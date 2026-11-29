Die Redeia-Aktie (ISIN: ES0173093024, WKN: A2ANA3, deutsches Handelssymbol: RE21, US-Handelssymbol: RDEIY (OTC, ADR)) gehört zu den IBEX 35 Gewinnern der Woche. In der Woche vom 23. bis 27. November ist sie um 5,25 Prozent gestiegen und schloss am Freitag bei 17,05 Euro. Im Wochenranking des spanischen Leitindex belegt Redeia damit Platz neun. Damit liegt die Aktie über dem bisherigen Jahreshoch von 16,52 Euro.
Redeia-Aktie IBEX 35 Gewinner der Woche: Stromnetz unter Strom – Netzbetreiber springt auf ein neues Jahreshoch
Die Redeia-Aktie ist einer der größten IBEX 35 Gewinner der Woche: Mit einem Plus von 5,25 Prozent auf 17,05 Euro steigt der Betreiber des spanischen Stromnetzes über sein bisheriges Jahreshoch. Gefragt sind sichere, regulierte Erträge. Unsere Wochenanalyse zeigt die Gründe.
Wochenanalyse
Ein ruhiger Wert mit Schwung: die Woche der Redeia-Aktie
Redeia gilt als einer der ruhigsten Werte im IBEX 35. In dieser Woche gehörte der Netzbetreiber dennoch zu den Spitzenreitern.
Der IBEX 35 hat sich in der Woche vom 23. bis 27. November kräftig erholt. Der spanische Leitindex stieg um 2,72 Prozent auf 19.386,60 Punkte, nachdem er in der Vorwoche deutlich verloren hatte. Der Weg dahin war holprig: Nach einem starken Montag gab der Index am Dienstag 0,86 Prozent und am Mittwoch 2,00 Prozent nach, als Banken, Zollsorgen und die hohe Inflation belasteten. Am Donnerstag und Freitag folgte die Erholung, am Freitag mit einem Plus von 1,72 Prozent. Rückenwind gaben die bessere Stimmung bei Technologiewerten und die Inflation in Spanien, die im November laut vorläufiger Schätzung des Statistikamts INE auf 4,1 Prozent sank. Laut Bolsamanía schloss nur Repsol die Woche im Minus. In den Kursdaten von comdirect liegt zudem Mapfre leicht im Minus, weil die Aktie in dieser Woche ohne Dividende notiert.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Redeia-Aktie ein Jahreshoch erreicht
Eine eigene Unternehmensmeldung gab es in dieser Woche nicht. Nach unserer Einschätzung suchten Anleger in einer schwankungsreichen Woche nach planbaren Erträgen. Redeia verdient den Großteil seines Geldes mit regulierten Stromnetzen und gilt deshalb als defensiver Wert. Dazu kommt die sinkende Inflation, die den Zinsdruck mindert und regulierte Versorger attraktiver macht. Mit dem Schlusskurs von 17,05 Euro übertraf die Aktie ihr bisheriges Jahreshoch von 16,52 Euro.
Defensiver Wert
Regulierte Netze liefern planbare Erträge.
Inflation sinkt
Die Teuerung in Spanien fiel auf 4,1 Prozent.
Neues Jahreshoch
Der Schlusskurs liegt über dem bisherigen Hoch von 16,52 Euro.
Investitionsplan
Redeia will 2026 bis 2029 rund 6,5 Milliarden Euro investieren.
Das Unternehmen
Redeia: Betreiber des spanischen Stromnetzes
Redeia mit Sitz in Alcobendas bei Madrid ist die Muttergesellschaft von Red Eléctrica, dem Betreiber des spanischen Übertragungsnetzes. Größter Aktionär ist die staatliche Beteiligungsgesellschaft SEPI mit 20 Prozent. In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Nettogewinn um 5,3 Prozent auf 410,3 Millionen Euro, die Investitionen kletterten auf 1.139 Millionen Euro. Redeia beschloss eine Zwischendividende von 0,204 Euro je Aktie.
Ausblick
Nach der Wahl: was jetzt auf Spaniens Börse zukommt
Am Sonntag hat Spanien ein neues Parlament gewählt. Nach dem vorläufigen Auszählungsstand des Innenministeriums vom Sonntagabend wurde die Volkspartei PP stärkste Kraft vor den Sozialisten der PSOE. PP und Vox kommen demnach zusammen auf mehr als die 176 Sitze, die für die absolute Mehrheit im Kongress nötig sind. Das amtliche Endergebnis steht noch aus. Wie die Börse am Montag reagiert, ist offen: Laut einer Auswertung von El Español fiel der IBEX 35 in zehn der letzten elf Wahlen am ersten Handelstag danach. Vergangene Muster sind aber keine Prognose. Von der US-Notenbank erwarten Marktbeobachter am 9. Dezember eine Zinserhöhung.
Häufige Fragen zur Redeia-Aktie
Warum ist die Redeia-Aktie ein IBEX 35 Gewinner der Woche?
Die Redeia-Aktie stieg in der Woche um 5,25 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht. Anleger suchten planbare Erträge, die sinkende Inflation half zusätzlich.
Wie stark ist die Redeia-Aktie in dieser Woche gestiegen?
Die Redeia-Aktie schloss am Freitag, 27. November, bei 17,05 Euro. Das sind 5,25 Prozent mehr als am Freitag der Vorwoche (rechnerisch rund 16,20 Euro).
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Redeia-Aktie?
Die ISIN lautet ES0173093024, die WKN A2ANA3. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel RE21 gehandelt, in den USA unter RDEIY (OTC, ADR).
Wer ist der größte Aktionär von Redeia?
Größter Aktionär ist die staatliche spanische Beteiligungsgesellschaft SEPI mit 20 Prozent.
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