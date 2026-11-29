Im dritten Quartal steigerte Rational den Umsatz um 6 Prozent auf 332,2 Millionen Euro. Das EBIT wuchs um 13 Prozent auf 91,3 Millionen Euro, die Marge auf 27,5 Prozent nach 25,9 Prozent im Vorjahr. Nach neun Monaten stehen 973,7 Millionen Euro Umsatz, währungsbereinigt ein Plus von 7 Prozent, und ein EBIT von 261,2 Millionen Euro. Besonders dynamisch wuchs die Produktgruppe iVario.

Geholfen haben auch die US-Zölle, allerdings in umgekehrter Richtung: Rational erhielt im zweiten Quartal eine Zollrückerstattung, die inzwischen niedrigeren Zollsätze erlaubten im dritten Quartal die Auflösung von Rückstellungen. Das brachte gut einen Prozentpunkt Marge.