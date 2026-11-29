Am Mittwoch drückte die Politik die Kurse, am Donnerstag und Freitag holten sich die Anleger alles zurück und mehr. Die Santander-Aktie (ISIN: ES0113900J37, WKN: 858872, deutsches Handelssymbol: BSD2, US-Handelssymbol: SAN an der NYSE) gewann in der Woche bis zum 27. November 5,64 Prozent und zählt zu den Eurostoxx50 Gewinnern der Woche. Am Donnerstag stieg sie um 4,11 Prozent, am Freitag um 4,43 Prozent. Kein Wert im Index legte am Freitag stärker zu.
Santander-Aktie Eurostoxx50 Gewinner der Woche: Sondersteuer verlängert, Kurs plus 5,6 Prozent – Spaniens Banken trotzen der Politik
Die Santander-Aktie gehört zu den Eurostoxx50 Gewinnern der Woche: plus 5,64 Prozent, davon mehr als 4 Prozent jeweils am Donnerstag und Freitag. Dabei hat Spanien die Bankensteuer gerade erst verlängert. Die Wochenanalyse zeigt die Gründe für den Kursgewinn.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Santander-Aktie trotz Bankensteuer steigt
Spaniens Regierung hat die Sondersteuer für Banken zur Wochenmitte per Eilverordnung bis 2027 verlängert. Die Abgabe reicht von 1 bis 7 Prozent auf Zins- und Provisionserträge, Santander zahlt den Höchstsatz. Die Bankaktien fielen daraufhin, der europäische Branchenindex erreichte den tiefsten Stand seit Juni. Die Gegenbewegung kam schnell. Neu ist nur die Verlängerung, die Steuer selbst gibt es seit 2022. Und für die Erträge der Banken zählt das Zinsniveau mehr: Am Markt gilt eine Zinserhöhung der EZB am 17. Dezember als nahezu ausgemacht. Eine eigene Meldung von Santander gab es nicht.
Häufige Fragen zur Santander-Aktie
Warum ist die Santander-Aktie ein Eurostoxx50 Gewinner der Woche?
Nach dem Rückschlag durch die verlängerte Bankensteuer erholte sich die Santander-Aktie kräftig. In der Woche gewann sie 5,64 Prozent.
Wie lauten ISIN und WKN der Santander-Aktie?
Die ISIN lautet ES0113900J37, die WKN 858872.
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