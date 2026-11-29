Die SBM-Offshore-Aktie (ISIN: NL0000360618, WKN: A0JLZV, Handelssymbol Amsterdam: SBMO, US-Handelssymbole: SBFFY und SBFFF) stieg in der Woche bis Freitag, 27. November, 9,69 Prozent und ist AEX Gewinner der Woche auf Platz drei. Der Schlusskurs: 34,86 Euro.
SBM-Offshore-Aktie ist AEX Gewinner der Woche: Plus 9,7 Prozent auf 34,86 Euro – Öl und Aufträge treiben
Die SBM-Offshore-Aktie legt in der Woche 9,69 Prozent zu und ist AEX Gewinner der Woche. Auf Jahressicht steht der Offshore-Spezialist mit gut 41 Prozent im Plus, der Schlusskurs liegt bei 34,86 Euro.
Die Gründe
Eigene Nachrichten und teureres Öl
Eine neue Unternehmensmeldung gab es in der Woche nicht. Die Aktie stieg an drei Tagen in Folge: Mittwoch 1,74 Prozent, Donnerstag 3,36 Prozent, Freitag 3,01 Prozent. Laut De Aandeelhouder wurde Öl am Freitag teurer, und die Börsen legten zu. Höhere Ölpreise machen Förderprojekte auf See rentabler, von denen SBM mit seinen schwimmenden Anlagen lebt.
Prognose angehoben
Am 12. November hob SBM Offshore seine Jahresprognose an.
Neuer Auftrag
Am 17. November folgte der Vertrag für das Projekt Longtail.
Jahresbilanz
Auf Jahressicht steht die Aktie gut 41 Prozent im Plus.
Häufige Fragen zur SBM-Offshore-Aktie
Warum ist die SBM-Offshore-Aktie AEX Gewinner der Woche?
Die Aktie stieg 9,69 Prozent auf 34,86 Euro, gestützt von höherem Ölpreis, freundlichem Markt und guten Nachrichten der Vorwochen.
Wie lauten ISIN und WKN?
ISIN NL0000360618, WKN A0JLZV, Symbol SBMO.
Was macht SBM Offshore?
Das Unternehmen baut, verleast und betreibt schwimmende Förder- und Lageranlagen für Öl und Gas.
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