Warum ist die Schneider-Electric-Aktie ein Eurostoxx50 Verlierer der Woche?

Der Konzern gilt als Profiteur der KI-Rechenzentren und wurde im Ausverkauf der KI-Werte mitverkauft. Die Schneider-Electric-Aktie verlor 2,80 Prozent.

Wie lauten ISIN und WKN der Schneider-Electric-Aktie?

Die ISIN lautet FR0000121972, die WKN 860180.