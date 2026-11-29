Die Sanofi-Aktie ist der große CAC40 Gewinner der Woche. Im Wochenvergleich der Kalenderwoche 48 legte der Pharmakonzern um 14,99 Prozent zu und steht damit an der Spitze der Gewinnerliste im französischen Leitindex. Auf Monatssicht beträgt das Plus 29,94 Prozent. Am Freitag gab die Sanofi-Aktie nach der starken Serie leicht nach: Sie schloss 1,19 Prozent tiefer bei 97,65 Euro.
Sanofi-Aktie ist CAC40 Gewinner der Woche: +14,99 % nach dem 41-Milliarden-Dollar-Coup
Die Sanofi-Aktie führt die CAC40 Gewinner der Woche mit +14,99 % an. Auslöser ist die Insmed-Übernahme für rund 41 Milliarden Dollar. Am Freitag schloss sie bei 97,65 Euro.
CAC40 Gewinner der Woche
Warum die Sanofi-Aktie in dieser Woche so stark steigt
Treiber der Sanofi-Aktie ist die Übernahme des US-Konzerns Insmed. Nach Angaben von Reuters hat der Deal einen Wert von rund 41 Milliarden US-Dollar, das entspricht etwa 37,6 Milliarden Euro. Die Aktie stieg darauf auf den höchsten Stand seit mehr als einem Jahr. Zonebourse beziffert den Kursgewinn der fünf Handelstage bis Donnerstag auf 17,95 Prozent. Analysten lobten den Schritt trotz des hohen Preises als Weg in die Zeit nach dem Blockbuster Dupixent.
Hintergrund
Neue Chefin, neuer Kurs
Die Sanofi-Aktie hat seit dem Amtsantritt von Konzernchefin Belén Garijo im Mai laut Reuters rund 26 Prozent gewonnen. Anleger hoffen, dass die Übernahme dem Konzern Zeit verschafft, die Abhängigkeit von Dupixent zu verringern. Am Freitag nahmen sie nach den Gewinntagen Teile der Gewinne mit: Im Schlussbericht nennt Idéal Investisseur uneinheitliche Einstufungen, die Deutsche Bank hob ihre Bewertung an, Santander stufte die Aktie ab.
Steckbrief
- Unternehmen
- Sanofi S.A.
- ISIN
- FR0000120578
- WKN
- 920657
- Handelssymbol
- SAN (Euronext Paris)
- US-Symbol
- SNY (NASDAQ)
- Kurs
- 97,65 €
Stand: 27.11.2026, Kurs: comdirect, Euronext Paris, Schlusskurs 27.11.2026
FAQ
Häufige Fragen zur Sanofi-Aktie
Warum ist die Sanofi-Aktie CAC40 Gewinner der Woche? Der Konzern übernimmt Insmed für rund 41 Milliarden US-Dollar. Die Aktie stieg in der Woche um 14,99 Prozent.
Wie schloss die Sanofi-Aktie am Freitag? Sie gab um 1,19 Prozent auf 97,65 Euro nach.
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