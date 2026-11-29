Vom Verlierer der Vorwoche zum Gewinner dieser Woche. Die SAP-Aktie (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Handelssymbol: SAP, US-Handelssymbol: SAP an der NYSE) gewann bis zum 27. November 6,51 Prozent und zählt damit zu den Eurostoxx50 Gewinnern der Woche. Im DAX reichte das für Platz fünf. Auf Monatssicht liegt das Papier weiter 8,21 Prozent im Minus.
SAP-Aktie Eurostoxx50 Gewinner der Woche: Plus 6,5 Prozent – meldet sich Europas wertvollster Softwarekonzern zurück?
Die SAP-Aktie gehört zu den Eurostoxx50 Gewinnern der Woche: plus 6,51 Prozent. Eine Woche zuvor zählte sie noch zu den größten Verlierern im DAX. Die Wochenanalyse zeigt die Gründe für den Kursgewinn und warum die KI-Frage offen bleibt.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die SAP-Aktie wieder gefragt ist
Eine Unternehmensmeldung, die den Anstieg erklärt, hat die Redaktion nicht gefunden. Der Kursgewinn ist vor allem eine Gegenbewegung. In der Vorwoche gehörte SAP zu den größten Verlierern im DAX, weil Anleger erneut darüber stritten, ob künstliche Intelligenz das Geschäft klassischer Unternehmenssoftware bedroht. In dieser Woche drehte die Stimmung für Technologiewerte. Der Softwarekonzern hängt zudem weniger direkt an den Investitionen in Rechenzentren als Chiphersteller wie Infineon oder ASML.
Gegenbewegung
Nach einer Verlustwoche kehrten Käufer zurück.
Weniger Chip-Risiko
Software hängt nicht direkt an den Ausgaben für Rechenzentren.
Schwergewicht
SAP zählt zu den wertvollsten Unternehmen in DAX und Euro Stoxx 50.
Häufige Fragen zur SAP-Aktie
Warum ist die SAP-Aktie ein Eurostoxx50 Gewinner der Woche?
Nach einer Verlustwoche erholte sich die SAP-Aktie mit den Technologiewerten und gewann 6,51 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht.
Wie lauten ISIN und WKN der SAP-Aktie?
Die ISIN lautet DE0007164600, die WKN 716460.
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