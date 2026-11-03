Riot Platforms Aktie: Spektakuläre Kaufchance!

Allerdings sei B. Riley der Ansicht, dass der Aktienmarkt inzwischen nahezu keinen Wert mehr für die zukünftigen Kapazitäten der geplanten Projektpipeline ansetze. Gleichzeitig würden die aktuellen Bewertungen unterstellen, dass die hohen Kapitalkosten der Entwicklungsphase dauerhaft bestehen bleiben würden. Zwar müssten die Unternehmen der Branche weiterhin erhebliche Fremdmittel aufnehmen, um den Bau bereits vertraglich vereinbarter Kapazitäten zu finanzieren. Allerdings könne eine Baufinanzierung als vorübergehende Überbrückungsfinanzierung dienen, anstatt dauerhaft in der Kapitalstruktur zu verbleiben. B. Riley sehe deshalb in den jüngsten Kursverlusten eine attraktive Gelegenheit für Anleger. Die Investmentbank betone ausdrücklich: "Der Kursrückgang bietet eine attraktive Kaufgelegenheit, und mehrere Faktoren könnten eine nachhaltige Erholung auslösen."