Warum ist die Safran-Aktie ein Eurostoxx50 Gewinner der Woche?

Luftfahrt- und Rüstungswerte waren gefragt, das Geschäft mit Triebwerken wächst zweistellig. Die Safran-Aktie gewann 4,24 Prozent.

Wie lauten ISIN und WKN der Safran-Aktie?

Die ISIN lautet FR0000073272, die WKN 924781.