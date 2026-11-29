Was lange der Kurstreiber war, wurde in dieser Woche zur Last. Die Schneider-Electric-Aktie (ISIN: FR0000121972, WKN: 860180, deutsches Handelssymbol: SND, US-Handelssymbol: SBGSY) verlor bis zum 27. November 2,80 Prozent und ist der drittgrößte Eurostoxx50 Verlierer der Woche. Auf Monatssicht steht ein Minus von 9,27 Prozent. Der Index gewann in derselben Woche rund 2 Prozent.
Schneider-Electric-Aktie Eurostoxx50 Verlierer der Woche: Minus 2,8 Prozent – wenn der Rechenzentrums-Boom plötzlich zum Risiko wird
Die Schneider-Electric-Aktie gehört zu den Eurostoxx50 Verlierern der Woche: minus 2,80 Prozent, auf Monatssicht mehr als 9 Prozent. Der Elektrotechnikkonzern gilt als Profiteur der KI-Rechenzentren und wurde mit den Chipwerten verkauft. Die Wochenanalyse zeigt die Gründe.
Die Gründe für den Kursverlust
Warum die Schneider-Electric-Aktie gefallen ist
Eine Unternehmensmeldung, die den Kursverlust erklärt, hat die Redaktion nicht gefunden. Der Zusammenhang liegt im Geschäftsmodell. Schneider Electric liefert Stromverteilung, Kühlung und Steuerungstechnik für Rechenzentren und gilt deshalb an der Börse als Profiteur des KI-Booms. Am Dienstag und Mittwoch flüchteten Anleger aus allem, was an den Investitionen in künstliche Intelligenz hängt. Der US-Halbleiterindex SOX fiel am Mittwoch zeitweise um mehr als 8 Prozent, der Euro Stoxx 50 um 1,82 Prozent. Zum Wochenschluss blieb die Aktie hinter dem Markt zurück: Am Freitag gewann sie 0,52 Prozent, der Euro Stoxx 50 1,24 Prozent.
KI-Abhängigkeit
Zweifel an den Rechenzentrums-Investitionen treffen den Konzern direkt.
Schwacher Freitag
Die Aktie stieg am Freitag weniger als halb so stark wie der Index.
Monatsbilanz
Minus 9,27 Prozent in einem Monat.
Häufige Fragen zur Schneider-Electric-Aktie
Warum ist die Schneider-Electric-Aktie ein Eurostoxx50 Verlierer der Woche?
Der Konzern gilt als Profiteur der KI-Rechenzentren und wurde im Ausverkauf der KI-Werte mitverkauft. Die Schneider-Electric-Aktie verlor 2,80 Prozent.
Wie lauten ISIN und WKN der Schneider-Electric-Aktie?
Die ISIN lautet FR0000121972, die WKN 860180.
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