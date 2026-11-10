Rheinmetall Aktie: Ist die Rüstungsfantasie vorbei?

Die aktuelle Rheinmetall-Aktienanalyse von Berenberg vom 9. November 2026 liefert ein deutliches Warnsignal. Analyst George McWhirter senkt das Kursziel von 1.020 auf 900 Euro und bestätigt das Rating "hold". Beim Xetra-Kurs von 862,00 Euro ergibt sich daraus ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von lediglich 4,41 Prozent. Besonders brisant ist die Erwartung, dass Rheinmetall auf dem Kapitalmarkttag am 26. und 27. November sein Umsatzziel für 2030 um rund 14 Prozent reduzieren könnte. Berenberg sieht erhebliche Umsetzungsrisiken und eine begrenzte Berechenbarkeit der Nachfrage. Gleichzeitig weist George McWhirter auf einen Bewertungsabschlag von rund 35 Prozent gegenüber der Branche hin. Diese Kombination macht die Rheinmetall-Aktie besonders interessant. Einerseits verfügt der Konzern über langfristig attraktive Marktchancen und eine starke Position in der europäischen Verteidigungsindustrie. Andererseits haben wiederholte Prognoseanpassungen das Vertrauen der Anleger belastet. Für eine nachhaltige Erholung muss Rheinmetall beweisen, dass politische Beschaffungsprogramme zuverlässig in konkrete Aufträge, steigende Umsätze und höhere Gewinne umgesetzt werden können. Das Kursziel 900 Euro und das Rating "hold" von Berenberg zeigen, dass George McWhirter vorerst nur begrenztes Kurspotenzial sieht. Der Kapitalmarkttag könnte deshalb zur entscheidenden Bewährungsprobe werden.

Hat Ihnen diese Rheinmetall-Aktienanalyse gefallen? Dann teilen Sie den Artikel mit Ihren Freunden! Schließlich sollte niemand bei der nächsten Börsendiskussion mit Platzpatronen argumentieren müssen, während Sie längst wissen, warum Berenberg das Kursziel auf 900 Euro senkt. Und das Beste: Für diesen Informationsvorsprung brauchen Sie weder einen Panzerführerschein noch einen Verteidigungsetat in Milliardenhöhe. Einfach teilen – denn gute Börseninformationen sind die beste Ausrüstung für jede Anlegerdiskussion!

Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 10. November 2026

Disclaimer

Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.