Warum ist die Repsol-Aktie ein IBEX 35 Verlierer der Woche?

Die Repsol-Aktie fiel in der Woche um 2,32 Prozent. Belastet haben laut Bolsamanía der Rückgang des Ölpreises im November und nach unserer Einschätzung schwächere Raffineriemargen und Gewinnmitnahmen nach der starken Rally.

Wie stark ist die Repsol-Aktie in dieser Woche gefallen?

Die Repsol-Aktie schloss am Freitag, 27. November, bei 27,80 Euro. Das sind 2,32 Prozent weniger als am Freitag der Vorwoche (rechnerisch rund 28,46 Euro).

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Repsol-Aktie?

Die ISIN lautet ES0173516115, die WKN 876845. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel REP gehandelt, in den USA unter REPYF (OTC).

Wann zahlt Repsol die nächste Dividende?

Repsol zahlt am 14. Januar 2027 eine Bruttodividende von 0,56 Euro je Aktie. Ex Dividende geht die Aktie am 11. Januar.