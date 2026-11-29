Warum ist die Relx-Aktie AEX Gewinner der Woche?

Die Aktie stieg 4,27 Prozent auf 37,08 Euro. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht, Relx folgte dem freundlichen Markt.

Wie lautet die ISIN der Relx-Aktie?

GB00B2B0DG97. Symbol in Amsterdam REN, in New York RELX.

Was macht Relx?

Relx liefert Informationsdienste für Recht, Wissenschaft, Risikoanalyse und Messen, etwa LexisNexis und Elsevier.