Auf dem Kapitalmarkttag in Hamburg nannte Rheinmetall am Freitag neue Ziele für 2030: 33 bis 37 Milliarden Euro Umsatz und eine operative Marge von rund 20 Prozent. Bisher standen rund 45 Milliarden Euro im Plan, einschließlich Zukäufen hatte Vorstandschef Armin Papperger sogar rund 50 Milliarden Euro genannt. Der operative Gewinn soll 6,6 bis 7,4 Milliarden Euro erreichen, zuvor waren mehr als 9 Milliarden angepeilt. „Wir sind jetzt konservativer", sagte Papperger.

Genau das wollte die Börse hören. Analysten hatten dem Konzern im Schnitt nur noch 36,8 Milliarden Euro Umsatz und 20,1 Prozent Marge zugetraut. Die neuen Ziele treffen diese Erwartung fast genau. Die Prognose für 2026 von rund 13,2 Milliarden Euro Umsatz wurde bestätigt. Damit ist die Unsicherheit weg, die den Kurs seit Monaten belastet hatte.