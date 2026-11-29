Hinter dem Kurssprung steht ein ganzes Bündel an Nachrichten. Sanofi will das US-Biotechunternehmen Insmed übernehmen. Der Abschluss wird im ersten Halbjahr 2027 erwartet, vorbehaltlich der Zustimmung von Aktionären und Behörden. Ab 2028 soll der Zukauf den bereinigten Gewinn je Aktie steigern. Zugleich weitete die seit diesem Jahr amtierende Konzernchefin Belén Garijo die Partnerschaft mit Regeneron auf ein Volumen von 8 Milliarden US-Dollar aus und holte einen neuen Forschungschef.

Dazu kamen zwei Zulassungen binnen zwei Tagen. Die US-Arzneimittelbehörde FDA genehmigte am 18. November Infilbray gegen neurologische Erscheinungsformen der Gaucher-Krankheit Typ 3. Die EU-Kommission ließ am 19. November den Tollwutimpfstoff VaxRabeo zu.