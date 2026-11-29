Der DAX gewann 2,57 Prozent, eines seiner größten Schwergewichte machte nicht mit. Die Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Handelssymbol: SIE, US-Handelssymbol: SIEGY) verlor in der Woche bis zum 27. November 0,81 Prozent und zählt zu den Eurostoxx50 Verlierern der Woche. Im DAX gab es nur vier Wochenverlierer, Siemens war einer davon. Auf Monatssicht steht ein Minus von 5,11 Prozent.
Siemens-Aktie Eurostoxx50 Verlierer der Woche: Milliardenaufträge, aber Rutsch unter die 200-Tage-Linie – was Anleger am DAX-Schwergewicht stört
Die Siemens-Aktie gehört zu den Eurostoxx50 Verlierern der Woche: minus 0,81 Prozent, während der DAX 2,57 Prozent gewann. Am Dienstag fiel der Kurs unter die 200-Tage-Linie, der Aktienrückkauf ruht. Die Wochenanalyse zeigt die Gründe für den Kursverlust.
Die Gründe für den Kursverlust
Warum die Siemens-Aktie zurückbleibt
Der Schaden entstand am Dienstag. Im Ausverkauf der Technologie- und Industriewerte fiel die Siemens-Aktie unter die 200-Tage-Linie bei 258 Euro, eine Marke, an der sich viele Anleger orientieren. Siemens verkauft Automatisierung und Software für Fabriken und Rechenzentren und wurde mit den KI-Werten abgestraft. Dazu fehlt derzeit eine Stütze: Der Aktienrückkauf ruht.
An den Zahlen liegt es nicht. Der Auftragseingang erreichte im abgelaufenen Geschäftsjahr 108,2 Milliarden Euro, für 2027 stellt der Konzern ein Wachstum von 9 bis 11 Prozent in Aussicht. Die Dividende soll 5,50 Euro je Aktie betragen.
Charttechnik
Der Kurs fiel am Dienstag unter die 200-Tage-Linie.
Rückkauf ruht
Ein regelmäßiger Käufer fehlt am Markt.
KI-Nähe
Zweifel an den Investitionen in Rechenzentren treffen auch Siemens.
Häufige Fragen zur Siemens-Aktie
Warum ist die Siemens-Aktie ein Eurostoxx50 Verlierer der Woche?
Im Ausverkauf der KI-Werte fiel die Aktie unter die 200-Tage-Linie und holte den Verlust bis Freitag nicht ganz auf. Die Siemens-Aktie verlor 0,81 Prozent.
Wie lauten ISIN und WKN der Siemens-Aktie?
Die ISIN lautet DE0007236101, die WKN 723610.
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