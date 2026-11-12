Rückblick: Nach dem gescheiterten Ausbruchsversuch über den Widerstand bei 1.909 USD setzte sich der große Abwärtstrend bei Platin im September fort und drückte den Kurs unter das Jahrestief bei 1.534 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.
Platin: Unter der Hürde seitwärts - Chartanalyse
Charttechnik im Fokus
Wenig später sei auch der Support aus dem Juli 2025 bei 1.479 USD unterschritten und beinahe das große Abwärtsziel bei 1.350 USD erreicht worden. Kurz vor der Marke sei den Bullen Anfang November ein enorm steiler Konter gelungen, der wieder über die 1.534-USD-Marke an den Widerstand bei 1.595 USD geführt habe. Knapp unter der Hürde tendiere der Kurs aktuell seitwärts.
Ausblick
Mit dem starken Anstieg der letzten Tage habe die Käuferseite bei Platin die Voraussetzungen für eine vorübergehende Trendwende geschaffen. Oberhalb von 1.595 USD wäre ein weiteres Kaufsignal aktiv und der Ausbruch aus dem Trendkanal dürfte in eine Erholungsrally bis 1.658 USD und 1.689 USD münden. Auf diesem Niveau könnten sich die Bären zurückmelden. Korrekturen bis 1.479 USD würden die Chancen auf der Oberseite nicht beeinträchtigen. Bei einem Abverkauf unter die Marke müssten die Käufer im Bereich von 1.440 USD aktiv werden, um Verluste bis 1.391 USD zu verhindern.
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