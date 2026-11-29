Warum ist die Santander-Aktie ein IBEX 35 Gewinner der Woche?

Die Santander-Aktie stieg in der Woche um 5,64 Prozent. Nach Belastungen durch die verlängerte Bankensteuer kauften Anleger die Bankwerte zum Wochenende wieder, gestützt von der sinkenden Inflation und den Erwartungen vor der Wahl.

Wie stark ist die Santander-Aktie in dieser Woche gestiegen?

Die Santander-Aktie schloss am Freitag, 27. November, bei 10,902 Euro. Das sind 5,64 Prozent mehr als am Freitag der Vorwoche (rechnerisch rund 10,320 Euro).

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Santander-Aktie?

Die ISIN lautet ES0113900J37, die WKN 858872. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel BSD2 gehandelt, in den USA unter SAN (NYSE).

Wie viel hat Santander 2026 bisher verdient?

In den ersten neun Monaten 2026 erzielte Santander einen Rekordgewinn von 11,18 Milliarden Euro, 16 Prozent mehr als im Vorjahr.