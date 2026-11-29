Die Rational Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 623,00 Euro geschlossen, ein Plus von 0,89 Prozent. Auf Wochensicht legte die Rational Aktie um 3,23 Prozent zu. Der Großküchenausrüster aus Landsberg am Lech läuft ruhig mit dem Markt, verdient aber so gut wie selten.
Rational Aktie: 27,5 Prozent Marge im dritten Quartal – was die Großküchen-Maschine so profitabel macht
Die Rational Aktie schließt die Woche bei 623,00 Euro. Der Hersteller von Profi-Kochsystemen hat die Margenprognose erhöht. Beim Umsatz rechnet er dagegen nur mit dem unteren Ende seiner Spanne.
RATIONAL AG · ISIN: DE0007010803 · WKN: 701080 · Handelssymbol: RAA (Xetra) · US-Handelssymbol (außerbörslich): RTLLF
Die Zahlen
Gewinn wächst doppelt so schnell wie der Umsatz
Im dritten Quartal steigerte Rational den Umsatz um 6 Prozent auf 332,2 Millionen Euro. Das EBIT wuchs um 13 Prozent auf 91,3 Millionen Euro, die Marge auf 27,5 Prozent nach 25,9 Prozent im Vorjahr. Nach neun Monaten stehen 973,7 Millionen Euro Umsatz, währungsbereinigt ein Plus von 7 Prozent, und ein EBIT von 261,2 Millionen Euro. Besonders dynamisch wuchs die Produktgruppe iVario.
Geholfen haben auch die US-Zölle, allerdings in umgekehrter Richtung: Rational erhielt im zweiten Quartal eine Zollrückerstattung, die inzwischen niedrigeren Zollsätze erlaubten im dritten Quartal die Auflösung von Rückstellungen. Das brachte gut einen Prozentpunkt Marge.
Die Prognose
Mehr Marge, aber weniger Umsatzschwung
Für 2026 hob Rational die erwartete EBIT-Marge auf 26 bis 27 Prozent an. Die absolute EBIT-Prognose von 340 bis 360 Millionen Euro blieb unverändert. Beim Umsatz rechnet der Konzern nun mit einem Wachstum am unteren Ende der bisherigen Spanne.
Rational verdient an jedem Euro Umsatz mehr als ein Viertel. Ein Teil der jüngsten Marge stammt aber aus Zolleffekten, die sich nicht jedes Jahr wiederholen.
Häufige Fragen zur Rational Aktie
Wo hat die Rational Aktie am 27. November geschlossen?
Auf Xetra bei 623,00 Euro, ein Plus von 0,89 Prozent.
Welche Prognose gilt für 2026?
Eine EBIT-Marge von 26 bis 27 Prozent und ein EBIT von 340 bis 360 Millionen Euro.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?
ISIN DE0007010803, WKN 701080, Handelssymbol RAA.
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