollständig mit einer entsprechenden Verbesserung der wiederkehrenden operativen Ertragskraft gleichzusetzen.

SMA Solar-Aktie: Milliardenaufträge könnten zum entscheidenden Kurstreiber werden

Besonders vielversprechend erscheint die Entwicklung des Auftragsbestands. Zum 30. September 2026 verfügte SMA Solar über Aufträge im Gesamtwert von 1,8576 Milliarden Euro. Ein Jahr zuvor hatte der Auftragsbestand noch bei 1,2817 Milliarden Euro gelegen. Das entspricht einem Anstieg um rund 44,9 Prozent. Damit verfügt der Konzern über eine deutlich größere Auftragsbasis als im Vorjahreszeitraum. Besonders stark ist die Nachfrage im Geschäft mit Großanlagen und Batteriespeicherlösungen. Allein die Division Large Scale & Project Solutions weist einen Auftragsbestand von 1,7321 Milliarden Euro aus. Im dritten Quartal konnte dieser Geschäftsbereich einen weiteren Auftragseingang von rund 480 Millionen Euro verzeichnen. Für die zukünftige Umsatzentwicklung ist das ein wichtiger Faktor, denn ein hoher Auftragsbestand verbessert grundsätzlich die Visibilität künftiger Erlöse. Allerdings garantiert er noch keine entsprechenden Gewinne. Entscheidend bleibt, ob SMA Solar die Projekte termingerecht, profitabel und ohne zusätzliche Belastungen umsetzen kann. Gelingt dies, könnte der hohe Auftragsbestand zu einem wichtigen Fundament für die weitere operative Erholung werden.

Batteriespeicher und Rechenzentren: SMA Solar entdeckt zusätzliche Wachstumschancen

Ein besonders spannender Wachstumstreiber könnte die zunehmende Bedeutung von Batteriespeichern werden. SMA Solar profitiert bereits von einer starken Nachfrage nach Batteriewechselrichtern im Großanlagengeschäft. Gleichzeitig eröffnen sich durch den steigenden Bedarf an leistungsfähigen Energieinfrastrukturen neue Einsatzmöglichkeiten. Besonders interessant sind dabei die Anforderungen großer Rechenzentren, deren Stromversorgung zunehmend komplexer wird. Batteriespeicher können in solchen Anwendungen eine wichtige Rolle spielen, etwa bei der Stabilisierung der Energieversorgung oder der Integration erneuerbarer Energien. SMA Solar sieht darin zusätzliche Marktchancen für sein bestehendes Produktportfolio. Allerdings ist noch offen, in welchem Umfang diese Chancen künftig tatsächlich zu zusätzlichen Umsätzen und Gewinnen führen werden. Für Anleger könnte der Bereich dennoch an Bedeutung gewinnen, weil sich das Unternehmen damit über klassische Photovoltaikanwendungen hinaus zusätzliche Geschäftsmöglichkeiten erschließt.

Home & Business Solutions überrascht: Umsatz steigt um fast 28 Prozent

Auch die Division Home & Business Solutions liefert positive Signale. Der Umsatz stieg in den ersten neun Monaten 2026 um 27,9 Prozent auf 231,9 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum hatte der Geschäftsbereich lediglich 181,3 Millionen Euro umgesetzt. Besonders erfreulich entwickelte sich die Nachfrage nach dem neuen dreiphasigen Hybridwechselrichter. Das Unternehmen berichtet von großem Kundeninteresse und einem guten Auftragseingang. Gleichzeitig verbesserte sich das EBIT deutlich von minus 322,1 Millionen Euro auf minus 28,9 Millionen Euro. Damit konnte die Division ihre Verluste erheblich reduzieren. Allerdings ist die Gewinnschwelle noch nicht erreicht. Die EBIT-Marge liegt weiterhin bei minus 12,5 Prozent. Zudem wurde die Ergebnisverbesserung durch positive Sonder- und Bewertungseffekte unterstützt, während das Vorjahr von hohen Wertminderungen belastet war. Für die zukünftige Aktienkursentwicklung dürfte deshalb entscheidend sein, ob Home & Business Solutions auch ohne solche Effekte nachhaltig profitabel werden kann. Eine erfolgreiche Rückkehr in die Gewinnzone könnte die operative Qualität des Gesamtkonzerns deutlich verbessern.

