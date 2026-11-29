Für die ersten neun Monate 2026 meldete die Porsche SE einen Verlust nach Steuern von 2,78 Milliarden Euro, nach einem Gewinn von 1,24 Milliarden Euro im Vorjahr. Grund ist eine nicht zahlungswirksame Wertberichtigung, vor allem auf die Volkswagen-Beteiligung. Das angepasste Konzernergebnis, die Steuerungsgröße der Holding, sank auf 930 Millionen Euro von 1,59 Milliarden Euro. Die Nettoverschuldung lag Ende September mit 5,1 Milliarden Euro auf dem Niveau vom Jahresende 2025.

Für 2026 bestätigte die Porsche SE ein angepasstes Konzernergebnis zwischen minus 0,5 und plus 1,5 Milliarden Euro sowie eine Nettoverschuldung von 4,7 bis 5,2 Milliarden Euro. Vorstandschef Hans Dieter Pötsch drängte auf rasche Reformen bei Volkswagen.