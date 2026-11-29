Die Relx-Aktie (ISIN: GB00B2B0DG97, Handelssymbol Amsterdam: REN, US-Handelssymbol: RELX) stieg in der Woche bis Freitag, 27. November, 4,27 Prozent und ist AEX Gewinner der Woche auf Platz zehn. Der Schlusskurs am Freitag: 37,08 Euro.
Relx-Aktie ist AEX Gewinner der Woche: Plus 4,3 Prozent auf 37,08 Euro – Datenriese trotzt der KI-Angst
Die Relx-Aktie legt in der Woche 4,27 Prozent zu und ist AEX Gewinner der Woche. Nach dem Absturz durch KI-Sorgen erholt sich der Informationskonzern, der Schlusskurs liegt bei 37,08 Euro.
Die Gründe
Solide Zahlen gegen die KI-Sorge
Eine Unternehmensmeldung in der Woche liegt nicht vor. Relx litt in diesem Jahr unter der Sorge, KI könne das Geschäft mit Daten und Analysen aushöhlen. Die Zahlen sprechen bisher dagegen: In den ersten neun Monaten 2026 wuchs der zugrunde liegende Umsatz um 7 Prozent, alle vier Bereiche legten zu, der Rechtsbereich mit 10 Prozent am stärksten. Die Jahresziele bestätigte das Unternehmen. Mit der Erholung der Märkte kehrten in der Woche Käufer zurück.
Monatsplus
Auf Monatssicht steht ein Plus von 5,46 Prozent.
Jahresbilanz
Auf Jahressicht liegt die Aktie 7,04 Prozent im Plus.
KI als Chance
Relx baut mit Lexis+ AI und Protégé eigene KI-Angebote auf.
Häufige Fragen zur Relx-Aktie
Warum ist die Relx-Aktie AEX Gewinner der Woche?
Die Aktie stieg 4,27 Prozent auf 37,08 Euro. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht, Relx folgte dem freundlichen Markt.
Wie lautet die ISIN der Relx-Aktie?
GB00B2B0DG97. Symbol in Amsterdam REN, in New York RELX.
Was macht Relx?
Relx liefert Informationsdienste für Recht, Wissenschaft, Risikoanalyse und Messen, etwa LexisNexis und Elsevier.
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