Warum ist die Sanofi-Aktie CAC40 Gewinner der Woche? Der Konzern übernimmt Insmed für rund 41 Milliarden US-Dollar. Die Aktie stieg in der Woche um 14,99 Prozent.

Wie schloss die Sanofi-Aktie am Freitag? Sie gab um 1,19 Prozent auf 97,65 Euro nach.