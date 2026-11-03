B. Riley habe das Kursziel für die Riot Platforms-Aktie (ISIN: US7672921050, WKN: A2H51D, Ticker-Symbol: AP4N, NASDAQ-Symbol: RIOT) deutlich von 33 auf 25 USD gesenkt, das Rating "buy" jedoch bestätigt. Die Investmentbank habe ihre Kursziele für Unternehmen aus den Bereichen digitales Mining und Hochleistungsrechnen (High Performance Computing, HPC) insgesamt reduziert. Als Hauptgrund nenne B. Riley die steigenden Zinsen, durch die sich die Finanzierungskosten für die kapitalintensiven Unternehmen erheblich erhöhen würden.
Riot Platforms Aktie: Spektakuläre Kaufchance!
B. Riley senkt Kursziel deutlich
Allerdings sei B. Riley der Ansicht, dass der Aktienmarkt inzwischen nahezu keinen Wert mehr für die zukünftigen Kapazitäten der geplanten Projektpipeline ansetze. Gleichzeitig würden die aktuellen Bewertungen unterstellen, dass die hohen Kapitalkosten der Entwicklungsphase dauerhaft bestehen bleiben würden. Zwar müssten die Unternehmen der Branche weiterhin erhebliche Fremdmittel aufnehmen, um den Bau bereits vertraglich vereinbarter Kapazitäten zu finanzieren. Allerdings könne eine Baufinanzierung als vorübergehende Überbrückungsfinanzierung dienen, anstatt dauerhaft in der Kapitalstruktur zu verbleiben. B. Riley sehe deshalb in den jüngsten Kursverlusten eine attraktive Gelegenheit für Anleger. Die Investmentbank betone ausdrücklich: "Der Kursrückgang bietet eine attraktive Kaufgelegenheit, und mehrere Faktoren könnten eine nachhaltige Erholung auslösen."
Trotz der deutlichen Kurszielsenkung bleibe B. Riley für Riot Platforms optimistisch. Die Analysten würden die aktuelle Bewertung angesichts des langfristigen Potenzials der geplanten Rechenzentrumskapazitäten für zu pessimistisch halten. Sollten sich die Finanzierungskosten stabilisieren und die Projekte erfolgreich umgesetzt werden, könnte die Riot Platforms-Aktie erhebliches Erholungspotenzial besitzen. Allerdings würden der hohe Kapitalbedarf und die Abhängigkeit von günstigen Finanzierungsbedingungen wichtige Risiken bleiben, heißt es in einer aktuellen Research Note. (Analyse vom 30.10.2026)
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