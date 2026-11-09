Schloss Wachenheim Aktie: Weihnachtsgeschäft soll für kräftigen Gewinnschub sorgen!

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026/2027 sei das Absatzvolumen gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 4,3 Prozent zurückgegangen. Dies sei zu einem großen Teil auf die starke Vergleichsbasis des Vorjahresquartals zurückzuführen, in dem das Absatzvolumen um 6,7 Prozent gestiegen sei. Der Konzernumsatz sei im ersten Quartal 2026/2027 um 3,9 Prozent auf 101,9 Millionen Euro gesunken. Damit sei Schloss Wachenheim hinter der Prognose von First Berlin Equity Research von 104,4 Millionen Euro zurückgeblieben. Im entsprechenden Vorjahresquartal habe der Umsatz noch 106,0 Millionen Euro betragen.