SMA Solar-Aktie: Warum nicht alle Geschäftszahlen so glänzend sind

Trotz der beeindruckenden Gewinnwende gibt es weiterhin Herausforderungen. So verringerte sich das EBIT der Division Large Scale & Project Solutions von 199,7 Millionen Euro auf 130,2 Millionen Euro. Die EBIT-Marge sank von 20,9 Prozent auf 14,0 Prozent. Belastend wirkten unter anderem erhöhte Serviceaufwendungen für Garantie- und Gewährleistungsfälle sowie zusätzliche Rückstellungen für erwartete Nachbesserungsmaßnahmen. Auch US-Zollrückerstattungen beeinflussten die ausgewiesenen Umsätze und Ergebnisse. Diese Entwicklungen zeigen, dass der Konzern trotz des starken Auftragsbestands nicht frei von operativen Risiken ist. Besonders wichtig bleibt die Frage, ob die Margen im Großanlagengeschäft künftig stabilisiert werden können. Hinzu kommt, dass das EBITDA vor den genannten Sondereffekten mit 109,6 Millionen Euro unter dem entsprechenden Vorjahreswert von 118,6 Millionen Euro lag. Für Anleger ist diese Kennzahl ein wichtiger Hinweis darauf, dass die spektakuläre Verbesserung des ausgewiesenen EBITDA nicht ausschließlich aus dem laufenden operativen Geschäft stammt. Eine nachhaltige Erholung muss sich deshalb auch in der bereinigten Profitabilität widerspiegeln.

SMA Solar mit 301,6 Millionen Euro Nettoliquidität: Finanzielle Stärke wächst

Ein weiterer positiver Aspekt ist die Entwicklung der Finanzlage. SMA Solar steigerte seinen Free Cashflow in den ersten neun Monaten 2026 auf 135,8 Millionen Euro nach 114,5 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Gleichzeitig erhöhte sich die Nettoliquidität zum 30. September 2026 auf 301,6 Millionen Euro. Ende 2025 hatte sie noch bei 176,4 Millionen Euro gelegen. Damit verbesserte sich die Nettoliquidität um 125,2 Millionen Euro beziehungsweise rund 71 Prozent. Auch die Eigenkapitalquote stieg von 28,0 Prozent auf 31,3 Prozent. Diese Entwicklung stärkt die finanzielle Flexibilität des Unternehmens und könnte dazu beitragen, zukünftige Investitionen und Wachstumsprojekte besser abzusichern. Gerade in einer Branche, die von technologischen Veränderungen, intensivem Wettbewerb und schwankender Nachfrage geprägt ist, stellt eine solide Liquiditätsposition einen wichtigen Stabilitätsfaktor dar. Für die Leerverkäufer könnte eine verbesserte Finanzlage ein zusätzlicher Aspekt sein, der bei der Bewertung ihrer Risiken berücksichtigt werden muss.

SMA Solar erhöht die Erwartungen: Vorstand setzt auf starkes Schlussquartal

Zusätzlichen Optimismus verbreitet der konkretisierte Ausblick für das Gesamtjahr 2026. Der Vorstand erwartet nun einen Konzernumsatz zwischen 1,675 Milliarden Euro und 1,725 Milliarden Euro. Zuvor hatte die Prognosespanne bei 1,625 Milliarden Euro bis 1,725 Milliarden Euro gelegen. Auch die EBITDA-Prognose wurde am unteren Ende angehoben. Statt bislang 180 Millionen Euro bis 230 Millionen Euro rechnet SMA Solar nun mit 205 Millionen Euro bis 230 Millionen Euro. Damit signalisiert das Management, dass es die Geschäftsentwicklung in der oberen Hälfte der bisherigen Prognosebandbreiten erwartet. Besonders wichtig wird dabei das vierte Quartal, in dem SMA Solar eine starke Umsatzrealisierung im Großanlagengeschäft erwartet. Ausgehend von den Neunmonatszahlen müsste das Unternehmen im Schlussquartal noch einen Umsatz von rund 514 Millionen Euro bis 564 Millionen Euro erzielen, um die neue Jahresprognose zu erreichen. Beim EBITDA wären weitere rund 58,7 Millionen Euro bis 83,7 Millionen Euro erforderlich. Diese Größenordnungen zeigen, dass das Schlussquartal für die Erfüllung der Jahresziele entscheidend wird.

SMA Solar-Aktie: Droht den Hedgefonds jetzt ein Short Squeeze?

