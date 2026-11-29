Manche Aktien brauchen keine Schlagzeile, um zu steigen. Die Safran-Aktie (ISIN: FR0000073272, WKN: 924781, deutsches Handelssymbol: SEJ1, US-Handelssymbol: SAFRY) gewann in der Woche bis zum 27. November 4,24 Prozent und zählt zu den Eurostoxx50 Gewinnern der Woche. Auf Monatssicht steht ein Plus von 11,11 Prozent, in fünf Jahren hat sich der Kurs mit plus 201,78 Prozent verdreifacht.
Safran-Aktie Eurostoxx50 Gewinner der Woche: Plus 4,2 Prozent – warum der Triebwerksbauer einfach nicht zu stoppen ist
Die Safran-Aktie gehört zu den Eurostoxx50 Gewinnern der Woche: plus 4,24 Prozent, auf Monatssicht mehr als 11 Prozent, in fünf Jahren mehr als 200 Prozent. Die Wochenanalyse zeigt die Gründe für den Kursgewinn des Triebwerksbauers und die Risiken.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Safran-Aktie weiter steigt
Eine Meldung, die den Kursgewinn dieser Woche erklärt, hat die Redaktion nicht gefunden. Das Geschäft liefert den Hintergrund. Safran baut mit seinem Partner GE Aerospace die Triebwerke für die meistverkauften Mittelstreckenjets und verdient vor allem an der Wartung. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 14,7 Prozent auf 9,0 Milliarden Euro. Dazu kam Rückenwind aus der Branche: Rüstungs- und Luftfahrtwerte waren gefragt, Rheinmetall gewann nach dem Kapitalmarkttag in der Woche 14,09 Prozent.
Häufige Fragen zur Safran-Aktie
Warum ist die Safran-Aktie ein Eurostoxx50 Gewinner der Woche?
Luftfahrt- und Rüstungswerte waren gefragt, das Geschäft mit Triebwerken wächst zweistellig. Die Safran-Aktie gewann 4,24 Prozent.
Wie lauten ISIN und WKN der Safran-Aktie?
Die ISIN lautet FR0000073272, die WKN 924781.
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