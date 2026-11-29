Die Schneider-Electric-Aktie ist CAC40 Verlierer der Woche. Im Wochenvergleich der Kalenderwoche 48 gab der Elektrokonzern um 2,80 Prozent nach und bildet damit das Schlusslicht der Wochenliste im französischen Leitindex. Auf Monatssicht beträgt das Minus der Schneider-Electric-Aktie 9,27 Prozent. Am Freitag erholte sie sich leicht und gewann 0,52 Prozent.
Schneider-Electric-Aktie ist CAC40 Verlierer der Woche: -2,80 % und der KI-Zweifel bleibt
Die Schneider-Electric-Aktie ist mit -2,80 % schwächster CAC40 Wert der Woche und liegt auf Monatssicht 9,27 % im Minus. Am Freitag stieg sie um 0,52 %.
CAC40 Verlierer der Woche
Warum die Schneider-Electric-Aktie in dieser Woche nachgibt
Eine konkrete Meldung zur Schneider-Electric-Aktie gab es in der Woche nicht. Auffällig ist, dass mit Legrand (-2,28 Prozent) ein zweiter Rechenzentrums-Zulieferer unter den Verlierern steht. BFM Bourse berichtete, dass Aktien mit KI-Bezug wie Legrand, Schneider Electric und STMicroelectronics an einem Montag deutlich abgegeben hätten, nachdem sich Chefs großer KI-Konzerne geäußert hatten. Schneider und Legrand liefern Stromverteilung und Ausrüstung für Rechenzentren.
Hintergrund
Ein Quartal im Minus
Die Schneider-Electric-Aktie lag Mitte November auf Dreimonatssicht rund 22,7 Prozent im Minus. Idéal Investisseur nennt als Belastung das Quartal mit dem Rückkauf des US-Softwareanbieters PTC, den Schneider am 5. Oktober angekündigt hatte, und eine Anleiheemission von 6 Milliarden Euro vom 28. Oktober. Das Unternehmen kauft auch Aktien zurück: Die Euronext führt wöchentliche Meldungen dazu.
Steckbrief
- Unternehmen
- Schneider Electric SE
- ISIN
- FR0000121972
- WKN
- 860180
- Handelssymbol
- SU (Euronext Paris)
- US-Symbol
- SBGSY (OTC)
Stand: 27.11.2026, Wochenwerte: comdirect, 27.11.2026
FAQ
Häufige Fragen zur Schneider-Electric-Aktie
Warum ist die Schneider-Electric-Aktie CAC40 Verlierer der Woche? Die Aktie gab in der Woche um 2,80 Prozent nach. Einen einzelnen Auslöser nennen die Quellen nicht, KI-nahe Werte standen unter Druck.
Was kauft Schneider Electric? Der Konzern hat den Kauf des US-Softwareanbieters PTC angekündigt.
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