Die Kombination aus steigender Aktie, verbesserter Finanzlage und hohen Auftragsbeständen könnte für Leerverkäufer zunehmend unangenehm werden. Schließlich müssen klassische Aktien-Leerverkaufspositionen irgendwann durch Rückkäufe geschlossen werden. Sollte SMA Solar die Erwartungen übertreffen oder weitere positive operative Entwicklungen melden, könnten einzelne Hedgefonds ihre Positionen reduzieren. Solche Rückkäufe würden zusätzliche Nachfrage nach Aktien erzeugen und könnten eine Aufwärtsbewegung verstärken. Im Extremfall kann daraus ein sogenannter Short Squeeze entstehen. Die jüngste Reduzierung durch Citadel zeigt bereits, dass zumindest ein bedeutender institutioneller Investor seine negative Positionierung zurückgefahren hat. Allerdings ist dies kein Beweis für einen bevorstehenden Short Squeeze. Auch die zuletzt gemeldeten Positionen von Marshall Wace, Marchant MC und Citadel mit zusammen 2,26 Prozent reichen allein nicht aus, um ein solches Szenario zuverlässig vorherzusagen. Entscheidend wären unter anderem die gesamte Leerverkaufspositionierung, die Handelsliquidität und das Verhalten weiterer Marktteilnehmer. Dennoch bleibt die Möglichkeit zusätzlicher Eindeckungskäufe ein interessanter Faktor für die weitere Kursentwicklung.

SMA Solar-Aktie bei 49,50 Euro: Was Anleger jetzt beachten sollten

Mit einem Kursanstieg von 1,39 Prozent auf 49,50 Euro reagiert die SMA Solar-Aktie positiv. Die fundamentale Ausgangslage hat sich gegenüber dem verlustreichen Vorjahreszeitraum deutlich verbessert. Der Konzern erzielt wieder einen ausgewiesenen Gewinn, verfügt über eine höhere Nettoliquidität und kann einen stark gewachsenen Auftragsbestand vorweisen. Gleichzeitig bleibt die operative Entwicklung einzelner Geschäftsbereiche anspruchsvoll. Besonders die rückläufige Marge im Großanlagengeschäft und die weiterhin negativen Ergebnisse bei Home & Business Solutions verdienen Aufmerksamkeit. Für Anleger wird deshalb entscheidend sein, ob SMA Solar die angekündigten Jahresziele erreicht und seine Profitabilität nachhaltig verbessert. Auch die weitere Entwicklung der Short-Positionen könnte Hinweise auf die Risikoeinschätzung institutioneller Marktteilnehmer liefern. Sollte Citadel seine Position weiter reduzieren oder sollten andere Hedgefonds ihre Short-Engagements zurückfahren, könnte dies die positive Marktstimmung unterstützen. Eine erneute Aufstockung würde dagegen zeigen, dass einzelne professionelle Investoren weiterhin erhebliche Risiken sehen.

Fazit: SMA Solar-Aktie zwischen Gewinnexplosion und Hedgefonds-Rückzug

Die SMA Solar-Aktie steht vor einer spannenden Bewährungsprobe. Der Konzern hat in den ersten neun Monaten 2026 eine beeindruckende Verbesserung seiner ausgewiesenen Ergebnisse erzielt. Aus einem Verlust von 144,5 Millionen Euro wurde ein Gewinn von 98,9 Millionen Euro, das EBITDA stieg auf 146,3 Millionen Euro und der Auftragsbestand erreichte fast 1,9 Milliarden Euro. Gleichzeitig erhöhte sich die Nettoliquidität auf 301,6 Millionen Euro. Diese Entwicklung liefert wichtige Argumente für eine operative Erholung. Allerdings zeigen die rückläufigen Margen im Großanlagengeschäft und die weiterhin bestehenden Verluste bei Home & Business Solutions, dass noch nicht alle Probleme gelöst sind. Besonders interessant ist die Reduzierung der Netto-Leerverkaufsposition von Citadel Advisors auf 0,68 Prozent, während Marshall Wace mit 0,90 Prozent und Marchant MC mit 0,68 Prozent weiterhin auf der Short-Seite positioniert sind. Für Anleger ergibt sich daraus eine spannende Konstellation: Sollte SMA Solar die starke Auftragslage erfolgreich in nachhaltige Gewinne umwandeln, könnten die Leerverkäufer zunehmend unter Druck geraten. Enttäuscht die operative Entwicklung dagegen, könnten die bestehenden Short-Positionen weiterhin profitieren. Die nächsten Quartale werden zeigen, ob aus der spektakulären Ergebniswende eine dauerhaft profitable Wachstumsgeschichte wird.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 12. November 2026

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