Die Sacyr-Aktie (ISIN: ES0182870214, WKN: 853624, deutsches Handelssymbol: VHM, US-Handelssymbol: SYRVF (OTC)) gehört zu den IBEX 35 Gewinnern der Woche. In der Woche vom 23. bis 27. November ist sie um 3,65 Prozent gestiegen und schloss am Freitag bei 4,204 Euro. Im Wochenranking des spanischen Leitindex belegt Sacyr damit Platz 14. Am Donnerstag und Freitag stieg die Aktie um 2,39 und 2,34 Prozent.
Sacyr-Aktie IBEX 35 Gewinner der Woche: Milliardenprojekt im Visier – Konzessionsspezialist setzt auf Portugals Schnellbahn
Die Sacyr-Aktie ist einer der IBEX 35 Gewinner der Woche: Mit einem Plus von 3,65 Prozent auf 4,204 Euro legt der Infrastrukturkonzern an den letzten beiden Handelstagen deutlich zu. Sacyr bewirbt sich um einen Abschnitt der Hochgeschwindigkeitsstrecke in Portugal. Unsere Wochenanalyse zeigt die Gründe.
Wochenanalyse
Starkes Wochenende: die Woche der Sacyr-Aktie
Sacyr nutzte die Erholung des Gesamtmarkts für einen kräftigen Schlussspurt.
Der IBEX 35 hat sich in der Woche vom 23. bis 27. November kräftig erholt. Der spanische Leitindex stieg um 2,72 Prozent auf 19.386,60 Punkte, nachdem er in der Vorwoche deutlich verloren hatte. Der Weg dahin war holprig: Nach einem starken Montag gab der Index am Dienstag 0,86 Prozent und am Mittwoch 2,00 Prozent nach, als Banken, Zollsorgen und die hohe Inflation belasteten. Am Donnerstag und Freitag folgte die Erholung, am Freitag mit einem Plus von 1,72 Prozent. Rückenwind gaben die bessere Stimmung bei Technologiewerten und die Inflation in Spanien, die im November laut vorläufiger Schätzung des Statistikamts INE auf 4,1 Prozent sank. Laut Bolsamanía schloss nur Repsol die Woche im Minus. In den Kursdaten von comdirect liegt zudem Mapfre leicht im Minus, weil die Aktie in dieser Woche ohne Dividende notiert.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Sacyr-Aktie zulegt
Laut Marktberichten bewirbt sich Sacyr um einen Abschnitt der neuen Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Lissabon und Porto, der mit rund 2,8 Milliarden Euro bewertet wird. Für einen Konzessionsspezialisten wäre ein solcher Auftrag ein wichtiger Baustein. Bereits im August hatte eine Jury in einem vorläufigen Bericht empfohlen, den Abschnitt zwischen Oiã und Soure an ein Konsortium mit Sacyr zu vergeben. Dazu kam die Erholung des Gesamtmarkts am Donnerstag und Freitag.
Portugal-Projekt
Ein Abschnitt im Wert von rund 2,8 Milliarden Euro steht im Fokus.
Erfahrung vor Ort
Mit der Tochter Somague ist Sacyr seit Jahrzehnten in Portugal aktiv.
Gute Marktstimmung
Der IBEX 35 legte in der Woche 2,72 Prozent zu.
Das Unternehmen
Sacyr: Konzessionen als Kerngeschäft
Sacyr mit Sitz in Madrid hat sich vom klassischen Baukonzern zu einem Spezialisten für Infrastrukturkonzessionen entwickelt. Der Konzern betreibt Autobahnen, Krankenhäuser und andere Infrastruktur, vor allem in Spanien, Lateinamerika und Großbritannien. Den Wert seiner Konzessionsplattform beziffert Sacyr auf 4.316 Millionen Euro. In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Nettogewinn um 87 Prozent auf 116 Millionen Euro.
Ausblick
Nach der Wahl: was jetzt auf Spaniens Börse zukommt
Am Sonntag hat Spanien ein neues Parlament gewählt. Nach dem vorläufigen Auszählungsstand des Innenministeriums vom Sonntagabend wurde die Volkspartei PP stärkste Kraft vor den Sozialisten der PSOE. PP und Vox kommen demnach zusammen auf mehr als die 176 Sitze, die für die absolute Mehrheit im Kongress nötig sind. Das amtliche Endergebnis steht noch aus. Wie die Börse am Montag reagiert, ist offen: Laut einer Auswertung von El Español fiel der IBEX 35 in zehn der letzten elf Wahlen am ersten Handelstag danach. Vergangene Muster sind aber keine Prognose. Von der US-Notenbank erwarten Marktbeobachter am 9. Dezember eine Zinserhöhung.
Häufige Fragen zur Sacyr-Aktie
Warum ist die Sacyr-Aktie ein IBEX 35 Gewinner der Woche?
Die Sacyr-Aktie stieg in der Woche um 3,65 Prozent. Der Konzern bewirbt sich um einen Abschnitt der portugiesischen Hochgeschwindigkeitsstrecke, dazu kam die Erholung des Gesamtmarkts.
Wie stark ist die Sacyr-Aktie in dieser Woche gestiegen?
Die Sacyr-Aktie schloss am Freitag, 27. November, bei 4,204 Euro. Das sind 3,65 Prozent mehr als am Freitag der Vorwoche (rechnerisch rund 4,056 Euro).
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Sacyr-Aktie?
Die ISIN lautet ES0182870214, die WKN 853624. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel VHM gehandelt, in den USA unter SYRVF (OTC).
Wie hat sich der Gewinn von Sacyr entwickelt?
In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Nettogewinn um 87 Prozent auf 116 Millionen Euro.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.