Warum ist die Sacyr-Aktie ein IBEX 35 Gewinner der Woche?

Die Sacyr-Aktie stieg in der Woche um 3,65 Prozent. Der Konzern bewirbt sich um einen Abschnitt der portugiesischen Hochgeschwindigkeitsstrecke, dazu kam die Erholung des Gesamtmarkts.

Wie stark ist die Sacyr-Aktie in dieser Woche gestiegen?

Die Sacyr-Aktie schloss am Freitag, 27. November, bei 4,204 Euro. Das sind 3,65 Prozent mehr als am Freitag der Vorwoche (rechnerisch rund 4,056 Euro).

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Sacyr-Aktie?

Die ISIN lautet ES0182870214, die WKN 853624. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel VHM gehandelt, in den USA unter SYRVF (OTC).

Wie hat sich der Gewinn von Sacyr entwickelt?

In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Nettogewinn um 87 Prozent auf 116 Millionen Euro.