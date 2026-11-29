Sika Aktie: SMI-Gewinner der Woche mit 5,6 Prozent – die Bauwerte sind zurück

aktiencheck.de Redaktion 29.11.2026, 22:33 2 Min.

Die Sika Aktie ist mit einem Plus von 5,59 Prozent drittgrößter SMI-Gewinner der Woche. Der Bauchemie-Konzern profitiert von guten Nachrichten aus der Baubranche und schließt die Woche auf dem höchsten Stand der letzten fünf Handelstage.

Bild: Sika AG

Die Sika Aktie ist der drittgrößte SMI-Gewinner der Woche: Das Papier des Bauchemie-Konzerns aus Baar schloss am Freitag bei 191,70 Franken und damit 5,59 Prozent höher als eine Woche zuvor. Mit Amrize, Sika und Holcim stehen gleich drei baunahe Titel unter den sechs stärksten Werten im Leitindex. Der SMI gewann 2,1 Prozent. SMI-Gewinner der Woche Warum die Sika Aktie so stark gestiegen ist Die Baubranche hat in dieser Woche geliefert, was Anleger lange vermisst haben: gute Nachrichten. Am Mittwoch meldete die Schweizer Bauindustrie ein schnelleres Wachstum im dritten Quartal, und der Baumeisterverband zeigte sich auch für das Schlussquartal zuversichtlich. Am Donnerstag legte die Bank Vontobel mit einem wohlwollenden Kommentar zum Baustoffkonzern Holcim nach. Die Sika Aktie gewann an diesem Tag 2,40 Prozent. Am Freitag startete sie leicht im Minus, drehte und schloss 0,95 Prozent höher. Das Tageshoch lag bei 192,55 Franken. Sika Aktie in einer Woche +5,59 % Schlusskurs der Sika Aktie am Freitag 191,70 CHF Kursentwicklung in einem Monat +9,39 % Kursentwicklung in einem Jahr +21,29 % Quelle : comdirect (Schlusskurse 27.11.2026) Sika Aktie: Erholung mit langem Anlauf Auf Sicht von einem Jahr liegt die Sika Aktie 21,29 Prozent im Plus. Der Blick auf fünf Jahre zeigt, wie tief der Fall zuvor war: minus 46,36 Prozent. Noch im März war die Aktie auf den tiefsten Stand seit Anfang 2019 gefallen. Seitdem hat sich das Geschäft stabilisiert. In den ersten neun Monaten 2026 erzielte Sika einen Umsatz von 8,71 Milliarden Franken, in Lokalwährungen ein Plus von 4,8 Prozent. Im dritten Quartal wuchs der Konzern organisch um 4,6 Prozent. Was die Sika Aktie bremsen kann Starker Franken: Zwischen dem Wachstum in Lokalwährungen und dem Umsatz in Franken liegen mehr als drei Prozentpunkte.

Profitabilität: Bei der Marge hapert es nach Einschätzung von Beobachtern noch.

Stimmung: Händlern zufolge sind Zinssorgen und Zollrisiken nur vorübergehend in den Hintergrund getreten. Ausblick: Wie geht es mit der Sika Aktie weiter? Der SMI-Gewinner der Woche profitiert von Infrastrukturprogrammen und vom Bau von Rechenzentren. Für die Sika Aktie zählt, ob das organische Wachstum anhält und ob daraus höhere Margen werden. Stammdaten der genannten Unternehmen Sika AG: ISIN CH0418792922, WKN A2JNV8, Handelssymbol SIKA (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol SXYAY (OTC-ADR)

Amrize AG: ISIN CH1430134226, WKN A414LY, Handelssymbol AMRZ (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol AMRZ (NYSE)

Holcim Ltd: ISIN CH0012214059, WKN 869898, Handelssymbol HOLN (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol HCMLY (OTC-ADR)

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