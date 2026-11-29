Warum ist die Saint-Gobain-Aktie ein Eurostoxx50 Gewinner der Woche?

Anleger schichteten aus Technologiewerten in Bau- und Industriewerte um. Die Saint-Gobain-Aktie gewann 4,66 Prozent.

Wie lauten ISIN und WKN der Saint-Gobain-Aktie?

Die ISIN lautet FR0000125007, die WKN 872087.