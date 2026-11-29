Ein Konzern streicht sein wichtigstes Versprechen, und die Aktie steigt fünf Tage in Folge. Die Rheinmetall-Aktie (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Handelssymbol: RHM, US-Handelssymbol: RNMBY) gewann in der Woche bis zum 27. November 14,09 Prozent und ist damit hinter Sanofi der zweitgrößte Eurostoxx50 Gewinner der Woche. Am Freitag, dem Tag der Entscheidung, legte sie 3,32 Prozent zu. Auf Jahressicht bleibt ein Minus von 47,75 Prozent.
Rheinmetall-Aktie Eurostoxx50 Gewinner der Woche: Ziele gekappt, Kurs plus 14 Prozent – warum die Börse das Eingeständnis feiert
Die Rheinmetall-Aktie ist einer der größten Eurostoxx50 Gewinner der Woche: plus 14,09 Prozent. Dabei hat der Rüstungskonzern sein Umsatzziel für 2030 auf 33 bis 37 Milliarden Euro gesenkt. Die Wochenanalyse erklärt, warum schlechte Nachrichten manchmal gute sind.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Rheinmetall-Aktie trotz gekappter Ziele steigt
Auf dem Kapitalmarkttag in Hamburg nannte Rheinmetall am Freitag neue Ziele für 2030: 33 bis 37 Milliarden Euro Umsatz und eine operative Marge von rund 20 Prozent. Bisher standen rund 45 Milliarden Euro im Plan, einschließlich Zukäufen hatte Vorstandschef Armin Papperger sogar rund 50 Milliarden Euro genannt. Der operative Gewinn soll 6,6 bis 7,4 Milliarden Euro erreichen, zuvor waren mehr als 9 Milliarden angepeilt. „Wir sind jetzt konservativer", sagte Papperger.
Genau das wollte die Börse hören. Analysten hatten dem Konzern im Schnitt nur noch 36,8 Milliarden Euro Umsatz und 20,1 Prozent Marge zugetraut. Die neuen Ziele treffen diese Erwartung fast genau. Die Prognose für 2026 von rund 13,2 Milliarden Euro Umsatz wurde bestätigt. Damit ist die Unsicherheit weg, die den Kurs seit Monaten belastet hatte.
Klarheit statt Zweifel
Die neuen Ziele liegen auf dem Niveau der Analystenerwartungen.
Prognose 2026 hält
Rund 13,2 Milliarden Euro Umsatz bleiben das Ziel.
Rekord-Auftragsbestand
78 Milliarden Euro standen Ende September in den Büchern.
Häufige Fragen zur Rheinmetall-Aktie
Warum ist die Rheinmetall-Aktie ein Eurostoxx50 Gewinner der Woche?
Die neuen Ziele für 2030 fielen so aus, wie der Markt es erwartet hatte. Die Unsicherheit ist beseitigt, die Aktie gewann 14,09 Prozent.
Welche Ziele hat Rheinmetall für 2030?
33 bis 37 Milliarden Euro Umsatz und eine operative Marge von rund 20 Prozent.
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