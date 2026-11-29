Die Saint-Gobain-Aktie ist CAC40 Gewinner der Woche. Im Wochenvergleich der Kalenderwoche 48 stieg der Baustoffkonzern um 4,66 Prozent und liegt auf Platz neun der Gewinnerliste. Auf Monatssicht beträgt das Plus der Saint-Gobain-Aktie 9,88 Prozent. Am Freitag schloss sie 0,84 Prozent höher bei 74,54 Euro.
Saint-Gobain-Aktie ist CAC40 Gewinner der Woche: +4,66 % und fast 10 % im Monat
Die Saint-Gobain-Aktie zählt mit +4,66 % zu den CAC40 Gewinnern der Woche und liegt auf Monatssicht 9,88 % im Plus. Am Freitag schloss sie bei 74,54 Euro.
CAC40 Gewinner der Woche
Warum die Saint-Gobain-Aktie in dieser Woche zulegt
Eine eigene Meldung gab es nicht. Die Saint-Gobain-Aktie profitierte vom freundlichen Marktumfeld: Der CAC 40 schloss am Freitag 0,58 Prozent höher bei 8.156,09 Punkten, 30 Werte legten zu. Als zyklischer Wert reagiert der Baustoffkonzern auf Konjunkturstimmung und Zinserwartungen. Die Stützungsmaßnahmen in China und der Anstieg an Asiens Börsen halfen am Freitagmorgen der Stimmung.
Einordnung
Erholung in einem schwachen Jahr
Das Wochenplus und der Monatsgewinn holen einen Teil der Jahresverluste zurück. Über fünf Jahre steht die Saint-Gobain-Aktie mit 30,57 Prozent im Plus.
Steckbrief
- Unternehmen
- Compagnie de Saint-Gobain S.A.
- ISIN
- FR0000125007
- WKN
- 872087
- Handelssymbol
- SGO (Euronext Paris)
- US-Symbol
- CODYY (OTC)
- Kurs
- 74,54 €
Stand: 27.11.2026, Kurs: comdirect, Euronext Paris, Schlusskurs 27.11.2026
FAQ
Häufige Fragen zur Saint-Gobain-Aktie
Warum ist die Saint-Gobain-Aktie CAC40 Gewinner der Woche? Die Aktie stieg in der Woche um 4,66 Prozent. Eine einzelne Nachricht nennen die Quellen nicht, der Markt war freundlich.
Was macht Saint-Gobain? Der Konzern stellt Baustoffe und Bauprodukte her.
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