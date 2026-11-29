Während die Börse über künstliche Intelligenz stritt, lief ein Pharmakonzern allen davon. Die Sanofi-Aktie (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, deutsches Handelssymbol: SNW, US-Handelssymbol: SNY) gewann in der Woche bis zum 27. November 14,99 Prozent und ist damit der größte Eurostoxx50 Gewinner der Woche. Auf Monatssicht steht ein Plus von 29,94 Prozent. Am Freitag gab das Papier 1,19 Prozent ab, der erste Rücksetzer nach einer außergewöhnlichen Serie.
Sanofi-Aktie Eurostoxx50 Gewinner der Woche: Plus 15 Prozent in fünf Tagen – was hinter der Rally des Pharmariesen steckt
Die Sanofi-Aktie ist der größte Eurostoxx50 Gewinner der Woche: plus 14,99 Prozent, auf Monatssicht sogar fast 30 Prozent. Zwei Zulassungen, die geplante Insmed-Übernahme und eine neue Chefin, die aufräumt, treiben den Kurs. Die Wochenanalyse zeigt die Gründe und die Risiken.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Sanofi-Aktie so stark gestiegen ist
Hinter dem Kurssprung steht ein ganzes Bündel an Nachrichten. Sanofi will das US-Biotechunternehmen Insmed übernehmen. Der Abschluss wird im ersten Halbjahr 2027 erwartet, vorbehaltlich der Zustimmung von Aktionären und Behörden. Ab 2028 soll der Zukauf den bereinigten Gewinn je Aktie steigern. Zugleich weitete die seit diesem Jahr amtierende Konzernchefin Belén Garijo die Partnerschaft mit Regeneron auf ein Volumen von 8 Milliarden US-Dollar aus und holte einen neuen Forschungschef.
Dazu kamen zwei Zulassungen binnen zwei Tagen. Die US-Arzneimittelbehörde FDA genehmigte am 18. November Infilbray gegen neurologische Erscheinungsformen der Gaucher-Krankheit Typ 3. Die EU-Kommission ließ am 19. November den Tollwutimpfstoff VaxRabeo zu.
Insmed-Übernahme
Der Zukauf soll ab 2028 zum Gewinn je Aktie beitragen.
Zwei Zulassungen
Infilbray in den USA, VaxRabeo in der EU.
Starke Zahlen
Im dritten Quartal wuchs der Umsatz wechselkursbereinigt um 14,3 Prozent, die Prognose wurde angehoben.
Häufige Fragen zur Sanofi-Aktie
Warum ist die Sanofi-Aktie der Eurostoxx50 Gewinner der Woche?
Die geplante Insmed-Übernahme, zwei Zulassungen und die angehobene Prognose trieben den Kurs. In der Woche gewann die Sanofi-Aktie 14,99 Prozent.
Wie lauten ISIN und WKN der Sanofi-Aktie?
Die ISIN lautet FR0000120578, die WKN 920657.
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