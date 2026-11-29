Die Baubranche gehört derzeit zu den ruhigeren Häfen an der Wiener Börse, und die PORR-Aktie (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Wiener-Börse-Kürzel: POS, Xetra-Kürzel: ABS2) nutzte das in der KW 48 eindrucksvoll: Der Titel legte um 5,22 Prozent zu und gehört damit zu den ATX Gewinnern der Woche. Allein am Freitag ging es um 3,67 Prozent aufwärts. Auf Monatssicht summiert sich das Plus auf fast 10 Prozent, während der ATX in derselben Woche nur 0,35 Prozent gewann.
PORR-Aktie ATX Gewinner der Woche: Der Baukonzern nimmt wieder Kurs auf das Rekordhoch
Die PORR-Aktie ist einer der ATX Gewinner der Woche: Mit einem Plus von 5,22 Prozent kletterte der Baukonzern in der KW 48 auf Platz vier im Leitindex, allein am Freitag ging es um 3,67 Prozent nach oben. Rückenwind liefern starke Quartalszahlen, ein bestätigter Ausblick und die Milliarden für Infrastruktur in Deutschland und Österreich. Unsere Wochenanalyse zeigt, wie viel Potenzial noch drinsteckt.
Die Gründe
Zahlen über Erwartung, volle Auftragsbücher
Am 19. November hatte PORR die Neunmonatszahlen vorgelegt und dabei die Erwartungen geschlagen. Im dritten Quartal setzte der Konzern 1.882 Millionen Euro um, Analysten hatten mit 1.805 Millionen Euro gerechnet. Nach neun Monaten stieg der Umsatz um 4,1 Prozent auf 4,81 Milliarden Euro, das EBITDA um 8,3 Prozent auf 292,3 Millionen Euro und das EBIT um 13,0 Prozent auf 122,2 Millionen Euro. Nach einem schwächeren ersten Halbjahr hat PORR damit bei Leistung und Umsatz deutlich aufgeholt.
Ausblick bestätigt
Für 2026 erwartet PORR weiterhin ein Leistungs- und Umsatzwachstum von 2 bis 4 Prozent und eine EBIT-Marge von 3,2 bis 3,3 Prozent.
Margenziel 2030
Bis 2030 soll die EBIT-Marge auf 3,5 bis 4,0 Prozent steigen – ein klarer Hebel für den Gewinn je Aktie.
Rekord-Auftragsbestand
Bereits zur Jahresmitte lag der Auftragsbestand bei rund 9,8 Milliarden Euro, ein Plus von 4,4 Prozent.
Infrastruktur-Milliarden
Das deutsche Sondervermögen für Infrastruktur soll über zwölf Jahre investiert werden. Allein für 2026 sind Ausgaben von 58 bis 59 Milliarden Euro vorgesehen.
Einordnung
Günstig bewertet trotz Kursverdreifachung
Vor zwei Jahren kostete die PORR-Aktie kaum mehr als 13 Euro, Ende Juni 2026 erreichte sie mit rund 46 Euro ein Rekordhoch. Trotz dieser Rally gilt der Titel als günstig: Ein Analyst bezifferte das Verhältnis aus Unternehmenswert und EBIT für 2026 zuletzt auf etwa 7, während die Vergleichsgruppe auf 12 kommt. Die Erholung der vergangenen Wochen zeigt, dass Investoren diese Lücke wieder ins Visier nehmen. Auf Jahressicht liegt die Aktie 17,67 Prozent im Plus.
Häufige Fragen zur PORR-Aktie
Warum ist die PORR-Aktie ATX Gewinner der Woche?
Die PORR-Aktie stieg in der Woche vom 23. bis 27. November 2026 um 5,22 Prozent. Rückenwind gaben die über den Erwartungen liegenden Quartalszahlen, der bestätigte Ausblick und die Aussicht auf hohe Infrastrukturinvestitionen.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der PORR-Aktie?
Die ISIN lautet AT0000609607, die WKN 850185. An der Wiener Börse wird die Aktie unter POS gehandelt, auf Xetra unter ABS2.
Welche Prognose hat PORR für 2026?
PORR erwartet für 2026 ein Leistungs- und Umsatzwachstum von 2 bis 4 Prozent sowie eine EBIT-Marge von 3,2 bis 3,3 Prozent.
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