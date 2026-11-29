Warum ist die Renault-Aktie CAC40 Gewinner der Woche? Die Autowerte erholten sich kräftig. Die Renault-Aktie stieg in der Woche um 12,13 Prozent.

Wie schloss die Renault-Aktie am Freitag? Mit einem Plus von 1,24 Prozent bei 29,30 Euro.