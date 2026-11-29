Warum ist die PORR-Aktie ATX Gewinner der Woche?

Die PORR-Aktie stieg in der Woche vom 23. bis 27. November 2026 um 5,22 Prozent. Rückenwind gaben die über den Erwartungen liegenden Quartalszahlen, der bestätigte Ausblick und die Aussicht auf hohe Infrastrukturinvestitionen.

Wie lauten ISIN und Handelssymbole der PORR-Aktie?

Die ISIN lautet AT0000609607, die WKN 850185. An der Wiener Börse wird die Aktie unter POS gehandelt, auf Xetra unter ABS2.

Welche Prognose hat PORR für 2026?

PORR erwartet für 2026 ein Leistungs- und Umsatzwachstum von 2 bis 4 Prozent sowie eine EBIT-Marge von 3,2 bis 3,3 Prozent.