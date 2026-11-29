Die Renault-Aktie ist CAC40 Gewinner der Woche. Im Wochenvergleich der Kalenderwoche 48 stieg der Autobauer um 12,13 Prozent und liegt auf Platz drei der Gewinnerliste. Am Freitag legte die Renault-Aktie weitere 1,24 Prozent zu und schloss bei 29,30 Euro. Auf Monatssicht beträgt das Plus 12,95 Prozent, auf Jahressicht steht noch ein Minus von 15,73 Prozent.
Renault-Aktie ist CAC40 Gewinner der Woche: +12,13 % und die Autowerte drehen
Die Renault-Aktie zählt mit +12,13 % zu den CAC40 Gewinnern der Woche. Nach +5,74 % am Donnerstag und +1,24 % am Freitag schloss sie bei 29,30 Euro.
CAC40 Gewinner der Woche
Warum die Renault-Aktie in dieser Woche so stark steigt
Eine eigene Meldung von Renault gab es nicht. Die Renault-Aktie profitierte vom Rebound der Autowerte: Am Donnerstag führten Stellantis (+8,91 Prozent) und Renault (+5,74 Prozent) den Index an, was laut Centaure Investissements eher einem technischen Rebound nach starken Verlusten gleicht. Als Hintergrund gilt die EU-Quote für chinesische Hybridautos von 350.000 Fahrzeugen pro Jahr ab 1. Dezember.
Einordnung
Aufholjagd mit Fragezeichen
Das Wochenplus von mehr als 12 Prozent holt einen Teil der Jahresverluste zurück. Das Plus am Freitag fiel mit 1,24 Prozent kleiner aus, ein Zeichen dafür, dass Anleger nach dem Sprung vom Donnerstag weniger stark nachkaufen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Renault SA
- ISIN
- FR0000131906
- WKN
- 893113
- Handelssymbol
- RNO (Euronext Paris)
- US-Symbol
- RNLSY (OTC)
- Kurs
- 29,30 €
Stand: 27.11.2026, Kurs: comdirect, Euronext Paris, Schlusskurs 27.11.2026
FAQ
Häufige Fragen zur Renault-Aktie
Warum ist die Renault-Aktie CAC40 Gewinner der Woche? Die Autowerte erholten sich kräftig. Die Renault-Aktie stieg in der Woche um 12,13 Prozent.
Wie schloss die Renault-Aktie am Freitag? Mit einem Plus von 1,24 Prozent bei 29,30 Euro.
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