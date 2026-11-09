Simon Scholes, Analyst von First Berlin Equity Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin dazu, die Position in der Aktie der Schloss Wachenheim AG (ISIN: DE0007229007, WKN: 722900, Ticker-Symbol: SWA) aufzustocken und hält am unveränderten Kursziel von 17 Euro fest.
Schloss Wachenheim Aktie: Weihnachtsgeschäft soll für kräftigen Gewinnschub sorgen!
First Berlin bestätigt Kursziel von 17 Euro
SWASWA
Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026/2027 sei das Absatzvolumen gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 4,3 Prozent zurückgegangen. Dies sei zu einem großen Teil auf die starke Vergleichsbasis des Vorjahresquartals zurückzuführen, in dem das Absatzvolumen um 6,7 Prozent gestiegen sei. Der Konzernumsatz sei im ersten Quartal 2026/2027 um 3,9 Prozent auf 101,9 Millionen Euro gesunken. Damit sei Schloss Wachenheim hinter der Prognose von First Berlin Equity Research von 104,4 Millionen Euro zurückgeblieben. Im entsprechenden Vorjahresquartal habe der Umsatz noch 106,0 Millionen Euro betragen.
Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) habe sich dagegen leicht um 1,6 Prozent auf 5,3 Millionen Euro verbessert. Damit habe Schloss Wachenheim die Analystenschätzung von 5,1 Millionen Euro übertroffen. Im Vorjahresquartal habe das EBIT ebenfalls gerundet 5,3 Millionen Euro betragen. Positiv habe sich insbesondere ein Sonderertrag von 2,3 Millionen Euro aus dem Verkauf eines Grundstücks in Bukarest, Rumänien, ausgewirkt.
Der Konzernüberschuss nach Anteilen nicht beherrschender Gesellschafter sei hingegen deutlich um 58,2 Prozent auf 0,9 Millionen Euro zurückgegangen. Im Vorjahresquartal habe Schloss Wachenheim noch einen Nettogewinn von 2,1 Millionen Euro erzielt. Verantwortlich dafür sei vor allem die Normalisierung der Steuerquote gewesen, nachdem im entsprechenden Vorjahreszeitraum eine Anpassung latenter Steuern das Ergebnis begünstigt habe.
Trotz der rückläufigen Umsatz- und Gewinnentwicklung zeige sich das Management zuversichtlich für das bevorstehende Weihnachtsquartal, das für Schloss Wachenheim von entscheidender Bedeutung sei. In den vergangenen beiden Geschäftsjahren seien jeweils mehr als 75 Prozent des gesamten Jahres-EBIT auf dieses saisonal besonders wichtige Quartal entfallen.
Vor diesem Hintergrund habe das Unternehmen seine bereits im September im Geschäftsbericht veröffentlichte Prognose für das Geschäftsjahr 2026/2027 bestätigt. Schloss Wachenheim erwarte demnach einen leichten Anstieg sowohl des Absatzvolumens als auch des Konzernumsatzes. Das operative Ergebnis (EBIT) solle zwischen 28 und 32 Millionen Euro liegen. Dies würde einem Gewinnwachstum zwischen 1 und 16 Prozent entsprechen.
First Berlin Equity Research setze trotz des schwächeren Jahresauftakts auf eine Verbesserung der Geschäftsentwicklung im traditionell besonders umsatz- und ertragsstarken Weihnachtsgeschäft. Entscheidend werde sein, ob Schloss Wachenheim seine Jahresprognose dank der saisonal hohen Nachfrage erfüllen könne.
Simon Scholes, Analyst von First Berlin Equity Research, habe deshalb in einer aktuellen Aktienanalyse seine Anlageempfehlung "add" für die Schloss-Wachenheim-Aktie bei einem unveränderten Kursziel von 17 Euro bestätigt. Daraus ergebe sich ein Kurspotenzial von 15,3 Prozent, heißt es in der Studie. (Analyse vom 09.11.2026)
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.