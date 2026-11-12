Platin: Unter der Hürde seitwärts - Chartanalyse

Mit dem starken Anstieg der letzten Tage habe die Käuferseite bei Platin die Voraussetzungen für eine vorübergehende Trendwende geschaffen. Oberhalb von 1.595 USD wäre ein weiteres Kaufsignal aktiv und der Ausbruch aus dem Trendkanal dürfte in eine Erholungsrally bis 1.658 USD und 1.689 USD münden. Auf diesem Niveau könnten sich die Bären zurückmelden. Korrekturen bis 1.479 USD würden die Chancen auf der Oberseite nicht beeinträchtigen. Bei einem Abverkauf unter die Marke müssten die Käufer im Bereich von 1.440 USD aktiv werden, um Verluste bis 1.391 USD zu verhindern.