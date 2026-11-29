Sandoz Aktie: Einziger SMI-Verlierer der Woche – 19 Aktien steigen, nur eine fällt

aktiencheck.de Redaktion 29.11.2026, 22:33 2 Min.

Die Sandoz Aktie ist mit einem Minus von 1,52 Prozent der einzige SMI-Verlierer der Woche. Der Generikahersteller startete mit einem Kurssprung und verlor dann vier Tage in Folge, obwohl zwei Banken ihre Zuversicht bekundeten.

Bild: Sandoz Group AG

Die Sandoz Aktie ist der einzige SMI-Verlierer der Woche: Das Papier des Basler Generika- und Biosimilar-Herstellers schloss am Freitag bei 79,28 Franken und damit 1,52 Prozent tiefer als eine Woche zuvor. Alle anderen 19 Titel im Leitindex beendeten die Woche im Plus. Der SMI gewann 2,1 Prozent auf 14.879,97 Punkte. SMI-Verlierer der Woche Warum die Sandoz Aktie als einzige gefallen ist Am Montagabend war Sandoz noch einer der Stars der Woche. Dann begann der Abstieg. Nach einer positiven Analystenstudie sprang die Sandoz Aktie am Montag um 3,11 Prozent auf 83,00 Franken. Am Dienstag folgte ein Rückschlag von 2,29 Prozent. Am Mittwoch äußerte sich eine zweite Bank zuversichtlich, der Kurs stieg am Vormittag und schloss doch leicht im Minus. Am Donnerstag war Sandoz mit minus 1,78 Prozent der größte Verlierer im Leitindex, am Freitag kamen weitere 0,30 Prozent dazu. Einen unternehmensspezifischen Grund nennen die Agenturen nicht. Laut cash.ch fielen in der zweiten Wochenhälfte Aktien mit defensiven Eigenschaften zurück, während Anleger zu zyklischen Titeln griffen. Sandoz Aktie in einer Woche, einziger SMI-Verlierer der Woche -1,52 % Schlusskurs der Sandoz Aktie am Freitag 79,28 CHF Kursverlust seit dem Montagsschluss -4,5 % Kursentwicklung in einem Jahr +41,12 % Quelle : comdirect (Schlusskurse 27.11.2026), finanzen.ch Sandoz Aktie: Ein Rücksetzer nach einem starken Jahr Die Wochenbilanz verdient Einordnung. Auf Sicht von einem Jahr liegt die Sandoz Aktie 41,12 Prozent im Plus, mehr als jeder andere SMI-Titel in der Übersicht. Erst am 12. November hatte sie bei 86,90 Franken ein 52-Wochen-Hoch erreicht. Von dort hat sie 8,8 Prozent verloren. Wer so stark gestiegen ist, wird bei einem Stimmungswechsel schneller verkauft. Am Freitag scheiterte ein Erholungsversuch: Die Aktie stieg im Tageshoch auf 80,24 Franken und fiel danach bis auf 78,76 Franken. Was die Sandoz Aktie belastet Rotation: Solange Anleger Zykliker und Technologiewerte bevorzugen, fehlt defensiven Titeln die Nachfrage.

Marke von 80 Franken: Die Aktie hat die Woche unter dieser Schwelle beendet.

Zölle: Die US-Handelsbehörde nennt Pharmazeutika unter den Branchen, die von neuen Zöllen gegen die Schweiz betroffen sein könnten. Ausblick: Wie geht es mit der Sandoz Aktie weiter? Der Kursrückgang sagt mehr über die Stimmung am Markt als über das Geschäft. Sandoz bleibt einer der großen Anbieter im wachsenden Markt für Biosimilars, also Nachahmerprodukte biotechnologischer Medikamente. Für den SMI-Verlierer der Woche gilt: Kehren KI-Zweifel und Zinssorgen an die Börsen zurück, sind defensive Titel wieder gefragt. Händler sehen diese Risiken nur vorübergehend in den Hintergrund getreten. Stammdaten der Sandoz Aktie Sandoz Group AG: ISIN CH1243598427, WKN A3ETYB, Handelssymbol SDZ (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol SDZNY (OTC-ADR)

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