Die Porsche SE Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 24,28 Euro geschlossen, ein Plus von 0,96 Prozent. Auf Wochensicht gewann die Porsche SE Aktie 8,98 Prozent und gehörte zu den stärksten MDAX-Werten. Auf Jahressicht bleibt ein Minus von 34,29 Prozent.
Porsche SE Aktie: 2,8 Milliarden Euro Verlust, trotzdem fast 9 Prozent Plus in einer Woche – wie die Holding an VW hängt
Die Porsche SE Aktie gewinnt in der Woche 8,98 Prozent und schließt bei 24,28 Euro. Nach neun Monaten steht wegen einer Abschreibung auf Volkswagen ein Milliardenverlust. Die Börse blickt auf die Erholung der Autowerte.
Porsche Automobil Holding SE · ISIN: DE000PAH0038 · WKN: PAH003 · Handelssymbol: PAH3 (Xetra) · US-Handelssymbol (außerbörslich): POAHY
Die Woche
Die Holding als Hebel auf die Autowerte
Die Porsche SE bündelt die Beteiligungen der Familien Porsche und Piëch an Volkswagen (Vorzugsaktie: ISIN: DE0007664039 · WKN: 766403 · Handelssymbol: VOW3) und an der Porsche AG (Vorzugsaktie: ISIN: DE000PAG9113 · WKN: PAG911 · Handelssymbol: P911). Nachdem der europäische Autosektor zur Wochenmitte den tiefsten Stand seit mehr als sechs Jahren erreicht hatte, griffen Anleger ab Mittwoch zu. Die Porsche SE profitierte stärker als die Porsche AG, die in der Woche 6,30 Prozent zulegte.
Die Zahlen
Milliardenabschreibung auf Volkswagen
Für die ersten neun Monate 2026 meldete die Porsche SE einen Verlust nach Steuern von 2,78 Milliarden Euro, nach einem Gewinn von 1,24 Milliarden Euro im Vorjahr. Grund ist eine nicht zahlungswirksame Wertberichtigung, vor allem auf die Volkswagen-Beteiligung. Das angepasste Konzernergebnis, die Steuerungsgröße der Holding, sank auf 930 Millionen Euro von 1,59 Milliarden Euro. Die Nettoverschuldung lag Ende September mit 5,1 Milliarden Euro auf dem Niveau vom Jahresende 2025.
Für 2026 bestätigte die Porsche SE ein angepasstes Konzernergebnis zwischen minus 0,5 und plus 1,5 Milliarden Euro sowie eine Nettoverschuldung von 4,7 bis 5,2 Milliarden Euro. Vorstandschef Hans Dieter Pötsch drängte auf rasche Reformen bei Volkswagen.
Deutsche-Bank-Analyst Tim Rokossa senkte am 11. November den Zielwert von 43 auf 41 Euro und bestätigte „Buy“. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Porsche SE ist im Kern eine Wette auf Volkswagen. Solange dort die Wende ausbleibt, bleibt auch die Holding unter Druck, egal wie gut eine einzelne Woche läuft.
Häufige Fragen zur Porsche SE Aktie
Wo hat die Porsche SE Aktie am 27. November geschlossen?
Auf Xetra bei 24,28 Euro, ein Plus von 0,96 Prozent.
Warum hat die Porsche SE einen Verlust gemacht?
Wegen einer nicht zahlungswirksamen Wertberichtigung vor allem auf die Volkswagen-Beteiligung.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?
ISIN DE000PAH0038, WKN PAH003, Handelssymbol PAH3.
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