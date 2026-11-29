Die Santander-Aktie (ISIN: ES0113900J37, WKN: 858872, deutsches Handelssymbol: BSD2, US-Handelssymbol: SAN (NYSE)) gehört zu den IBEX 35 Gewinnern der Woche. In der Woche vom 23. bis 27. November ist sie um 5,64 Prozent gestiegen und schloss am Freitag bei 10,902 Euro. Im Wochenranking des spanischen Leitindex belegt Santander damit Platz sieben. Allein am Freitag stieg die Aktie um 4,43 Prozent und war mit Abstand der meistgehandelte Wert im Index.
Santander-Aktie IBEX 35 Gewinner der Woche: Comeback der Großbank – Santander führt die Bankenerholung an
Die Santander-Aktie ist einer der größten IBEX 35 Gewinner der Woche: Mit einem Plus von 5,64 Prozent auf 10,902 Euro trotzt Spaniens größte Bank der verlängerten Bankensteuer. Ein starkes Wochenende vor der Wahl drehte die Bilanz ins Plus. Unsere Wochenanalyse zeigt die Gründe.
Wochenanalyse
Erst Bankensteuer, dann Rally: die Woche der Santander-Aktie
Für Santander war es eine Woche der Gegensätze: Erst drückte die Politik, dann kauften die Anleger.
Am Dienstag verlor die Santander-Aktie 1,25 Prozent, am Mittwoch gerieten die Banken nach der Verlängerung der Bankensteuer erneut unter Druck. Ab Donnerstag drehte die Stimmung, am Freitag stieg die Aktie um 4,43 Prozent auf 10,902 Euro. Mit einem Handelsvolumen von 297,56 Millionen Euro laut comdirect war Santander am Freitag der meistgehandelte Wert im IBEX 35.
Der IBEX 35 hat sich in der Woche vom 23. bis 27. November kräftig erholt. Der spanische Leitindex stieg um 2,72 Prozent auf 19.386,60 Punkte, nachdem er in der Vorwoche deutlich verloren hatte. Der Weg dahin war holprig: Nach einem starken Montag gab der Index am Dienstag 0,86 Prozent und am Mittwoch 2,00 Prozent nach, als Banken, Zollsorgen und die hohe Inflation belasteten. Am Donnerstag und Freitag folgte die Erholung, am Freitag mit einem Plus von 1,72 Prozent. Rückenwind gaben die bessere Stimmung bei Technologiewerten und die Inflation in Spanien, die im November laut vorläufiger Schätzung des Statistikamts INE auf 4,1 Prozent sank. Laut Bolsamanía schloss nur Repsol die Woche im Minus. In den Kursdaten von comdirect liegt zudem Mapfre leicht im Minus, weil die Aktie in dieser Woche ohne Dividende notiert.
Für die Banken war es eine Woche mit Gegenwind und Erholung. Am Mittwoch belastete laut Estrategias de Inversión, dass die Regierung vor der Wahl die Sondersteuer auf Bankerträge verlängert und strengere Kreditregeln beschlossen hatte. Am Donnerstag und Freitag kauften Anleger die Bankwerte wieder, die Wahl am Sonntag rückte dabei in den Mittelpunkt.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Santander-Aktie kräftig zulegt
Eine eigene Unternehmensmeldung, die den Anstieg erklärt, gab es nicht. Santander profitierte nach unserer Einschätzung von drei Faktoren: Die Inflation in Spanien sank im November auf 4,1 Prozent, was die Konjunktursorgen dämpft. Vor der Wahl am Sonntag setzten Anleger darauf, dass sich die Bankenpolitik nach einem Regierungswechsel ändern könnte. Und das laufende Rückkaufprogramm von rund 1,8 Milliarden Euro stützt den Kurs. Die internationale Aufstellung macht Santander zudem weniger abhängig von der spanischen Bankensteuer.
Starkes Wochenende
Am Freitag gewann die Aktie 4,43 Prozent.
Inflation sinkt
Die Teuerung fiel im November auf 4,1 Prozent.
Rückkäufe
Santander kauft eigene Aktien für rund 1,8 Milliarden Euro zurück.
Wahl im Blick
Anleger setzten auf eine mögliche Änderung der Bankenpolitik.
Das Unternehmen
Banco Santander: Spaniens größte Bank
Banco Santander ist gemessen am Börsenwert die größte Bank Spaniens. In den ersten neun Monaten 2026 erzielte der Konzern einen Rekordgewinn von 11,18 Milliarden Euro, 16 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Am 2. November zahlte Santander eine Zwischendividende von 12,7 Cent je Aktie.
Ausblick
Nach der Wahl: was jetzt auf Spaniens Börse zukommt
Am Sonntag hat Spanien ein neues Parlament gewählt. Nach dem vorläufigen Auszählungsstand des Innenministeriums vom Sonntagabend wurde die Volkspartei PP stärkste Kraft vor den Sozialisten der PSOE. PP und Vox kommen demnach zusammen auf mehr als die 176 Sitze, die für die absolute Mehrheit im Kongress nötig sind. Das amtliche Endergebnis steht noch aus. Wie die Börse am Montag reagiert, ist offen: Laut einer Auswertung von El Español fiel der IBEX 35 in zehn der letzten elf Wahlen am ersten Handelstag danach. Vergangene Muster sind aber keine Prognose. Von der US-Notenbank erwarten Marktbeobachter am 9. Dezember eine Zinserhöhung.
Häufige Fragen zur Santander-Aktie
Warum ist die Santander-Aktie ein IBEX 35 Gewinner der Woche?
Die Santander-Aktie stieg in der Woche um 5,64 Prozent. Nach Belastungen durch die verlängerte Bankensteuer kauften Anleger die Bankwerte zum Wochenende wieder, gestützt von der sinkenden Inflation und den Erwartungen vor der Wahl.
Wie stark ist die Santander-Aktie in dieser Woche gestiegen?
Die Santander-Aktie schloss am Freitag, 27. November, bei 10,902 Euro. Das sind 5,64 Prozent mehr als am Freitag der Vorwoche (rechnerisch rund 10,320 Euro).
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Santander-Aktie?
Die ISIN lautet ES0113900J37, die WKN 858872. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel BSD2 gehandelt, in den USA unter SAN (NYSE).
Wie viel hat Santander 2026 bisher verdient?
In den ersten neun Monaten 2026 erzielte Santander einen Rekordgewinn von 11,18 Milliarden Euro, 16 Prozent mehr als im Vorjahr.
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