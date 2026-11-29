Warum ist die SAP-Aktie ein Eurostoxx50 Gewinner der Woche?

Nach einer Verlustwoche erholte sich die SAP-Aktie mit den Technologiewerten und gewann 6,51 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht.

Wie lauten ISIN und WKN der SAP-Aktie?

Die ISIN lautet DE0007164600, die WKN 716460.