Warum ist die Redeia-Aktie ein IBEX 35 Gewinner der Woche?

Die Redeia-Aktie stieg in der Woche um 5,25 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht. Anleger suchten planbare Erträge, die sinkende Inflation half zusätzlich.

Wie stark ist die Redeia-Aktie in dieser Woche gestiegen?

Die Redeia-Aktie schloss am Freitag, 27. November, bei 17,05 Euro. Das sind 5,25 Prozent mehr als am Freitag der Vorwoche (rechnerisch rund 16,20 Euro).

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Redeia-Aktie?

Die ISIN lautet ES0173093024, die WKN A2ANA3. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel RE21 gehandelt, in den USA unter RDEIY (OTC, ADR).

Wer ist der größte Aktionär von Redeia?

Größter Aktionär ist die staatliche spanische Beteiligungsgesellschaft SEPI mit 20 Prozent.