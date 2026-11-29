Richemont Aktie: SMI-Gewinner der Woche – Achterbahnfahrt mit Zollschock und Happy End

aktiencheck.de Redaktion 29.11.2026, 22:33 2 Min.

Die Richemont Aktie ist mit einem Plus von 3,34 Prozent einer der SMI-Gewinner der Woche. Dazwischen lagen ein Kurssprung, ein Zollschock und eine Erholung in zwei Tagen.

Bild: Compagnie Financière Richemont S.A.

Die Richemont Aktie zählt zu den SMI-Gewinnern der Woche: Das Papier des Genfer Luxusgüterkonzerns schloss am Freitag bei 174,65 Franken und damit 3,34 Prozent höher als eine Woche zuvor. Im Leitindex bedeutet das Rang sieben. Der SMI gewann 2,1 Prozent. SMI-Gewinner der Woche Warum die Richemont Aktie die Woche im Plus beendet Kaum ein SMI-Titel hat in dieser Woche so oft die Richtung gewechselt wie Richemont. Am Montag sprang die Richemont Aktie um 3,2 Prozent nach oben. Am Dienstag gab sie nach. Am Mittwochmorgen stand sie nach einem positiven Analystenkommentar bei 176,20 Franken, dem höchsten Kurs der Woche. Dann schlug der US-Handelsbeauftragte neue Zölle gegen 14 Handelspartner vor und nannte Uhren ausdrücklich. Die Aktie drehte und schloss 2,15 Prozent tiefer bei 168,40 Franken. Am Donnerstag und Freitag folgte die Erholung mit plus 2,11 und plus 1,57 Prozent, als klar wurde, dass die Abgaben nicht auf die bestehenden Zölle aufgeschlagen werden. Richemont Aktie in einer Woche +3,34 % Schlusskurs der Richemont Aktie am Freitag 174,65 CHF Wochentief auf Schlusskursbasis am Mittwoch 168,40 CHF Kursentwicklung in einem Monat +6,40 % Quelle : comdirect (Schlusskurse 27.11.2026) Richemont Aktie: Was bei den Zöllen gilt Für Schweizer Waren steht ein US-Zollsatz von bis zu 15 Prozent im Raum, einschließlich der bestehenden Zölle. Nach Einschätzung der Neuen Zürcher Zeitung dürfte die mit der Schweiz vereinbarte Obergrenze von 15 Prozent damit halten. Für einen Uhren- und Schmuckhersteller ist das eine Begrenzung des Risikos. Operativ ist Richemont in guter Form: Im ersten Halbjahr stieg der Umsatz um 16 Prozent auf 12,3 Milliarden Euro, der Betriebsgewinn um 33 Prozent. Was die Richemont Aktie bremsen kann Noch kein Entscheid: Die endgültigen US-Zollsätze sind offen und dürften frühestens im Frühjahr greifen.

Goldpreis: Gold hat sich in dieser Woche verteuert. Für einen Schmuckhersteller steigen damit die Materialkosten.

Konsum: Erst die Zahlen zum Weihnachtsgeschäft zeigen, wie kauffreudig die Kundschaft in den USA und China ist. Ausblick: Wie geht es mit der Richemont Aktie weiter? Für den SMI-Gewinner der Woche hat mit dem Black Friday die wichtigste Zeit des Jahres begonnen. Das Hoch vom Mittwochmorgen bei 176,20 Franken ist die nächste Marke für die Richemont Aktie. Stammdaten der Richemont Aktie Compagnie Financière Richemont SA: ISIN CH0210483332, WKN A1W5CV, Handelssymbol CFR (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol CFRHF (OTC)

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