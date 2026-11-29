Warum ist die Schneider-Electric-Aktie CAC40 Verlierer der Woche? Die Aktie gab in der Woche um 2,80 Prozent nach. Einen einzelnen Auslöser nennen die Quellen nicht, KI-nahe Werte standen unter Druck.

Was kauft Schneider Electric? Der Konzern hat den Kauf des US-Softwareanbieters PTC angekündigt.