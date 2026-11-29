Der Schaden entstand am Dienstag. Im Ausverkauf der Technologie- und Industriewerte fiel die Siemens-Aktie unter die 200-Tage-Linie bei 258 Euro, eine Marke, an der sich viele Anleger orientieren. Siemens verkauft Automatisierung und Software für Fabriken und Rechenzentren und wurde mit den KI-Werten abgestraft. Dazu fehlt derzeit eine Stütze: Der Aktienrückkauf ruht.

An den Zahlen liegt es nicht. Der Auftragseingang erreichte im abgelaufenen Geschäftsjahr 108,2 Milliarden Euro, für 2027 stellt der Konzern ein Wachstum von 9 bis 11 Prozent in Aussicht. Die Dividende soll 5,50 Euro je Aktie betragen.