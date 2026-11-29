Warum ist die Puig-Aktie ein IBEX 35 Gewinner der Woche?

Die Puig-Aktie stieg in der Woche um 6,75 Prozent. JPMorgan stufte die Aktie am 25. November von Neutral auf Overweight hoch und hob das Kursziel von 16 auf 24 Euro an.

Wie stark ist die Puig-Aktie in dieser Woche gestiegen?

Die Puig-Aktie schloss am Freitag, 27. November, bei 21,02 Euro. Das sind 6,75 Prozent mehr als am Freitag der Vorwoche (rechnerisch rund 19,69 Euro).

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Puig-Aktie?

Die ISIN lautet ES0105777017, die WKN A40AE4. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel B1B gehandelt, in den USA unter PUGBY (OTC, ADR).

Zu welchem Preis ging Puig an die Börse?

Puig ging im Mai 2024 zu einem Ausgabepreis von 24,50 Euro je Aktie an die Börse.