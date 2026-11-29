Die Repsol-Aktie (ISIN: ES0173516115, WKN: 876845, deutsches Handelssymbol: REP, US-Handelssymbol: REPYF (OTC)) gehört zu den IBEX 35 Verlierern der Woche. In der Woche vom 23. bis 27. November ist sie um 2,32 Prozent gefallen und schloss am Freitag bei 27,80 Euro. Im Wochenranking des spanischen Leitindex belegt Repsol damit den letzten Platz. Laut Bolsamanía war Repsol der einzige Wert im IBEX 35, der die Woche im Minus beendete.
Repsol-Aktie IBEX 35 Verlierer der Woche: Der Ölkonzern als Schlusslicht – warum die Repsol-Rally ins Stocken gerät
Die Repsol-Aktie ist der größte IBEX 35 Verlierer der Woche: Mit einem Minus von 2,32 Prozent auf 27,80 Euro bleibt der Ölkonzern als einziger Wert laut Bolsamanía im Minus, während der Index 2,72 Prozent zulegt. Der Ölpreis und schwächere Raffineriemargen bremsen. Unsere Wochenanalyse zeigt die Gründe.
Wochenanalyse
Schwacher Start, keine Aufholjagd: die Woche der Repsol-Aktie
Während fast der ganze IBEX 35 zulegte, kam Repsol nicht vom Fleck. Der Verlust entstand gleich zu Wochenbeginn.
Am Montag verlor die Repsol-Aktie rund 2,2 Prozent und schloss bei 27,82 Euro. Am Dienstag stieg sie um 0,54 Prozent, am Mittwoch fiel sie mit dem Gesamtmarkt um 2,25 Prozent auf 27,34 Euro. Am Donnerstag und Freitag erholte sich die Aktie leicht und schloss bei 27,80 Euro.
Der IBEX 35 hat sich in der Woche vom 23. bis 27. November kräftig erholt. Der spanische Leitindex stieg um 2,72 Prozent auf 19.386,60 Punkte, nachdem er in der Vorwoche deutlich verloren hatte. Der Weg dahin war holprig: Nach einem starken Montag gab der Index am Dienstag 0,86 Prozent und am Mittwoch 2,00 Prozent nach, als Banken, Zollsorgen und die hohe Inflation belasteten. Am Donnerstag und Freitag folgte die Erholung, am Freitag mit einem Plus von 1,72 Prozent. Rückenwind gaben die bessere Stimmung bei Technologiewerten und die Inflation in Spanien, die im November laut vorläufiger Schätzung des Statistikamts INE auf 4,1 Prozent sank. Laut Bolsamanía schloss nur Repsol die Woche im Minus. In den Kursdaten von comdirect liegt zudem Mapfre leicht im Minus, weil die Aktie in dieser Woche ohne Dividende notiert.
Die Gründe für den Kursverlust
Warum die Repsol-Aktie als einziger Wert nachgibt
Laut Bolsamanía lastete vor allem der deutliche Rückgang des Ölpreises im November auf Repsol. Die Hoffnung auf eine Einigung zwischen den USA und dem Iran hatte den Preis für die Nordseesorte Brent Anfang November erstmals seit August unter 90 US-Dollar gedrückt. Für Repsol ist zudem das Raffineriegeschäft wichtig: Laut Rankia fielen die Dieselpreise zuletzt stärker als Rohöl, was die Raffineriemargen schmälert. Das Raffineriegeschäft lieferte fast drei Viertel des bereinigten Gewinns im dritten Quartal. Nach unserer Einschätzung nahmen Anleger nach einem Kursplus von rund 85 Prozent seit Jahresbeginn zudem Gewinne mit und schichteten in Banken und Konjunkturwerte um.
Ölpreis im Rückwärtsgang
Brent fiel im November zeitweise unter 90 US-Dollar.
Raffineriemargen
Diesel verbilligte sich stärker als Rohöl.
Gewinnmitnahmen
Seit Jahresbeginn lag die Aktie rund 85 Prozent im Plus.
Umschichtung
Anleger bevorzugten Banken und Konjunkturwerte.
Das Unternehmen
Repsol: Öl, Gas, Raffinerien und Ökostrom
Repsol mit Sitz in Madrid fördert Öl und Gas, betreibt Raffinerien und ein großes Tankstellennetz in Spanien und baut Wind- und Solarparks. Für 2026 will der Konzern rund 3 Milliarden Euro über Dividenden und Aktienrückkäufe an die Aktionäre zurückgeben. Das laufende Rückkaufprogramm umfasst bis zu 950 Millionen Euro und läuft bis zum 30. Dezember. Am 14. Januar 2027 zahlt Repsol eine Dividende von 0,56 Euro brutto je Aktie, ex Dividende geht die Aktie am 11. Januar.
Ausblick
Nach der Wahl: was jetzt auf Spaniens Börse zukommt
Am Sonntag hat Spanien ein neues Parlament gewählt. Nach dem vorläufigen Auszählungsstand des Innenministeriums vom Sonntagabend wurde die Volkspartei PP stärkste Kraft vor den Sozialisten der PSOE. PP und Vox kommen demnach zusammen auf mehr als die 176 Sitze, die für die absolute Mehrheit im Kongress nötig sind. Das amtliche Endergebnis steht noch aus. Wie die Börse am Montag reagiert, ist offen: Laut einer Auswertung von El Español fiel der IBEX 35 in zehn der letzten elf Wahlen am ersten Handelstag danach. Vergangene Muster sind aber keine Prognose. Von der US-Notenbank erwarten Marktbeobachter am 9. Dezember eine Zinserhöhung. Für Repsol ist zudem wichtig, dass die OPEC+ laut Bolsamanía am Wochenende ankündigte, ihre Förderung im ersten Quartal 2027 unverändert zu lassen.
Häufige Fragen zur Repsol-Aktie
Warum ist die Repsol-Aktie ein IBEX 35 Verlierer der Woche?
Die Repsol-Aktie fiel in der Woche um 2,32 Prozent. Belastet haben laut Bolsamanía der Rückgang des Ölpreises im November und nach unserer Einschätzung schwächere Raffineriemargen und Gewinnmitnahmen nach der starken Rally.
Wie stark ist die Repsol-Aktie in dieser Woche gefallen?
Die Repsol-Aktie schloss am Freitag, 27. November, bei 27,80 Euro. Das sind 2,32 Prozent weniger als am Freitag der Vorwoche (rechnerisch rund 28,46 Euro).
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Repsol-Aktie?
Die ISIN lautet ES0173516115, die WKN 876845. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel REP gehandelt, in den USA unter REPYF (OTC).
Wann zahlt Repsol die nächste Dividende?
Repsol zahlt am 14. Januar 2027 eine Bruttodividende von 0,56 Euro je Aktie. Ex Dividende geht die Aktie am 11. Januar.
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