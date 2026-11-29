Die Puig-Aktie (ISIN: ES0105777017, WKN: A40AE4, deutsches Handelssymbol: B1B, US-Handelssymbol: PUGBY (OTC, ADR)) gehört zu den IBEX 35 Gewinnern der Woche. In der Woche vom 23. bis 27. November ist sie um 6,75 Prozent gestiegen und schloss am Freitag bei 21,02 Euro. Im Wochenranking des spanischen Leitindex belegt Puig damit Platz vier. Damit notiert die Aktie wieder über 21 Euro und nähert sich dem Ausgabepreis von 24,50 Euro aus dem Jahr 2024.
Puig-Aktie IBEX 35 Gewinner der Woche: Der Duft der Hochstufung – JPMorgan setzt den Parfümkonzern auf die Favoritenliste
Die Puig-Aktie ist einer der größten IBEX 35 Gewinner der Woche: Mit einem Plus von 6,75 Prozent auf 21,02 Euro nähert sich der Parfüm- und Kosmetikkonzern wieder seinem Ausgabepreis. Auslöser war eine Hochstufung durch JPMorgan. Unsere Wochenanalyse zeigt die Hintergründe.
Wochenanalyse
Hochstufung am Mittwoch: die Woche der Puig-Aktie
Für Puig brachte der Mittwoch die Wende: Eine der großen US-Banken wechselte ins Lager der Optimisten.
Am Mittwoch, dem 25. November, stieg die Puig-Aktie nach der Hochstufung um rund 3,5 Prozent auf 20,80 Euro, obwohl der Gesamtmarkt an diesem Tag deutlich nachgab. Am Donnerstag und Freitag baute die Aktie das Plus leicht aus und schloss am Freitag bei 21,02 Euro.
Der IBEX 35 hat sich in der Woche vom 23. bis 27. November kräftig erholt. Der spanische Leitindex stieg um 2,72 Prozent auf 19.386,60 Punkte, nachdem er in der Vorwoche deutlich verloren hatte. Der Weg dahin war holprig: Nach einem starken Montag gab der Index am Dienstag 0,86 Prozent und am Mittwoch 2,00 Prozent nach, als Banken, Zollsorgen und die hohe Inflation belasteten. Am Donnerstag und Freitag folgte die Erholung, am Freitag mit einem Plus von 1,72 Prozent. Rückenwind gaben die bessere Stimmung bei Technologiewerten und die Inflation in Spanien, die im November laut vorläufiger Schätzung des Statistikamts INE auf 4,1 Prozent sank. Laut Bolsamanía schloss nur Repsol die Woche im Minus. In den Kursdaten von comdirect liegt zudem Mapfre leicht im Minus, weil die Aktie in dieser Woche ohne Dividende notiert.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Puig-Aktie kräftig zulegt
Die US-Bank JPMorgan Chase (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, deutsches Handelssymbol: CMC, US-Handelssymbol: JPM) stufte Puig in ihrem Branchenausblick für 2027 von Neutral auf Overweight hoch und hob das Kursziel um 50 Prozent von 16 auf 24 Euro an. Laut Investing.com begründete die Bank dies mit der robusten Nachfrage nach Parfüm und der Übernahme der Hautpflegemarke ISDIN. Zudem zählt JPMorgan Puig zu seinen bevorzugten Werten unter den europäischen Konsumgüteraktien für 2027. Nach unserer Einschätzung gewann die Hochstufung zusätzlich an Gewicht, weil sie an einem schwachen Börsentag kam.
Hochstufung
JPMorgan hebt die Einstufung auf Overweight und das Kursziel auf 24 Euro.
Favorit für 2027
Puig gehört zu den Top-Werten der Bank im Konsumgütersektor.
Robuste Nachfrage
Das Parfümgeschäft gilt als widerstandsfähig.
Nahe am Ausgabepreis
Das Kursziel liegt knapp unter dem Ausgabepreis von 24,50 Euro.
Das Unternehmen
Puig: Parfüm, Make-up und Hautpflege
Puig mit Sitz in L'Hospitalet de Llobregat bei Barcelona ist seit Mai 2024 an der Börse. Zu den Marken gehören Carolina Herrera, Paco Rabanne und Charlotte Tilbury. In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Umsatz auf vergleichbarer Basis um 4,8 Prozent auf 3.745 Millionen Euro. Mit dem Strategieplan Vision 2032 strebt Puig bis 2032 mehr als 8 Milliarden Euro Umsatz an.
Ausblick
Nach der Wahl: was jetzt auf Spaniens Börse zukommt
Am Sonntag hat Spanien ein neues Parlament gewählt. Nach dem vorläufigen Auszählungsstand des Innenministeriums vom Sonntagabend wurde die Volkspartei PP stärkste Kraft vor den Sozialisten der PSOE. PP und Vox kommen demnach zusammen auf mehr als die 176 Sitze, die für die absolute Mehrheit im Kongress nötig sind. Das amtliche Endergebnis steht noch aus. Wie die Börse am Montag reagiert, ist offen: Laut einer Auswertung von El Español fiel der IBEX 35 in zehn der letzten elf Wahlen am ersten Handelstag danach. Vergangene Muster sind aber keine Prognose. Von der US-Notenbank erwarten Marktbeobachter am 9. Dezember eine Zinserhöhung.
Häufige Fragen zur Puig-Aktie
Warum ist die Puig-Aktie ein IBEX 35 Gewinner der Woche?
Die Puig-Aktie stieg in der Woche um 6,75 Prozent. JPMorgan stufte die Aktie am 25. November von Neutral auf Overweight hoch und hob das Kursziel von 16 auf 24 Euro an.
Wie stark ist die Puig-Aktie in dieser Woche gestiegen?
Die Puig-Aktie schloss am Freitag, 27. November, bei 21,02 Euro. Das sind 6,75 Prozent mehr als am Freitag der Vorwoche (rechnerisch rund 19,69 Euro).
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Puig-Aktie?
Die ISIN lautet ES0105777017, die WKN A40AE4. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel B1B gehandelt, in den USA unter PUGBY (OTC, ADR).
Zu welchem Preis ging Puig an die Börse?
Puig ging im Mai 2024 zu einem Ausgabepreis von 24,50 Euro je Aktie an die Börse.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.