Warum ist die Santander-Aktie ein Eurostoxx50 Gewinner der Woche?

Nach dem Rückschlag durch die verlängerte Bankensteuer erholte sich die Santander-Aktie kräftig. In der Woche gewann sie 5,64 Prozent.

Wie lauten ISIN und WKN der Santander-Aktie?

Die ISIN lautet ES0113900J37, die WKN 858872.